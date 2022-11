Point marchés-L'Europe finit dans le rouge avec les tensions géopolitiques et des indicateurs mitigés 16/11/2022 | 18:33 Envoyer par e-mail :

par Claude Chendjou



PARIS, 16 novembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse mercredi et Wall Street évoluait dans le désordre en milieu de journée à New York, la séance sur les marchés d'actions ayant été marquée par un regain d'aversion au risque après les perspectives jugées décevantes de certaines entreprises, des indicateurs macroéconomiques mitigés et le risque d'une extension du conflit en Ukraine.



À Paris, le CAC 40 a terminé en repli de 0,52% à 6.607,22 points. Le Footsie britannique a abandonné 0,25% et le Dax allemand a cédé 1%.



L'indice EuroStoxx 50 a reflué de 0,83%, le FTSEurofirst 300 de 0,81% et le Stoxx 600 de 0,99%.



L'explosion d'un missile mardi dans un village polonais proche de la frontière ukrainienne a ravivé la crainte d'une extension du conflit en Ukraine même si Varsovie, l'Otan et la Maison blanche ont fait savoir qu'il n'y avait pas pour le moment de signes d'un tir délibéré contre la Pologne. Kyiv évoque cependant des preuves de "trace russe" du missile et réclame une participation à l'enquête en cours, tandis que les dirigeants du G20 ont adopté une déclaration commune à l'issue de leur sommet dans laquelle "la plupart (...) condamnent fermement" la guerre en Ukraine.



Dans les statistiques macroéconomiques du jour, l'inflation au Royaume-Uni a atteint 11,1% en octobre, au plus haut depuis 1981, alors que le gouvernement doit annoncer jeudi des hausses d'impôts et des coupes budgétaires.



Aux Etats-Unis, la production industrielle a affiché le mois dernier une contraction surprise, de 0,1%, mais les ventes au détail ont progressé plus vite que prévu en octobre, de 1,3%. Cette dernière donnée pourrait amener la Réserve fédérale américaine (Fed) à juger que ses hausses de taux d'intérêt n'ont pas encore produit l'effet escompté, estime Brian Jacobsen, stratège chez Allspring Global Investments.



A WALL STREET



Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,07% mais le Standard & Poor's 500 recule de 0,57% et le Nasdaq de 1,3%.



Parmi les principaux secteurs du S&P-500, la distribution (-0,79%) et le compartiment de la consommation dite non essentielle (-1,08%) accusent parmi les plus importants replis, dans le sillage de l'avertissement du distributeur Target, qui a anticipe une baisse de ses ventes pour le trimestre des fêtes de Noël en raison de "changements spectaculaires" dans le comportement des consommateurs. L'action Target plonge de 11,76%, Macy's de 8,58%, Best Buy de 7,65% et Dollar Tree de 2,25%.



A contre-courant de la tendance, le groupe de magasins de bricolage Lowe's Companies avance de 4,75% après le relèvement de sa prévision de bénéfice annuel.



Le compartiment des semi-conducteurs (-3,66%) est pour sa part affecté par l'abaissement des prévisions pour 2023 de Micron Technology. Intel, Nvidia et Qualcomm cèdent environ 3% chacun.



VALEURS



En Europe, les valeurs de la défense (+0,63%) comme Thales (+2,62%) et Rheinmetall (+0,17%) ont profité des tensions géopolitiques.



De l'autre côté du spectre, la distribution (-3,36%), affectée par Target, et l'automobile (-3,72%), pénalisée par Mercedes Benz (-6,2%), qui, selon l'agence Bloomberg, a fortement réduit les prix de vente de ses modèles électriques en Chine, ont accusé les plus importants replis.



Dans les autres compartiments, Air France-KLM a chuté de 10,51% après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles, tandis qu'Alstom a pris 7,16% après ses résultats semestriels supérieurs aux attentes.



CHANGES



Le dollar recule de 0,08% face à un panier de devises de référence dans un contexte d'apaisement des craintes sur la Pologne à la clôture des Bourses en Europe.



L'euro, en hausse de 0,45%, se traite à 1,0395 dollar mais reste sous son pic de quatre mois et demi touché mardi à 1,0481 dollar.



La livre sterling prend 0,24% à 1,1887 dollar après les chiffres de l'inflation britannique.



TAUX



Les rendements obligataires américains à court et à long termes évoluent de manière irrégulière après les chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis. Le deux ans prend 1,3 point de base à 4,37%, tandis que le dix ans cède 6,7 points à 3,73%, les investisseurs étant persuadés que la Fed va continuer à relever ses taux d'intérêt au risque d'affecter durement l'économie.



En Europe, le rendement du Bund allemand, qui a été volatil en séance, a fini sur une contraction de 9,2 points à 2,0005% pour le dix ans et une baisse de 3,9 points à 2,12% pour le deux ans.



La Banque centrale européenne (BCE) a déclaré mercredi que les risques entourant la stabilité financière dans la zone euro étaient en train d'augmenter.



PÉTROLE



Les cours pétroliers chutent, affectés par la reprise des livraisons de brut via l'oléoduc Droujba reliant la Russie à plusieurs pays d'Europe centrale.



Le Brent perd 2,02% à 91,96 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,73% à 84,55 dollars le baril.



A SUIVRE JEUDI:



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)



LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD



Points Eurofirst 300 1698,29 -13,91 -0,81% -10,15%



Eurostoxx 50 3882,78 -32,31 -0,83% -9,67%



CAC 40 6607,22 -34,44 -0,52% -7,63% Dax 30 14234,03 -144,48 -1,00% -10,39% FTSE 7351,19 -18,25 -0,25% -0,45% SMI 10936,62 -89,60 -0,81% -15,06%



LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD



Points Dow Jones 33591,01 -1,91 -0,01% -7,56% S&P-500 3967,71 -24,02 -0,60% -16,75% Nasdaq 11213,03 -145,38 -1,28% -28,33% Nasdaq 100 11725,12 -146,02 -1,23% -28,16%



CHANGES



Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0388 1,0348 +0,39% -8,62% Dlr/Yen 139,54 139,29 +0,18% +21,28% Euro/Yen 144,97 144,14 +0,58% +11,24%



Dlr/CHF 0,9441 0,9441 +0,00% +3,50% Euro/CHF 0,9809 0,9771 +0,39% -5,40%



Stg/Dlr 1,1884 1,1858 +0,22% -12,15% Indice $ 106,3290 106,4040 -0,07% +10,56%



OR



Cours Veille Var. % YTD Or Spot 1774,39 1778,25 -0,22% +16,97%



TAUX



Dernier Var. Spread/Bund



(pts)



Future Bund 140,51 +1,18



Bund 10 ans 1,99 -0,10



Bund 2 ans 2,11 -0,05



OAT 10 ans 2,48 -0,11 +48,30



Treasury 10 ans 3,72 -0,08



Treasury 2 ans 4,37 +0,01







PETROLE



Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 84,31 86,92 -2,61 -3,00% +37,74%



Brent 91,82 93,86 -2,04 -2,17% +39,06%



(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)





© Reuters 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AIR FRANCE-KLM -10.51% 1.256 -28.11% ALSTOM 7.16% 25.59 -23.51% DOLLAR TREE, INC. -1.72% 165.9 20.15% INTEL CORPORATION -3.08% 29.77 -41.07% MICRON TECHNOLOGY, INC. -6.12% 59.155 -33.68% NVIDIA CORPORATION -2.54% 162.47 -43.33% QUALCOMM, INC. -3.55% 121.54 -33.94% RHEINMETALL AG 0.17% 180.4 116.83% THALES 2.62% 119.25 55.35%