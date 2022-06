Point marchés-L'Europe dans le rouge, timide rebond attendu à Wall Street

* Wall Street attendue dans le vert avant la Fed * Une hausse de taux de 75 points anticipée mercredi aux USA * Les rendements obligataires en Europe montent par Claude Chendjou PARIS, 14 juin (Reuters) - Wall Street est attendue en légère en hausse mardi, tandis que les Bourses européennes évoluent dans le rouge à mi-séance au lendemain d'une nouvelle déroute des marchés financiers sur fond d'anticipation de remontée rapide des taux d'intérêt, ce qui ravive le spectre d'une récession. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,10% pour le Dow Jones, de 0,11% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,34% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 recule de 0,82% à 5.973,05 vers 12h00 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,39% et à Londres, le FTSE abandonne 0,75%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 fléchit de 1,16%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,39% et le Stoxx 600 de 0,9%. Le rebond attendu à Wall Street est favorisé par des achats à bon compte sur les valeurs technologiques, tandis que les compartiments de la banque et de l'énergie sont en tête du Stoxx 600 paneuropéen. La révision à la hausse des anticipations de nombreux analystes en matière de relèvement des taux de la Réserve fédérale américaine, avec désormais la probabilité d'une hausse de trois quarts de point mercredi, a plongé lundi le S&P-500 dans une zone de "bear market" ou marché baissier, soit un repli de près de 22% par rapport à son pic de clôture du 3 janvier. "Les risques d'une récession provoquée par la Fed au cours des six prochains mois ont augmenté, de notre point de vue", indique dans une note Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management. La Fed entame ce mardi une réunion de politique monétaire de deux jours qui s'achèvera par un communiqué mercredi à 18h00 GMT et une conférence de presse de son président, Jerome Powell, une demi-heure plus tard. En zone euro, où la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé la semaine dernière prévoir un relèvement de ses taux d'intérêt en juillet de 25 points de base, Klaas Knot, l'un des membres de l'institution, a déclaré mardi qu'une hausse d'un demi-point du coût du crédit en septembre n'était pas la seule option possible face à une inflation galopante. L'inflation en Allemagne a été confirmée mardi en hausse de 8,7% sur un an en mai, tandis que le sentiment des investisseurs reste à un niveau historiquement bas, même s'il s'est légèrement amélioré ce mois-ci, l'indice Zew étant ressorti à -28,0 après -34,3. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Le groupe informatique Oracle bondit de 13,2% dans les échanges en avant-Bourse après avoir fait état lundi soir de résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à la demande pour ses produits et services d'informatique dématérialisée ("cloud"). VALEURS EN EUROPE Sur le Stoxx 600 paneuropéen, qui a perdu près de 17% depuis son sommet de janvier, le compartiment des banques gagne 1,07% et celui de l'énergie 0,34%, les deux secteurs étant les seuls dans le vert à la mi-séance. BNP Paribas, Société générale, Unicredit progressent de 0,9% à 1,7% dans le sillage des anticipations de remontée des taux, tandis que TotalEnergies et BP avancent respectivement de 1,2% et 1,03% à la faveur d'une nouvelle hausse des cours du pétrole. Dans l'actualité des entreprises, Atos chute de 23,5%, au plus bas depuis 2009, après le départ de son directeur général, Rodolphe Belmer, sur fond de désaccords stratégiques et l'annonce d'un projet de scission du groupe en deux entités indépendantes cotées. Worldline plonge de 6,9% après la cession par Atos de sa participation d'environ 2,5%. Ailleurs en Europe, Akzo Nobel cède 5,6%, le fabricant néerlandais de peintures et de revêtements ayant émis un avertissement sur son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre en raison des restrictions sanitaires en Chine et de la faible demande en Europe. TAUX Les rendements obligataires en Europe continuent de monter, les marchés monétaires tablant désormais sur une hausse des taux de la BCE de 175 points de base d'ici la fin de l'année contre une augmentation 170 lundi. Les taux d'emprunt interbancaires au sein de la zone euro ont en outre enregistré mardi une augmentation sans précédent depuis plusieurs années. Le rendement du Bund allemand à dix ans, en hausse de près de quatre points de base, a touché un sommet depuis avril 2014 à 1,673%. Son équivalent français de même échéance progresse de près de cinq points à 2,293%, tandis que le rendement des emprunts italiens, en hausse de sept points, s'affiche à 4,173%. L'écart de rendement entre les obligations allemandes et italiennes à dix ans s'accentue toutefois à environ 250 points de base, faute de précision de la BCE sur les moyens qu'elle est disposée à mobiliser pour prévenir une fragmentation de la région. Une intervention d'Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, est attendue sur le sujet à 17h00 GMT. Aux Etats-Unis, le rendements des bons du Trésor à dix ans, qui a atteint lundi un pic depuis 2011 à 3,381%, cède près de cinq points à 3,3218%, mais celui du deux ans progresse encore, de près de trois points, à 3,3154%. CHANGES Le dollar, qui a touché un plus haut de 20 ans lundi, est pratiquement inchangé face aux autres grandes devises (-0,02%). Le billet vert est soutenu par la perspective d'une hausse de taux de 75 points mercredi. Goldman Sachs table sur des hausses de cette ampleur ce mois-ci et en juillet ainsi qu'une augmentation de 50 points en septembre. L'euro prend 0,37% face au dollar à 1,0447 dollar. PÉTROLE Les cours pétroliers montent, soutenus par les signes de tension sur l'offre qui prennent le pas sur la perspective d'une baisse de la demande liée au risque de récession et à de nouvelles mesures de restrictions sanitaires en Chine. Plusieurs sources au sein de l'Opep et du secteur pétrolier ont cependant indiqué que la croissance de la demande mondiale de pétrole devrait ralentir l'an prochain. Le baril de Brent avance de 0,81% à 123,26 dollars et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,58% à 121,61 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 JUIN PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Prix à la production mai +0,8% +0,5% - sur un an +10,9% +11,0% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 30551,00 +24,00 +0,08% S&P-500 3764,00 +13,50 +0,36% Nasdaq-100 11366,50 +70,00 +0,62% "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 30516,74 -876,05 -2,79% -16,02% S&P-500 3749,63 -151,23 -3,88% -21,33% Nasdaq 10809,23 -530,80 -4,68% -30,91% Nasdaq 100 11288,32 -544,50 -4,60% -30,83% MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1601,01 -18,97 -1,17% -15,30% Eurostoxx 50 3488,06 -14,44 -0,41% -18,85% CAC 40 5971,54 -50,78 -0,84% -16,52% Dax 30 13373,35 -53,68 -0,40% -15,81% FTSE 7151,14 -54,67 -0,76% -3,16% SMI 10705,79 -190,46 -1,75% -16,85% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0449 1,0408 +0,39% -8,08% Dlr/Yen 134,38 134,40 -0,01% +16,79% Euro/Yen 140,43 139,88 +0,39% +7,76% Dlr/CHF 0,9934 0,9976 -0,42% +8,90% Euro/CHF 1,0380 1,0377 +0,03% +0,11% Stg/Dlr 1,2081 1,2134 -0,44% -10,70% Indice $ 105,0410 105,0780 -0,04% +9,22% TAUX Dernier Var. Spread/B und (pts) Future Bund 144,5900 -0,5900 Bund 10 ans 1,6700 +0,0450 Bund 2 ans 1,1870 +0,0510 OAT 10 ans 2,2840 +0,0400 +61,40 Treasury 10 3,3370 -0,0340 ans Treasury 2 ans 3,3154 +0,0340 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 121,48 120,93 +0,55 +0,45% +98,46% Brent 122,98 122,27 +0,71 +0,58% +86,25% (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)