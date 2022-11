Point marchés-L'Europe finit dans le désordre à l'issue d'une séance volatile

*



Le CAC 40 a gagné 0,06% mais le Stoxx 600 a perdu 0,13%







Wall Street dans le rouge à mi-séance







L'inflation allemande a légèrement ralenti en novembre







Le pétrole et les matières premières montent







par Claude Chendjou



PARIS, 29 novembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mardi sur de faibles variations tandis que Wall Street évoluait dans le rouge en fin de matinée à New York, les investisseurs étant partagés sur l'évolution des mesures contre le COVID-19 en Chine après l'espoir d'un assouplissement.



À l'issue d'une séance volatile, le CAC 40 parisien a terminé sur un maigre gain de 0,06% à 6.668,97 points. Le Dax allemand a en revanche fléchi de 0,19%. Le Footsie britannique, en hausse de 0,51%, a été tiré essentiellement par les ressources de base.



L'indice EuroStoxx 50 et le FTSEurofirst 300 ont reculé tous deux de 0,03%, tandis que le Stoxx 600 a cédé 0,13%.



La Chine a annoncé mardi une accélération de la campagne de vaccination des personnes âgées contre le COVID-19, ravivant l'espoir d'un allègement des contraintes sanitaires après une vague de contestation sans précédent au cours du week-end, mais les autorités ont dans le même temps ouvert des enquêtes sur certains des manifestants, faisant craindre une accentuation du volet répressif.



"La Chine offre un tableau mitigé car les manifestations créent de l'incertitude, mais en même temps, elles pourraient être un catalyseur pour un éventuel assouplissement de la politique COVID", a déclaré Carl Ludwigson, directeur d'études chez Bel Air, un groupe de conseils en investissement.



VALEURS EN EUROPE



En Europe, le compartiment des ressources de base (+2,69%) et celui de l'énergie (+1,76%) ont particulièrement bénéficié du regain d'optimisme lié à la Chine.



Les groupes miniers Rio Tinto (+3,73%), Anglo American (+3,66%) et ArcelorMittal (+2,98%) et les valeurs pétrolières TotalEnergies (+2,08%), BP (+1,75%) et Shell(+1,69%) ont été recherchés.



Côté publications financières, les prévisions d'ASM International (+2,89%) ont été saluées, tandis que celles de Nestlé (-1,97%) ont déçu. La compagnie aérienne easyJet a abandonné 2,57%, pénalisée par son avertissement sur les pressions inflationnistes.



La banque Credit Suisse est tombée mardi à un nouveau plus bas historique, à moins de trois francs suisses, après le très mauvais accueil réservé à son droit de souscription.



A WALL STREET



Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,35%, le Standard & Poor's 500 de 0,44% et le Nasdaq de 0,62% dans une séance également volatile.



Cinq des onze principaux secteurs du S&P-500 évoluent dans le vert, l'énergie affichant l'une des plus fortes progressions avec un gain de 0,83% dans le sillage du rebond des cours du pétrole.



Exxon Mobil, Chevron, Occidental Petroleum et Marathon Oil prennent de 0,2% à 1,2%, tandis que ConocoPhillips, porté en outre par la conclusion d'un contrat de 15 ans avec Qatar Energy, avance de 0,45%.



LES INDICATEURS DU JOUR



La hausse des prix à la consommation en Allemagne a comme prévu ralenti en novembre, à 11,3% sur un an, tout en restant proche d'un niveau record, montre la première estimation publiée mardi par Destatis, l'institut fédéral de la statistique.



En Espagne, elle tombée au plus bas depuis janvier à 6,6% sur un an, montrent les chiffres préliminaires publiés mardi.



Le sentiment économique dans la zone euro, lui, s'est redressé pour la première fois depuis février avec un indice à 93,7 en novembre après 92,7 en octobre.



Aux Etats-Unis, la confiance du consommateur s'est en revanche dégradée en novembre avec un indice à 100,2 contre 102,2 en octobre, dans un contexte d'inflation élevée, selon l'enquête du Conference Board.



CHANGES



Sur le marché des changes, le dollar, qui reculait nettement en matinée, est pratiquement stable (-0,07%) face à un panier de devises de référence.



L'euro s'affiche à 1,0345 dollar, en hausse de 0,08%.



TAUX



Les rendements obligataires en Europe ont fini en forte baisse avec le ralentissement de l'inflation en Allemagne en novembre: celui du Bund allemand à dix ans, référence pour l'ensemble de la zone euro, a cédé environ huit points de base à 1,91%.



La tendance est en revanche à la hausse aux Etats-Unis dans l'attente de la publication mercredi de la deuxième estimation du PIB américain et d'un discours de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale.



Le rendement des Treasuries à dix ans prend environ deux points à 3,72%.



PETROLE



Les cours pétroliers restent soutenus par des anticipations d'un allègement des mesures anti-COVID en Chine, ce qui pourrait tirer la demande. Le président chinois Xi Jinping a en outre déclaré qu'il entendait renforcer son partenariat énergétique avec la Russie.



Le Brent avance de 0,97% à 84 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,5% à 78,4 dollars le baril.



A SUIVRE MERCREDI :



L'inflation en zone euro en novembre et l'estimation du PIB américain au troisième trimestre.



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)



LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD



Points Eurofirst 300 1728,34 -0,60 -0,03% -8,56%



Eurostoxx 50 3934,44 -1,07 -0,03% -8,47%



CAC 40 6668,97 +3,77 +0,06% -6,77% Dax 30 14355,45 -27,91 -0,19% -9,63% FTSE 7512,00 +37,98 +0,51% +1,73% SMI 11077,81 -84,35 -0,76% -13,96%



LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD



Points Dow Jones 33750,49 -98,97 -0,29% -7,12% S&P-500 3948,74 -15,20 -0,38% -17,15% Nasdaq 10989,48 -60,02 -0,54% -29,76% Nasdaq 100 11503,74 -84,01 -0,72% -29,51%



CHANGES



Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0343 1,0337 +0,06% -9,03% Dlr/Yen 138,43 138,94 -0,37% +20,31% Euro/Yen 143,20 143,64 -0,31% +9,88%



Dlr/CHF 0,9520 0,9491 +0,31% +4,36% Euro/CHF 0,9847 0,9811 +0,37% -5,03%



Stg/Dlr 1,1980 1,1958 +0,18% -11,45% Indice $ 106,6210 106,6810 -0,06% +10,86%



OR



Cours Veille Var. % YTD Or Spot 1750,70 1740,75 +0,57% +15,40%



TAUX



Dernier Var. Spread/Bund



(pts)



Future Bund 141,09 +0,67



Bund 10 ans 1,93 +0,01



Bund 2 ans 2,12 +0,02



OAT 10 ans 2,55 +0,01 +62,38



Treasury 10 ans 3,73 +0,03



Treasury 2 ans 4,46 -0,01







PETROLE



Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 78,31 77,24 +1,07 +1,39% +27,94%



Brent 83,86 83,19 +0,67 +0,81% +27,00%



(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)