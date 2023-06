* En Europe, le CAC 40 a perdu 0,96% et le Stoxx 600 0,48%



* Wall Street sans direction à mi-séance



* Ralentissement inattendu du secteur des services en mai aux Etats-Unis



5 juin (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé lundi dans le rouge, pénalisées par des prises de profit après un indice ISM américain sous les attentes.



À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,96% à 7.200.91 points. Le Footsie britannique a perdu 0,1% et le Dax allemand 0,54%.



L'indice EuroStoxx 50 a abandonné 0,7%, le FTSEurofirst 300



0,44% et le Stoxx 600 0,48%.



L'appétit pour le risque s'est réduit lundi après avoir dominé la séance de vendredi à la suite de l'accord sur la dette américaine et des données montrant un ralentissement de l'inflation salariale aux Etats-Unis en mai.



Les investisseurs ont opté pour des prises de profit, notamment après la publication de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) sur la croissance du secteur des services qui a montré un ralentissement en mai.



L'indice ISM est ressorti en baisse à 50,3 en mai contre 51,9 le mois précédent, alors que les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 52,2.



Les opérateurs de marché ont aussi pris note des déclarations de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, qui a dit lors d'une audition au Parlement européen ne pas voir de signe clair d'un pic sur l'inflation sous-jacente en zone euro, des propos qui devraient conforter les anticipations du marché sur de nouvelles hausses de taux ce mois-ci et en juillet.



Le président de la Bundesbank, Joachim Nagel a pour sa part affirmé qu'il n'était pas certain que les taux atteignent leur pic cet été.



VALEURS



Aux valeurs, Asos a grimpé de 7% après une information de presse selon laquelle le site de mode en ligne a reçu en décembre une offre d'achat du concurrent turc Trendyol - soutenu par Alibaba - pour un milliard de livres sterling.



UBS , qui a déclaré lundi espérer parachever le rachat de Credit Suisse "dès le 12 juin", a gagné 0,28% en Bourse de Zurich.



A WALL STREET



Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,27%, tandis que le Standard & Poor's 500 gagne 0,19% % et le Nasdaq 0,44%.



Apple évolue à un plus haut historique avant sa conférence annuelle des développeurs de logiciels plus tard dans la journée, où le fabricant de l'iPhone devrait annoncer un nouveau casque de réalité mixte.



LES INDICATEURS DU JOUR



En zone euro, l'activité des entreprises privées a ralenti mais s'est maintenue en croissance en mai, soutenue par l'industrie dominante des services, qui a compensé le ralentissement durable du secteur manufacturier, a montré lundi l'enquête de S&P Global.



En France, la croissance des services a ralenti en mai, tandis qu'elle est restée solide en Allemagne, ce qui laisse présager un retour à la croissance de la première économie européenne, entrée en récession technique au premier trimestre.



CHANGES



Le dollar est pratiquement inchangé (-0,07%) face à un panier de devises internationales à la suite de la publication de l'indice ISM aux Etats-Unis.



L'euro grapille pour sa part 0,1% à 1,0714 dollar .



TAUX



Les rendements de référence de la zone euro ont grimpé lundi. Celui du dix ans allemand , qui avait chuté de 28,5 points de base la semaine dernière, a fini en hausse de plus de 6 points de base à 2,3%.



Celui des obligations françaises à 10 ans a augmenté de 6 points de base à 2,9% après que S&P a laissé vendredi la note 'AA' de la France inchangée.



Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans perd en revanche 1,6 point de base, à 3,67%.



PÉTROLE



Les prix du pétrole grimpent après l'annonce par l'Arabie saoudite d'une coupe de sa production en juillet, à hauteur d'un million de barils par jour supplémentaires.



Le Brent gagne 1,5% à 77,27 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,41% à 72,75 dollars.



A SUIVRE MARDI:



(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)