Point marchés-L'Europe devrait rester calme, pause à Wall Street

* Quasi-stabilité en vue pour les Bourses d'Europe * La Bourse de New York est fermée pour la fête nationale * Le rapport sur l'emploi US de vendredi en ligne de mire par Laetitia Volga PARIS, 4 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues proche de l'équilibre mercredi en l'absence de Wall Street et à la veille du rapport sur l'emploi. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait avancer de 0,06% à l'ouverture, le Dax à Francfort gagnerait 0,09% et le FTSE à Londres 0,05%. Les places boursières européennes ont terminé en hausse mercredi, portées par la perspective de voir Christine Lagarde, choisie pour la présidence de la Banque centrale européenne, garder la ligne accommodante de son prédécesseur. Le CAC 40 a franchi en clôture la barre des 5.600 points, à un pic de plus d'un an, tandis que le Stoxx 600 a fini à un plus haut depuis fin juillet 2018. La séance devrait être calme avec la fermeture de la Bourse de New York, pour la fête nationale américaine (Independence Day), à la veille du très attendu rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis. Le marché attend 160.000 créations d'emplois après le faible chiffre, de 75.000, annoncé pour mai. L'enquête ADP publiée mercredi, comme d'autres indicateurs américains, sur le déficit commercial, les commandes à l'industrie ou l'indice ISM sur le secteur des services, s'est révélée moins bonne que prévu, confortant le scénario d'un assouplissement monétaire. Sur le front du commerce, des responsables de l'administration Trump ont indiqué que de hauts responsables américains et chinois s'organisaient pour reprendre les discussions la semaine prochaine. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Au terme d'une séance écourtée, Wall Street a fini en hausse, avec des records en clôture pour ses trois grands indices, portée par les anticipations de détente monétaire dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale et de tensions commerciales persistantes. Le Dow Jones a gagné 0,67% à 26.966,00 points. Le S&P-500 a pris 0,77% à 2.995,82 points et le Nasdaq a gagné 0,75% à 8.170,23 points. EN ASIE Le Bourse de Tokyo est en hausse, avec une progression de 0,25% pour l'indice Nikkei, soutenue par les gains enregistrés la veille à New York sur des anticipations d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale. En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations recule de 0,57% et la Bourse de Shanghai de 0,31%. TAUX La perspective que Christine Lagarde prenne la tête de la BCE a contribué mercredi à faire reculer les rendements obligataires en zone euro: le dix allemand a ainsi touché, à -0,399%, un plus bas record, tout comme l'OAT française à dix ans française, à -0,104%. CHANGES Sur le marché des changes le dollar est stable face à un panier de devises internationales. L'euro évolue en modeste hausse, à 1,1285 dollar., PÉTROLE Les cours du pétrole baissent, pénalisés par l'annonce d'une baisse moins forte que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière par l'Agence d'information sur l'énergie. Le brut léger américain perd 0,66%, sous les 57 dollars, et le Brent de mer du Nord cède 0,71% à 63,37 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 4 JUILLET: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Ventes au détail mai +0,3% -0,4% variation annuelle +1,6% +1,5% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 21691,38 +53,22 +0,25% +8,38% Topix 1589,36 +9,82 +0,62% +6,38% Hong Kong 28827,62 -27,52 -0,10% +11,54% Taiwan 10774,48 +30,71 +0,29% +0,60% Séoul 2104,60 +8,58 +0,41% +3,11% Singapour 3375,40 +7,60 +0,23% +9,99% Shanghaï 3005,77 -9,49 -0,31% +20,53% Sydney 6725,30 +39,80 +0,60% +19,11% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 26966,00 +179,32 +0,67% +15,60% S&P-500 2995,82 +22,81 +0,77% +19,51% Nasdaq 8170,23 +61,14 +0,75% +23,13% Nasdaq 100 7857,69 +57,87 +0,74% +24,13% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1545,15 +12,66 +0,83% +16,06% Eurostoxx 50 3540,63 +32,65 +0,93% +17,97% CAC 40 5618,81 +41,99 +0,75% +18,77% Dax 30 12616,24 +89,52 +0,71% +19,48% FTSE 7609,32 +50,13 +0,66% +13,10% SMI 10066,53 +45,60 +0,46% +19,42% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1283 1,1277 +0,05% -1,62% Dlr/Yen 107,80 107,82 -0,02% -2,23% Euro/Yen 121,64 121,58 +0,05% -3,63% Dlr/CHF 0,9862 0,9865 -0,03% +0,49% Euro/CHF 1,1129 1,1126 +0,03% -1,11% Stg/Dlr 1,2585 1,2571 +0,11% -1,35% Indice $ 96,7350 96,7680 -0,03% +0,58% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,3850 -0,0010 Bund 2 ans -0,7390 +0,0120 OAT 10 ans -0,1057 -0,0070 +27,93 Treasury 10 ans 1,9532 +0,0000 Treasury 2 ans 1,7636 +0,0000 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 56,96 57,34 -0,38 -0,66% +24,34% Brent 63,37 63,82 -0,45 -0,71% +17,03% (Édité par Juliette Rouillon)