Point marchés-L'Europe finit dans le rouge à l'approche des décisions des banques centrales

Le CAC 40 a perdu 0,41% et le Stoxx 600 0,49%







Wall Street dans le vert à mi-séance







Microsoft en soutien après son entrée au capital de LSE







Le pétrole repart à la hausse







par Claude Chendjou



PARIS, 12 décembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse lundi à la veille de la publication des données sur l'inflation en Allemagne et aux Etats-Unis, et à l'approche des réunions de politique monétaire de plusieurs grandes banques centrales.



À Paris, le CAC 40 a fini en repli de 0,41% à 6.650,55 points. Le Footsie britannique a cédé 0,41% et le Dax allemand 0,45%.



L'indice EuroStoxx 50 a abandonné 0,53%, le FTSEurofirst 300 0,52% et le Stoxx 600 0,49%.



Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,81%, le Standard & Poor's 500 de 0,49% et le Nasdaq de 0,27%.



Les indices américains sont notamment soutenus par la perspective d'une hausse limitée à 50 points de base mercredi des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed), la probabilité d'un relèvement de cette ampleur s'étant renforcée à 93% contre 91% auparavant..



La hausse plus forte que prévu des prix à la production aux Etats-Unis, publiée vendredi, avait fait craindre que la Fed se montre plus agressive dans sa politique monétaire.



Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, a en outre prédit dimanche une forte baisse des pressions inflationnistes en 2023 tout en admettant un risque de récession.



La publication mardi des données mensuelles sur les prix à la consommation aux Etats-Unis entretient cependant une certaine prudence, d'où la faiblesse des gains à Wall Street.



Aux valeurs, la société de biotechnologie Horizon Therapeutics bondit de 15,07% après l'annonce de son rachat pour 26,40 milliards de dollars par Amgen (-1,27%), tandis que Microsoft avance de 1,77% à la faveur d'une entrée, à hauteur de 4%, au capital de LSE Group, l'opérateur de la Bourse de Londres.



En Europe, les investisseurs prendront connaissance jeudi des décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), de la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque nationale suisse (BNS).



Un relèvement des taux de 50 points de base de ces trois banques centrales est également attendu, mais les marchés d'actions en Europe ont pâti davantage lundi de prises de bénéfice après la hausse de vendredi.



La recrudescence des cas de contamination au virus responsable du COVID-19 en Chine a par ailleurs également pesé sur le moral des investisseurs en Europe, avec notamment le recul des valeurs du luxe et du compartiment des ressources de base (-1,67%).



VALEURS EN EUROPE



Dans les valeurs individuelles en Europe, LVMH a cédé 0,56%, Kering 1,06% et Richemont 0,41%, le luxe étant particulièrement exposé à la Chine.



Les groupes miniers ArcelorMittal, Eramet et Anglo American ont reflué respectivement de 1,62%, 5,05% et 1,09%.



Dans les autres compartiments, Uniper a abandonné 0,93%, la Commission européenne exigeant que l'importateur de gaz allemand cède ses activités aux Pays-Bas afin d'obtenir le feu vert à son plan de sauvetage, selon le quotidien Handelsblatt.



LSE Group, l'opérateur de la Bourse de Londres, a gagné de 2,97% après l'annonce de l'entrée de Microsoft à son capital.



CHANGES



Aux changes, le dollar recule de 0,13% face à un panier de devises de référence, les investisseurs pariant sur un ralentissement de l'inflation américaine et une accalmie dans la remontée des taux de la Fed.



L'euro en profite pour remonter à 1,0546 dollar (+0,15%).



La livre sterling, en hausse de 0,25% à 1,2286 dollar, est soutenue par le chiffre meilleur que prévu de la croissance estimée du PIB britannique en octobre.



TAUX



Les rendements obligataires en Europe ont été volatils à l'approche des décisions des banques centrales avant de finir la séance en légère hausse.



Celui du Bund allemand à dix ans a grappillé moins d'un point de base, à 1,93%, tandis que le deux ans a pris environ quatre points, à 2,19%.



Aux Etats-Unis, le rendement des emprunts à dix ans, qui avait pâti vendredi de la hausse plus forte que prévu des prix à la production, avance d'environ deux points, à 3,58%, tandis que le deux ans prend cinq points, à 4,37%, alors que le marché voit les taux d'intérêt culminés à 4,96% en mai 2023.



PÉTROLE



Les cours pétroliers sont soutenus par les craintes sur l'offre en raison des incertitudes sur le calendrier de redémarrage de l'oléoduc Keystone entre le Canada et les Etats-Unis, ainsi que la menace d'une baisse de la production russe.



Le Brent prend 2,68% à 78,14 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 3,35% à 73,40 dollars.



A SUIVRE MARDI:



Publication à 13h30 GMT des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de novembre



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)



LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD



Points Eurofirst 300 1726,38 -9,00 -0,52% -8,67%



Eurostoxx 50 3921,82 -20,80 -0,53% -8,76%



CAC 40 6650,55 -27,09 -0,41% -7,02% Dax 30 14306,63 -64,09 -0,45% -9,94% FTSE 7445,97 -30,66 -0,41% +0,83% SMI 11033,64 -34,66 -0,31% -14,31%



Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :



LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD



Points Dow Jones 33736,94 +260,48 +0,78% -7,16% S&P-500 3952,67 +18,29 +0,46% -17,07% Nasdaq 11034,13 +29,51 +0,27% -29,47% Nasdaq 100 11574,19 +10,86 +0,09% -29,08%



CHANGES



Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0539 1,0530 +0,09% -7,29% Dlr/Yen 137,48 136,56 +0,67% +19,49% Euro/Yen 144,92 143,85 +0,74% +11,20%



Dlr/CHF 0,9356 0,9343 +0,14% +2,57% Euro/CHF 0,9864 0,9838 +0,26% -4,87%



Stg/Dlr 1,2282 1,2255 +0,22% -9,22% Indice $ 104,9360 104,8100 +0,12% +9,11%



OR



Cours Veille Var. % YTD Or Spot 1784,06 1796,63 -0,70% +17,60%



TAUX



Dernier Var. Spread/Bund



(pts)



Future Bund 140,47 -0,05



Bund 10 ans 1,93 -0,00



Bund 2 ans 2,21 +0,01



OAT 10 ans 2,40 -0,00 +46,60



Treasury 10 ans 3,57 +0,01



Treasury 2 ans 4,37 +0,04







PETROLE



Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 73,34 71,02 +2,32 +3,27% +19,82%



Brent 78,01 76,10 +1,91 +2,51% +18,14%



(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)