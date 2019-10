Point marchés-L'Europe devrait entamer le 4e trimestre dans le vert

* Les principaux indices européens attendus en hausse * Wall Street a progressé, Tokyo bien orientée * Le dollar au plus haut depuis mai 2017, l'euro sous $1,09 * PMI, ISM et inflation en zone euro au menu du jour PARIS, 1er octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mardi dans le sillage de Wall Street et Tokyo pour la première séance du quatrième trimestre, dans l'attente de nouvelles indications sur la santé de l'économie mondiale et dans l'espoir de voir progresser les discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 à Paris pourrait gagner 13 points, soit environ 0,2%, à l'ouverture, le Dax à Francfort 55 points (un peu plus de 0,4%) et le FTSE à Londres 19 points, soit 0,3%. Le CAC 40 a gagné 2,51% entre le 1er juillet et le 30 septembre, sa troisième performance trimestrielle positive d'affilée, portant à 20% sa progression depuis le début de l'année. L'indice large européen Stoxx 600 a pris 2,15% sur le trimestre et gagne 16,4% depuis le 1er janvier. La journée sera animée entre autres par les chiffres définitifs des enquêtes PMI sur le secteur manufacturier en Europe et par l'indice ISM manufacturier américain. Ce dernier devrait, selon le consensus Reuters, traduire un retour à la croissance de l'activité en septembre. On surveillera aussi les premiers chiffres de l'inflation dans la zone euro en septembre après ceux, inférieurs aux attentes, publiés lundi en Allemagne. Les investisseurs pourraient profiter pendant quelques jours d'une accalmie sur le front des tensions commerciales entre Washington et Pékin avec les célébrations du 70e anniversaire de la République populaire de Chine, en attendant la rencontre ministérielle prévue la semaine prochaine aux Etats-Unis. "On ne sait pas exactement comment les discussions USA-Chine vont progresser car il y a des tenants d'une ligne dure contre la Chine au sein de l'administration (Trump-ndlr). Mais s'il n'y a pas de nouvelle escalade lors de la réunion à venir, les marchés seront soulagés", dit Takashi Hiroki, stratège de Monex Securities à Tokyo. LES VALEURS A SUIVRE : A Paris, Renault et PSA pourraient réagir à l'annonce d'un rebond de 16,6% du marché automobile français en septembre. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse, portée par Apple et par la dissipation des nouvelles craintes apparues avant le week-end au sujet du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine. L'indice Dow Jones a gagné 96,58 points (+0,36%), à 26.916,83. Le Standard & Poor's 500, plus large et principale référence des investisseurs, a pris 14,94 points (+0,50%), à 2.976,73. Le Nasdaq Composite , à forte composante technologique, a grimpé de 59,71 points, soit 0,75%, à 7.999,34. Apple a été de loin le principal moteur de la hausse du Dow Jones avec un gain de 2,35%. EN ASIE La Bourse de Tokyo gagne 0,63% à moins d'une heure de la clôture, la progression des valeurs tournées vers l'export avec la baisse du yen face au dollar l'emportant sur de nouveaux signes de dégradation de la conjoncture. Les marchés chinois sont fermés pour la fête nationale; ceux de Chine continentale le resteront jusqu'à lundi prochain inclus. TAUX Les rendements obligataires américains ont fini pratiquement inchangés lundi, une séance dominée par des ajustements de positions de fin de mois et de trimestre. Celui des Treasuries à dix ans repart à la hausse en Asie à 1,6974%, creusant légèrement l'écart qui le sépare du rendement à deux ans . CHANGES Sur le marché des devises, le dollar poursuit sa hausse et l'indice qui mesure ses fluctuations face à un panier de devises de référence (+0,09%) évolue au plus haut depuis mai 2017. L'euro confirme quant à lui son retour sous le seuil de 1,09 dollar pour la première fois depuis près de deux ans et demi après les chiffres inférieurs aux attentes de l'inflation allemande, qui plaident pour une poursuite de l'assouplissement monétaire entamé par la Banque centrale européenne (BCE). Le dollar australien recule après l'annonce d'une baisse de taux de la Reserve Bank of Australia. PÉTROLE Les cours du brut sont orientés à la hausse après l'enquête de Reuters montrant que la production de l'Opep est tombée en septembre à 28,9 millions de barils par jour (bpj), son plus bas niveau depuis 2011, avec la chute temporaire des pompages de l'Arabie saoudite liée aux attaques de ses installations. La production des Etats-Unis a en outre baissé en juillet selon des chiffres officiels américains et celle de la Russie a diminué en septembre, selon des sources de marché. Le Brent abandonne 0,71% à 59,67 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,89% à 54,55 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU MARDI 1ER OCTOBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h50 Indice PMI Markit septembre 50,3 50,3 manufacturier définitif DE 07h55 Indice PMI Markit septembre 41,4 41,4 manufacturier définitif EZ 08h00 Indice PMI Markit septembre 45,6 45,6 manufacturier définitif 09h00 Inflation (1re estimation, septembre 1,0% 1,0% sur un an) GB 08h30 Indice PMI Markit septembre 47,0 47,4 manufacturier US 14h00 Indice ISM manufacturier septembre 50,1 49,1 14h00 Dépenses de construction août +0,4% +0,1% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS : (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 21900,40 +144,56 +0,66% +9,42% Topix 1603,49 +15,69 +0,99% +7,32% Hong Kong 26092,27 +137,46 +0,53% +0,95% Taiwan 10956,57 +126,89 +1,17% +2,30% Séoul 2071,88 +8,83 +0,43% +1,51% Singapour 3150,79 +30,80 +0,99% +2,67% Shanghaï 2905,19 -26,98 -0,92% +16,49% Sydney 6732,20 +43,90 +0,66% +19,23% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 26916,83 +96,58 +0,36% +15,39% S&P-500 2976,74 +14,95 +0,50% +18,74% Nasdaq 7999,34 +59,71 +0,75% +20,56% Nasdaq 100 7749,45 +67,87 +0,88% +22,42% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1545,67 +4,47 +0,29% +16,10% 300 Eurostoxx 3569,45 +23,57 +0,66% +18,93% 50 CAC 40 5677,79 +37,21 +0,66% +20,02% Dax 30 12428,08 +47,14 +0,38% +17,70% FTSE 7408,21 -18,00 -0,24% +10,11% SMI 10078,32 +40,51 +0,40% +19,56% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0892 1,0898 -0,06% -5,03% Dlr/Yen 108,23 108,06 +0,16% -1,84% Euro/Yen 117,85 117,79 +0,05% -6,61% Dlr/CHF 0,9991 0,9978 +0,13% +1,80% Euro/CHF 1,0881 1,0876 +0,05% -3,31% Stg/Dlr 1,2289 1,2287 +0,02% -3,67% Indice $ 99,4600 99,3770 +0,08% +3,42% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5750 -0,0050 Bund 2 ans -0,7370 +0,0140 OAT 10 ans -0,2742 -0,0040 +30,08 Treasury 10 ans 1,7009 +0,0280 Treasury 2 ans 1,6399 +0,0180 PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 54,54 54,07 +0,47 +0,87% +19,06% US Brent 59,67 59,25 +0,42 +0,71% +10,19% (Marc Angrand, avec Hideyuki Sano à Tokyo, édité par)

