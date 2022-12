Point marchés-L'Europe finit dans le désordre sur fond d'incertitudes

*



L'indice Stoxx 600 a perdu 0,12%, le CAC 40 à Paris 0,61%







*



Wall Street dans le rouge à mi-séance







*



Le dollar monte et le pétrole en baisse







PARIS, 28 décembre (Reuters) - À l'exception de Londres, les Bourses européennes ont fini en baisse mercredi, les investisseurs continuant à analyser les conséquences de l'assouplissement sanitaire en Chine sur la croissance mondiale et l'inflation.



À Paris, le CAC 40 a cédé 0,61% à 6.510,49 points. Le Footsie britannique a pris 0,32%, rattrapant son retard après un week-end prolongé, et le Dax allemand a abandonné 0,5%.



L'indice EuroStoxx 50 a clôturé sur une baisse de 0,63%, le FTSEurofirst 300 de 0,11% et le Stoxx 600 de 0,13%.



À l'heure de la clôture en Europe, les indices de référence de Wall Street reculaient de 0,5% à 0,9%.



La tendance est défavorable à la prise de risque en cette fin d'année. Les investisseurs restent préoccupés par le resserrement monétaire des grandes banques centrales et le niveau de l'inflation qu'une réouverture éventuelle de la Chine pourrait accroître.



En outre, l'augmentation des cas de COVID-19 dans la deuxième économie mondiale est toujours une source d'inquiétudes, qui amène plusieurs pays à imposer de nouvelles mesures pour les personnes arrivant de Chine.



CHANGES



Signe de la nervosité des cambistes, le billet vert gagne 0,24% face à un panier de devises de référence .



"Avec des niveaux d'infection de plusieurs milliers de personnes par jour, il n'est pas étonnant que la réponse de la Chine au COVID soit en tête de la liste des préoccupations de nombreux analystes pour 2023", a déclaré David Cottle, analyste chez DailyFX.



L'euro, à 1,0619 dollar, recule légèrement. .



TAUX



Sur le marché des emprunts d'Etat, le dix ans allemand a fini stable à 2,507%. Il a bondi d'environ 12 points de base la veille et a atteint un pic de plus de deux mois avec les anticipations sur les hausses de taux de la Banque centrale européenne.



Le rendement des Treasuries à dix ans, lui, repart à la hausse, gagnant près de deux points de base à 3,8751%, au plus haut depuis mi-novembre.



PÉTROLE



Les deux contrats de référence sur le pétrole reculent, l'augmentation des cas de COVID-19 en Chine, premier importateur mondial, faisant craindre une perturbation de la reprise économique du pays.



Le Brent cède 1,83% à 82,79 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,61% à 78,25 dollars.



A SUIVRE : (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)