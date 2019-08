Point marchés-L'Europe devrait ouvrir en hausse mais les craintes demeurent (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur les indices, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens pourraient prendre entre 0,6% et 0,7% à l'ouverture * La Chine en hausse, satisfaite du nouveau taux pivot du yuan * Les craintes sur le commerce sont toujours présentes * La Bourse de Tokyo est fermée lundi par Laetitia Volga PARIS, 12 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient repartir de l'avant lundi à l'ouverture, à l'image des Bourses chinoises, après avoir notamment souffert vendredi des tensions politiques en Italie et des incertitudes sur la résolution du conflit commercial. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,69% à l'ouverture, le Dax à Francfort avancerait de 0,73% et le FTSE à Londres de 0,63%. Les indices avaient terminé la semaine en baisse vendredi, pénalisés par la crise politique en Italie - où le chef de la Ligue, Matteo Salvini, a proclamé la fin de la coalition formée avec le Mouvement 5 Etoiles -, par l'annonce d'une contraction surprise de la croissance britannique au deuxième trimestre et par des craintes renouvelées sur le commerce. Donald Trump a déclaré vendredi qu'il n'était pas prêt à conclure un accord commercial avec la Chine, même si les discussions se poursuivent entre Washington et Pékin. S'exprimant devant la presse à la Maison blanche, le président américain a ajouté que les Etats-Unis continueraient d'exclure toute transaction avec le géant chinois des télécommunications Huawei . Goldman Sachs a abaissé dimanche ses prévisions de croissance pour le quatrième trimestre aux États-Unis, avertissant que le risque que les tensions commerciales conduisent à une récession augmentait et qu'un accord commercial avec la Chine paraissait peu probable avant l'élection présidentielle de 2020. LES VALEURS A SUIVRE : Dans les échanges avant l'ouverture des marchés, la fabricant de puces AMS perd plus de 6% après avoir soumis à Osram une offre d'achat à 38,50 euros par action, qui valorise le spécialiste allemand de l'éclairage à 4,3 milliards d'euros. Osram, déjà convoité par les fonds Bain Capital et Carlyle au prix de 35 euros par action, grimpe de 10,5% en avant-Bourse. EN ASIE L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) se replie de 0,23% tandis que la Bourse de Tokyo est fermée en raison d'un jour férié. En Chine, le CSI 300 des grandes capitalisations progresse de 1,06% , aidé notamment par la décision de la Banque populaire de Chine de fixer le taux pivot du yuan à 7,0211 pour un dollar, un niveau en baisse par rapport à vendredi mais toujours supérieur aux attentes du marché. "La dévaluation n'est pas très importante et les traders se font à l'idée qu'un fixing au-dessus des 7 dollars soit la nouvelle norme", commente David Madden, chez CMC Markets. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en repli vendredi mais bien au-dessus de ses plus bas du jour, une chasse aux bonnes affaires en fin de séance ayant permis de limiter le repli provoqué par de nouvelles déclarations de Donald Trump sur le commerce. L'indice Dow Jones a perdu 0,34% et le S&P-500 a cédé 0,66%. Le Nasdaq Composite a reculé de 1%. Sans surprise, le secteur le plus affecté par le regain d'inquiétude lié au commerce USA-Chine a été celui des hautes technologies, dont l'indice S&P a cédé 1,25%. TAUX Le rendement du 10 ans américain se stabilise autour de 1,726%. Il avait reculé vendredi sous 1,70, les tensions commerciales, la crise italienne et le PIB britannique ayant provoqué un afflux vers les actifs refuge, au premier rang desquels les emprunts souverains. Dans les premiers échanges, le rendement du 10 ans allemand est lui aussi inchangé à -0,578%. CHANGES Le dollar est stable face à un panier de devises internationales, dont l'euro, qui est également inchangé autour de 1,1208 dollar. Face au yen, le billet vert cède 0,27%, en raison des incertitudes qui planent sur le commerce. PÉTROLE Les craintes concernant le ralentissement économique mondial et la guerre commerciale sino-américaine pèsent sur les cours pétroliers. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,55% à 54,20 dollars le baril et le Brent cède 0,55% à 58,20 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 12 AOÛT PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 18h00 Budget fédéral juillet --- -$8,00 mds LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 20684,82 fermé fermé +3,35% Topix 1503,84 fermé fermé +0,65% Hong Kong 25938,23 -1,07 -0,00% +0,36% Taiwan 10472,36 -22,13 -0,21% -2,23% Séoul 1944,40 +6,65 +0,34% -4,73% Singapour 3168,94 fermé fermé +3,26% Shanghaï 2796,05 +21,29 +0,77% +12,12% Sydney 6590,30 +5,90 +0,09% +16,72% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 26287,44 -90,75 -0,34% +12,69% S&P-500 2918,65 -19,44 -0,66% +16,43% Nasdaq 7959,14 -80,02 -1,00% +19,95% Nasdaq 100 7646,27 -78,56 -1,02% +20,79% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1462,27 -12,11 -0,82% +9,83% Eurostoxx 50 3333,74 -41,64 -1,23% +11,07% CAC 40 5327,92 -60,04 -1,11% +12,62% Dax 30 11693,80 -151,61 -1,28% +10,75% FTSE 7253,85 -32,05 -0,44% +7,81% SMI 9749,92 -1,63 -0,02% +15,67% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1209 1,1198 +0,10% -2,28% Dlr/Yen 105,37 105,66 -0,27% -4,43% Euro/Yen 118,14 118,37 -0,19% -6,40% Dlr/CHF 0,9720 0,9723 -0,03% -0,96% Euro/CHF 1,0896 1,0889 +0,06% -3,18% Stg/Dlr 1,2048 1,2034 +0,12% -5,57% Indice $ 97,4910 97,4910 +0,00% +1,37% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5800 +0,0000 Bund 2 ans -0,8630 +0,0020 OAT 10 ans -0,2787 -0,0060 +30,13 Treasury 10 ans 1,7240 -0,0100 Treasury 2 ans 1,6302 +0,0000 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 54,22 54,50 -0,28 -0,51% +18,36% Brent 58,24 58,53 -0,29 -0,50% +7,55% (Édité par Véronique Tison)

