Point marchés-L'Europe devrait tenter un rebond dans un climat d'inquiétude

* Le CAC 40 attendu en légère hausse à l'ouverture * L'indice parisien a effacé ses gains depuis le début de l'année * Treasuries, commerce et Italie continuent d'inciter à la prudence * Le FMI a abaissé sa prévision de croissance pour l'économie mondiale par Blandine Henault PARIS, 9 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient tenter un rebond mardi à l'ouverture après avoir souffert du climat d'aversion au risque nourri par la récente hausse des rendements des Treasuries, les craintes sur le commerce et la croissance, particulièrement en Chine, et les tensions entourant la politique budgétaire italienne. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,28% à l'ouverture, le Dax à Francfort progresserait de 0,19% et le FTSE à Londres avancerait de 0,16%. Le CAC 40 a reculé de 1,10% lundi pour retomber sur le seuil de 5.300 points en séance et a effacé l'ensemble de sa progression depuis le début de l'année. De son côté, le Stoxx 600 a touché un creux de six mois. Après l'OCDE, le Fonds monétaire international (FMI) a revu en baisse ses prévisions de croissance pour l'économie mondiale sur fond de montée des incertitudes liées aux tensions commerciales et à la situation de certains pays émergents. Le FMI table sur une croissance globale stabilisée à 3,7% en 2018 comme en 2019, soit le même rythme qu'en 2017 et 0,2 point de moins qu'il ne l'escomptait encore mi-juillet. La révision concerne aussi bien les Etats-Unis, que la zone euro et la Chine. Pour cette dernière, le FMI voit notamment la croissance ralentir à 6,2% en 2019, après 6,6% en 2018, sous l'effet des tensions commerciales. Cela ne devrait pas aider à apaiser les craintes autour d'un ralentissement de l'économie chinoise, déjà alimentées la veille par L'intervention de la banque centrale, qui a abaissé le taux de réserves obligatoires des banques. En Europe, la Commission européenne a fait part de ses "graves inquiétudes" sur les objectifs de déficit budgétaire retenus par le gouvernement italien pour les trois prochaines années, ce qui accru lundi la pression sur les rendements obligataires souverains et les valeurs bancaires italiennes. LES VALEURS A SUIVRE : Le géant du luxe LVMH publiera son chiffre d'affaires trimestriel après la clôture des marchés européens, une publication très attendue par l'ensemble du secteur qui a souffert récemment en Bourse des craintes d'un ralentissement de la demanche chinoise. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi, les valeurs défensives ayant assuré un soutien au marché. L'indice Dow Jones, qui a passé la majeure partie de la journée dans le rouge, a gagné 0,15%, mais le S&P-500 a cédé 0,04% etle Nasdaq Composite a reculé de 0,67%. Le Nasdaq accuse ainsi désormais trois séances consécutives de repli pour une baisse cumulée de 3,6%. EN ASIE Fermée la veille, la Bourse de Tokyo avait pu rester à l'écart de la chute des places boursières en Chine. L'indice Nikkei (-1,23%) est de fait rattrapé mardi par les craintes sur l'économie chinoise et est pénalisé par le repli des valeurs technologiques dans le sillage de leurs homologues américaines. De leur côté, les indices chinois se reprennent: le composite de la Bourse de Shanghai avance de 0,42% et le CSI 300 gagne 0,24% après avoir décroché de plus de 4% lundi. Le rebond s'explique en partie par le remontée du yuan en dépit de la fixation d'un taux pivot moins élevé, à 6,9019 pour un dollar. CHANGES Le contexte d'aversion au risque favorise le yen qui aligne une quatrième séance de hausse d'affilée face au dollar, s'éloignant ainsi d'un plus bas de onze mois touché la semaine dernière. L'indice dollar, qui mesure l'évolution du billet vert face à un panier de devises de référence, évolue en légère baisse tandis que l'euro se stabilise juste sous le seuil de 1,15 dollar, toujours sous pression face aux craintes entourant la politique budgétaire italienne. TAUX Le marché obligataire américain reste orienté à la hausse après avoir été fermé la veille pour le "Columbus Day". Le rendement des Treasuries à dix ans a ainsi atteint un pic à 3,252% mardi, au plus haut depuis mai 2011. En Europe, les rendements des emprunts d'Etat italiens pourraient également rester sous tension alors que l'écart de rendement ("spread") entre les titres à dix ans italiens et allemands a dépassé lundi 300 points de base. PÉTROLE Les cours du but évoluent en hausse, soutenus par de nouveaux signes d'une baisse des exportations de pétrole iranien en amont de la mise en oeuvre, début novembre, des sanctions américaines à l'encontre du régime de Téhéran. Par ailleurs, plusieurs compagnies pétrolières opérant dans le Golfe du Mexique ont réduit leur production en prévision de l'arrivée de l'ouragan Michael. Le baril de Brent se traite à 84,35 dollars et le baril de brut léger américain à 74,60 dollars. ÉMERGENTS Les marchés latino-américains ont salué les résultats du premier tour de l'élection présidentielle brésilienne, qui placent le candidat d'extrême Jair Bolsonaro largement en tête avec plus de 46% des voix. La Bourse de Sao Paulo a gagné 4,57%, tirée entre autres par un bond de 11,02% de la compagnie pétrolière Petrobras . Le real s'est parallèlement apprécié de près de 2% face au dollar américain. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 9 OCTOBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Excédent commercial août €16,4 mds €15,8 mds Exportations +0,3% -0,9% Importations -0,2% +2,8% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS Certains cours peuvent afficher un léger décalage BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23490,96 -292,76 -1,23% +3,19% Topix 1764,20 -28,45 -1,59% -2,94% Hong Kong 26315,26 +112,69 +0,43% -12,05% Taiwan 10493,16 +37,23 +0,36% -2,03% Séoul 2253,83 -13,69 -0,60% -8,66% Singapour 3172,39 -9,06 -0,28% -6,77% Shanghaï 2727,92 +11,41 +0,42% -17,52% Sydney 6041,10 -59,20 -0,97% -0,40% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 26486,78 +39,73 +0,15% +7,15% S&P-500 2884,43 -1,14 -0,04% +7,89% Nasdaq 7735,95 -52,50 -0,67% +12,06% Nasdaq 100 7352,82 -46,18 -0,62% +14,95% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1461,60 -16,81 -1,14% -4,44% 300 Eurostoxx 3309,72 -35,79 -1,07% -5,54% 50 CAC 40 5300,25 -59,11 -1,10% -0,23% Dax 30 11947,16 -164,74 -1,36% -7,51% FTSE 7233,33 -85,21 -1,16% -5,91% SMI 8964,14 -77,94 -0,86% -4,45% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1495 1,1490 +0,04% -4,18% Dlr/Yen 113,09 113,23 -0,12% +0,37% Euro/Yen 130,02 130,10 -0,06% -3,82% Dlr/CHF 0,9924 0,9925 -0,01% +1,86% Euro/CHF 1,1410 1,1404 +0,05% -2,39% Stg/Dlr 1,3102 1,3088 +0,11% -3,03% Indice $ 95,7240 95,7610 -0,04% +3,91% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,5340 -0,0070 Bund 2 ans -0,5643 -0,0020 OAT 10 ans 0,8792 -0,0040 +34,52 Treasury 10 ans 3,2423 +0,0150 Treasury 2 ans 2,8769 -0,0120 PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 74,63 74,29 +0,34 +0,46% +23,52% US Brent 84,34 83,91 +0,43 +0,51% +26,13% (Édité par Juliette Rouillon)

