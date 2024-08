* Wall Street pourrait prendre jusqu'à 0,32% à l'ouverture



* Le CAC 40 avance de 0,47 % et le Stoxx de 0,65% à mi-séance



* Les responsables de la Fed rassurent sur l'économie américaine



par Claude Chendjou



PARIS, 9 août (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse vendredi et les Bourses européennes sont également dans le vert à mi-séance, les marchés se remettant progressivement de la récente défiance sur les actifs risqués grâce aux derniers commentaires de banquiers centraux et d'indicateurs jugés encourageants.



Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,08% pour le Dow Jones , de 0,21% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,32% pour le Nasdaq .



À Paris, le CAC 40 prend 0,47% à 7.280,99 points vers 11h20 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,37% et à Londres, le FTSE progresse de 0,48%.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 gagne 0,62%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,34% et le Stoxx 600 0,65%.



Les marchés actions en Europe sont portés notamment par les ressources de base (+1,48%) et le compartiment de l'immobilier (+2,09%), ce qui permet au Stoxx 600 de s'acheminer vers une quatrième session d'affilée dans le vert et de récupérer les pertes subies en début de semaine, lorsque les craintes d'une récession aux Etats-Unis ont déclenché une vague de ventes d'actifs risqués dans le monde.



Sur l'ensemble de la semaine, le Stoxx 600 gagne à ce stade 0,32% et le CAC 40 0,34%.



La tendance positive est alimentée par les commentaires de plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed), comme Jeff Schmid et Thomas Barkin, qui se sont montrés confiants quant au ralentissement de l'inflation qui permettrait de procéder à des baisses de taux d'intérêt prochainement et d'éviter une récession.



Les demandes d'allocation au chômage aux Etats-Unis, publiées jeudi, ont également permis de tempérer les inquiétudes sur le marché du travail après la publication la semaine dernière du rapport mensuel officiel sur l'emploi.



En attendant de nouvelles données en provenance des Etats-Unis, dont les chiffres de l'inflation prévus mercredi prochain, les marchés monétaires estiment à 54,5% la probabilité que la Fed réduise ses taux de 50 points de base en septembre et s'attendent à deux autres baisses d'ici la fin 2024, selon le baromètre FedWatch de CME.



LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET



Elf Beauty perd 8,9% avant l'ouverture. Le groupe a annoncé jeudi anticiper un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels inférieurs au consensus.



Paramount Global grimpe de 6,3% avant l'ouverture après avoir fait état d'un revenu supérieur au consensus au deuxième trimestre.



Take-Two Interactive Software prend 5,6% avant l'ouverture. L'éditeur de jeux vidéo a annoncé que le nombre de ses réservations nettes devrait progresser en 2026 et 2027.



VALEURS EN EUROPE



Eutelsat recule de 0,6% après avoir fait état de perspectives jugées faibles malgré une hausse de son chiffre d'affaires annuel.



LEG Immobilien , l'un des plus grands groupes immobiliers cotés en Allemagne, bondit de près de 5% après avoir publié une perte nette au deuxième trimestre inférieure à celle de l'année précédente dans un contexte de crise du secteur.



Generali recule de 1,77% après la publication de ses résultats du premier semestre marqués par une faible performance du segment de l'assurance de biens et de dommages (P&C).



TAUX



Les rendements obligataires en zone euro sont en passe d'enregistrer un gain hebdomadaire, après quelques jours de forte volatilité, signe du calme revenu sur les marchés après la publication de données économiques jugées rassurantes.



Le rendement du Bund allemand à dix ans recule vendredi de 3,8 points de base, à 2,231%, mais devrait enregistrer un gain de 7 points sur l'ensemble de la semaine.



Aux Etats-Unis, celui des Treasuries à dix ans cède 4,44 points de base, à 3,9532% après un gain d'environ deux points la veille.



CHANGES



L'indice dollar , qui se situe autour de 103 points, a atteint vendredi son plus haut niveau depuis une semaine face aux autres grandes devises à la faveur de la publication jeudi des chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis qui ont apaisé les craintes d'un ralentissement économique imminent.



L'euro est stable et s'affiche à 1,0918 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,2746 dollar, également pratiquement inchangée.



PÉTROLE



Les cours pétroliers progressent légèrement vendredi, se dirigeant vers un gain hebdomadaire de plus de 3% avec le reflux des craintes sur la demande.



Le Brent prend 0,29% à 79,36 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,33% à 76,46 dollars le baril.



PLUS D'INDICATEURS ECONOMIQUES MAJEURS ATTENDUS CE JOUR



(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)