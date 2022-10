Point marchés-L'Europe finit dans le désordre, incertitudes autour de la Fed

*



Le CAC 40 a fini en baisse mais au-dessus des 6.000 points







*



Wall Street dans le vert à mi-séance







*



Des membres de la Fed ouverts à un ralentissement des hausses de taux-WSJ







*



Des résultats décevantes







PARIS, 21 octobre (Reuters) - Les Bourses européennes, celle de Londres exceptée, ont fini en baisse vendredi mais loin de leur plus bas du jour, soutenues par la progression de Wall Street à la faveur d'informations de presse sur le rythme du resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed).



À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,85% à 6.035,39 points. Le Footsie britannique a pris 0,37% et le Dax allemand a cédé 0,29%.



L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 0,46%, le FTSEurofirst 300



de 0,49% et le Stoxx 600 de 0,62%.



Au moment de la clôture en Europe, la Bourse de New York évoluait en hausse de 0,8% à 1,3% en réaction à des informations du Wall Street Journal selon lesquelles la Fed pourrait débattre en novembre de l'opportunité et de la manière de signaler un plan pour une hausse moins importante des taux en décembre.



"L'espoir que la Fed puisse tempérer son resserrement monétaire (après la hausse attendue de 75 points de base dans deux semaines) aide le marché", a déclaré Andre Bakhos, chez Ingenium Analytics.



Andrzej Skiba, analyste chez RBC Global Asset Management, doute cependant que "les données économiques relativement solides et l'inflation élevée puissent permettre à la Fed de le faire à court terme".



Les marchés ont été durement pénalisés depuis des mois par la crainte que la remontée rapide des taux fasse basculer l'économie américaine en récession.



VALEURS



Dans l'actualité des entreprises, les performances trimestrielles de l'Oréal



(-5,80%), Kering (-3,30%) et EssilorLuxottica (-3,46%) n'ont pas convaincu.



Vivendi a lâché 2,88% après avoir publié une baisse des ventes du groupe de télévision Canal+, sa principale division



L'équipementier sportif allemand Adidas a chuté de 9,53%, lanterne rouge du Stoxx 600, après avoir abaissé ses perspectives pour l'ensemble de l'année à cause d'une demande plus faible.



En hausse, Deliveroo s'est octroyé 3,51% après le relèvement de son objectif de marge d'Ebitda ajustée.



Sur le plan sectoriel, l'indice européen de la distribution a perdu 3,33%, la baisse des ventes au détail au Royaume-Uni en septembre ayant été plus importante que prévu.



TAUX



Les rendements des bons du Trésor ont réduit leurs gains après l'article du Wall Street Journal: celui du dix ans , qui a inscrit un pic depuis décembre 2007 à 4,291%, évolue à 4,223%.



Son équivalent allemand a clôturé en hausse à 2,438%, après un pic en séance de plus de 11 ans à 2,532% alors que les marchés s'attendent à une nouvelle forte hausse de taux de la Banque centrale européenne jeudi prochain.







CHANGES



L'indice qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de référence perd 0,58% et l'euro remonte à 0,9854 dollar .



Le yen grimpe de 2,32% face au dollar, des stratèges évoquant la possibilité d'une intervention des autorités japonaises à la suite de la chute récente de la monnaie nationale. Celle-ci est en effet tombé en séance à son bas depuis juillet 1990.



PÉTROLE



Les cours du pétrole montent, les espoirs des investisseurs sur la demande chinoise l'emportant sur les inquiétudes concernant le ralentissement économique mondial et l'impact des hausses de taux.



Le Brent gagne 0,84% à 93,16 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,52% à 84,95 dollars.



A SUIVRE lundi : (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Tangi Salaün)