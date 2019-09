Point marchés-L'Europe devrait poursuivre sa hausse, attend l'emploi US

* Bons indicateurs américains et espoirs sur le commerce Chine-US * Les investisseurs attendent le rapport sur l'emploi aux USA * Les valeurs refuges - obligations et yen - sur la défensive par Juliette Rouillon PARIS, 6 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en hausse vendredi à l'ouverture, prolongeant leur nette progression de la veille, encore soutenues par la perspective d'une reprise des négociations sur le commerce entre Washington et Pékin, ainsi qu'une série d'indicateurs américains rassurants, en attendant le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis. Les marchés mondiaux sont portés depuis jeudi par l'annonce de la tenue de réunions de négociations commerciales début octobre à Washington, quatre jours après que les deux plus grandes puissances économiques ont commencé à prélever de nouveaux droits de douane sur leurs importations mutuelles. L'appétit pour les actifs à risques a été encore aiguisé par la publication jeudi d'une série d'indicateurs meilleurs que prévu aux Etats-Unis. Les investisseurs attendent maintenant l'un des indicateurs les plus suivis: les créations d'emplois du mois d'août aux Etats-Unis, à 12h30 GMT. Les économistes prévoient 158.000 nouveaux emplois après 164.000 en juillet. Le président de la Réserve fédérale Jerome Powell soit s'exprimer ensuite lors d'un débat sur "les perspectives économiques et la politique monétaire". LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Wall Street a bénéficié jeudi, comme les marchés européens, des espoirs du relâchement des tensions commerciales, une batterie de bonnes statistiques ayant en outre apaisé les craintes d'un ralentissement économique marqué. Le courant d'achats a permis à l'indice S&P-500 de dépasser sa moyenne mobile à 50 jours, qui est à moins de 2% de son record de clôture du 26 juillet. L'indice Dow Jones a gagné 372,68 points, soit 1,41%, à 26.728,15 points. Le S&P-500, plus large, a pris 38,22 points (1,30%) à 2.976,00. Le Nasdaq Composite a avancé de 139,95 points (1,75%) à 8.116,83. La plupart des 11 grands indices sectoriels S&P ont fini dans le vert, les high tech (+2,13%) en tête, suivi par les financières (+1,9%). EN ASIE La Bourse de Tokyo progresse de 0,48% en fin de séance, ayant touché un pic d'un mois en matinée, soutenue par les indicateurs américains meilleurs que prévu publiés jeudi et l'espoir d'une avancée sur le commerce. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) avançait de 0,4% au petit matin en Europe, en passe d'afficher un gain de 2,2% sur la semaine, la meilleure depuis mi-juin. Les dépenses des ménages japonais ont progressé en juillet pour un huitième mois consécutif, mais à un rythme moins fort que prévu, suggérant que les tensions sino-américaines, qui pèsent déjà sur les exportations dont dépend l'économie nippone, pourraient nuire à la consommation. TAUX Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans se maintient à 1,570% après son rebond de jeudi, en hausse par rapport à son point bas de trois ans, à 1,428%, touché en milieu de semaine dans l'inquiétude sur le commerce sino-américain et la crainte d'une récession aux Etats-Unis. CHANGES Le dollar se stabilise par rapport à une série de devises de référence , tout comme l'euro et la livre au lendemain de leur net rebond dans l'espoir que le Royaume-Uni pourra éviter un Brexit sans accord. La livre sterling a atteint un pic de six semaines de 1,2353 dollar jeudi, après avoir touché un creux de trois ans à 1,1959 dollar en milieu de semaine. PÉTROLE Les cours du pétrole sont également quasi-stables, après deux séances de forte hausse, dans l'espoir que le conflit commercial sino-américain trouve sa résolution, puis en réaction à une forte baisse des stocks de brut américains. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,07%, à 56,30 dollars le baril et le Brent prend 0,07% à 61,0 dollars le baril. Le Brent devrait afficher sa quatrième semaine de hausse et le WTI sa deuxième. MÉTAUX ÉMERGENTS PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Production industrielle juillet +0,3% -1,5% FR 06h00 Balance commerciale juillet -€5,20 mds EZ 09h00 PIB (révisé) T2 +0,2% +0,2% variation annuelle +1,1% +1,1% US 12h30 Créations d'emplois août 158.000 164.000 Taux de chômage 3,7% 3,7% Revenus moyens (variation +3,1% +3,2% annuelle) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)