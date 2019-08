Point marchés-L'Europe devrait ouvrir en hausse, l'effet commerce perdure

* La CAC 40 pourrait prendre plus de 0,3% * L'espoir sur le commerce devrait encore profiter aux actions * Journée chargée en indicateurs par Laetitia Volga PARIS, 30 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi à l'ouverture, toujours soutenues par le semblant d'accalmie dans les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,37% à l'ouverture, le Dax à Francfort prendrait 0,31% et le FTSE à Londres 0,27%. Les investisseurs ont été rassurés jeudi par des déclarations de la Chine, qui a exprimé sa volonté de résoudre dans le calme le conflit commercial avec les Etats-Unis qui pèse sur les marchés mondiaux depuis des mois. Le président américain Donald Trump a déclaré par la suite que des discussions sur le commerce avaient eu lieu dans la journée avec la Chine et que d'autres suivraient. Ces déclarations favorables aux actifs risqués ont contribué - avec la fin de la crise politique italienne - à la remontée des rendements obligataires et ont permis aux indices européens d'atteindre un plus haut d'un mois. "Les annonces sont en réalité extrêmement anodines (...) mais elles tombent pendant une période morte en termes de liquidités et de présence sur les marchés, ce qui a eu une influence démesurée sur les échanges", tempèrent les analystes de JPMorgan dans une note à leur clients. La journée de vendredi sera riche en indicateurs avec notamment les chiffres des ventes au détail en Allemagne et de l'inflation dans la zone euro mais aussi, aux Etats-Unis, les revenus et dépenses des ménages, statistique qui comprend l'indice des prix "core PCE", une mesure d'inflation très surveillée par la Réserve fédérale. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini jeudi en nette hausse - ses trois grands indices ayant pris entre 1,2% et 1,5% - portée notamment par le secteur technologique après les signaux rassurants envoyés par la Chine sur le commerce. Les secteurs sensibles à la thématique commerciale ont logiquement soutenu la tendance: Apple a gagné 1,69% et Microsoft 1,89%. Les valeurs industrielles, elles aussi en première ligne dans la bataille du commerce, ont également tiré leur épingle du jeu, à l'image de Caterpillar (+2,50%, plus forte hausse du Dow). EN ASIE Portés par les mêmes espoirs de détente sur le front commercial, les marchés asiatiques sont en hausse. Le CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale prend 0,78% et le Nikkei à la Bourse de Tokyo gagne 1,17%. La production industrielle au Japon a progressé plus qu'attendu en juillet, un signe encourageant pour l'économie et les manufacturiers qui font face à un ralentissement de la demande mondiale. TAUX Le rendement des Treasuries à 10 ans est presque inchangé, évoluant autour de 1,508%. Il reste à un niveau inférieur au rendement du deux ans et du "T-Bill" à trois mois, une inversion de courbe généralement considérée comme le signe précurseur d'un basculement de l'économie américaine en récession. "Le sujet de discussion reste toujours l'inversion de la courbe et savoir si l'économie américaine se dirige vers une récession (...) Bref, l'ambiance n'est pas si bonne", a déclaré Bart Wakabayashi chez State Street. CHANGES Le dollar est stable, proche d'un plus haut d'un mois face à un panier de devises de référence. Le billet vert grappille 0,14% face au yen, délaissé avec le retour de l'appétit pour le risque. La devise japonaise affiche toutefois la meilleure performance en pourcentage sur le mois parmi les principales devises, avec un gain supérieur à 2%. "Il y a tellement de facteurs de risques géopolitiques, le Brexit, les tensions à Hong Kong et au Moyen-Orient, sans parler de la guerre commerciale. Nous devrions donc nous attendre à ce que le yen grimpe de temps en temps", a déclaré Minori Uchida chez MUFG Bank. L'euro cède 0,07% face au dollar et évolue autour de 1,1047, proche d'un creux d'un mois, pénalisé par des signes d'essoufflement de l'économie, notamment en Allemagne, et par la perspective d'un assouplissement monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) le mois prochain. Sa future présidente, Christine Lagarde, a déclaré jeudi que la BCE devait être prête à agir face à un contexte difficile et qu'elle disposait encore de marges de manoeuvre lui permettant de réduire les taux d'intérêt. PÉTROLE Les cours du pétrole repartent en légère baisse après les gains de la veille: le contrat octobre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,25% à 56,57 dollars le baril et le Brent de même échéance évolue autour de 61 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 AOÛT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Ventes au détail juillet -1% +3,5% FR 06h45 Prix à la consommation août(flash) +0,4% -0,2% - sur un an +1,2% +1,3% Prix de production de l'industrie juillet -0,5% Situation budgétaire juillet EZ 09h00 Inflation août (flash) +1% (sur un an) +1% Taux de chômage 7,5% 7,5% US 12h30 Revenus des ménages juillet +0,3% +0,4% Dépenses des ménages +0,2% Indice des prix "core PCE" +0,2% +0,2% - sur un an -sur un an +1,6% +1,6% 14h00 Indice de confiance Michigan août 92,1 92,1 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 20704,70 +243,77 +1,19% +3,45% Topix 1509,02 +18,85 +1,26% +1,00% Hong Kong 25868,14 +164,64 +0,64% +0,09% Taiwan 10577,42 +114,99 +1,10% -1,24% Séoul 1968,07 +34,66 +1,79% -3,58% Singapour 3104,98 +23,15 +0,75% +1,18% Shanghaï 2900,22 +9,30 +0,32% +16,29% Sydney 6590,60 +83,20 +1,28% +16,72% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 26362,25 +326,15 +1,25% +13,01% S&P-500 2924,58 +36,64 +1,27% +16,66% Nasdaq 7973,39 +116,51 +1,48% +20,17% Nasdaq 100 7702,31 +114,42 +1,51% +21,68% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1482,45 +15,35 +1,05% +11,35% Eurostoxx 50 3411,33 +45,95 +1,37% +13,66% CAC 40 5449,97 +81,17 +1,51% +15,20% Dax 30 11838,88 +137,86 +1,18% +12,12% FTSE 7184,32 +69,61 +0,98% +6,78% SMI 9838,48 +80,29 +0,82% +16,72% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1046 1,1055 -0,08% -3,69% Dlr/Yen 106,35 106,50 -0,14% -3,55% Euro/Yen 117,50 117,75 -0,21% -6,91% Dlr/CHF 0,9874 0,9865 +0,09% +0,61% Euro/CHF 1,0908 1,0907 +0,01% -3,07% Stg/Dlr 1,2183 1,2188 -0,04% -4,50% Indice $ 98,5020 98,5070 -0,01% +2,42% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,6950 -0,0020 Bund 2 ans -0,8940 +0,0080 OAT 10 ans -0,4142 +0,0010 +28,08 Treasury 10 ans 1,5079 -0,0080 Treasury 2 ans 1,5240 -0,0060 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 56,56 56,71 -0,15 -0,26% +23,47% Brent 61,09 61,08 +0,01 +0,02% +12,82% (Édité par Bertrand Boucey)

