PARIS, 18 juillet (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé jeudi et Wall Street était dans le rouge à mi-parcours dans une session volatile où les investisseurs ont digéré les annonces de la Banque centrale européenne (BCE) et des résultats d'entreprises contrastés.



À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,21% à 7.586,55 points, porté notamment par Publicis. Le Footsie britannique a avancé de 0,21%. Le Dax allemand a reflué de 0,40%.



L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 0,44% et le FTSEurofirst 300



de 0,27%. Le Stoxx 600 a terminé en repli (-0,16%), malgré le soutien du compartiment de l'énergie (+1,07%).



Les indices boursiers européens ont alterné en séance un pied dans le rouge, l'autre dans le vert dans une fourchette étroite d'échanges, signe des hésitations des investisseurs après quatre séances d'affilée de baisse marquées notamment par un repli des valeurs technologiques sur fond d'inquiétude d'une aggravation des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.



L'indice européen des nouvelles technologies (-1,8%) et son équivalent sur le S&P 500 (-1,22%) ont tenté en vain de rebondir avant de retomber dans le rouge.



Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,60%, après avoir inscrit un record à 41.376 points. Le Standard & Poor's 500 cède 0,72% et le Nasdaq abandonne 1,11%.



Sur le front de la politique monétaire, la BCE a choisi jeudi de maintenir ses taux directeurs à leurs niveaux actuels tout en se gardant des marges de manoeuvre pour la suite, sa présidente Christine Lagarde estimant les options "grandes ouvertes" pour la prochaine réunion en septembre.



"Nous estimons qu'il y a encore de grandes chances pour une baisse des taux en septembre et nous nous attendons à ce que les marchés surveillent de près les données sur les salaires attendues fin août", a déclaré Massimiliano Maxia, spécialiste obligataire chez Allianz Global Investors.



Immédiatement après les décisions de la BCE, les indices boursiers ont accru leurs gains avant de finir en ordre dispersé, Daniel Morris, stratège marchés chez BNP Paribas Asset Management, évoquant une réunion "ennuyeuse" de l'institut de Francfort.



"La BCE est confrontée à un plus grand dilemme que la Fed, car les données sur l'inflation aux Etats-Unis sont étonnamment faibles, alors que dans la zone euro, les données sur l'inflation sont beaucoup plus élevées et la reprise n'est pas aussi forte que prévu", a-t-il dit.



VALEURS EN EUROPE



Publicis a pris 2,98% à la faveur du relèvement de son objectif de croissance organique pour cette année.



Maurel et Prom a avancé de 3,74% après l'annonce d'une hausse de 37% de son chiffre d'affaires au premier semestre.



Nokia a chuté de 4,97%, le groupe finlandais ayant accusé une baisse de 32% de son bénéfice au deuxième trimestre, plombé par la faible demande d'équipements 5G.



Volvo a grimpé de 5,9%, le constructeur suédois de poids lourds ayant fait état d'une hausse plus importante que prévu de son bénéfice d'exploitation trimestriel.



Le groupe suisse d'ingénierie ABB a plongé de 5,63% après un deuxième trimestre mitigé, entraînant dans sa chute Schneider Electric (-3,11%).



LES INDICATEURS DU JOUR



Les salaires hors primes au Royaume-Uni, un indicateur clé pour mesurer les pressions inflationnistes, ont augmenté de 5,7% sur un an au cours des trois mois à fin mai, selon les chiffres officiels.



Aux Etats-Unis, les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont améliorées en juillet avec un indice "Philly Fed" à 13,9 après 1,3 en juin,



Les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis à 243.000 la semaine dernière, confortant la perspective d'un ralentissement du marché du travail.



CHANGES



Le dollar s'affermit jeudi de 0,33% face à un panier de devises de référence



, au plus haut depuis quatre mois.



L'euro se traite à 1,0911 dollar (-0,24%) après le statu quo sur les taux directeurs décidé par la BCE. La monnaie européenne revient d'un pic de quatre mois touché mercredi.



La livre sterling recule de 0,26% à 1,0911 dollar après l'indicateur sur les salaires en Grande-Bretagne qui ne remet pas en cause la possibilité d'une baisse des taux en août.



TAUX



Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini en repli de 1,2 point de base, à 2,432% après être tombé en séance à un plu bas de trois semaines, à 2,401%. Celui à deux ans a cédé environ quatre points de base, à 2,77%



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans monte de d'environ trois points de base, à 4,1788%, mais le marché continue de tabler sur une première baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) en septembre.



PÉTROLE



Les cours pétroliers sont globalement stables jeudi, soutenus par les attentes d'une baisse imminente des taux d'intérêt aux Etats-Unis après la publication des données sur l'emploi et un repli plus important que prévu des stocks de brut américains.



Le Brent grignote 0,08% à 85,15 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grappille 0,14% à 82,97 dollars .



