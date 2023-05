*



En Europe, le CAC 40 perd 1,45% et le Stoxx 600 1,24%







*



Wall Street dans le rouge à mi-séance







*



Préoccupations sur le plafond de la dette américaine







2 mai (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge mardi, dans un contexte de préoccupations sur le plafond de la dette américaine et avant les décisions clés des banques centrales sur le relèvement des taux d'intérêt.



À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 1,45% à 7.383,20 points. Le Footsie britannique a perdu 1,24% et le Dax allemand 1,23%.



L'indice EuroStoxx 50 termine la séance en baisse de 1,53%, le FTSEurofirst 300 abandonne 1,23% et le Stoxx 600 1,24%.



Les investisseurs fuient le risque avant la publication, mercredi, de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque centrale européenne jeudi, qui devraient relever leurs taux d'un quart de point



En préambule, les marchés ont appris mardi la première estimation de la hausse des prix en avril dans la zone euro, qui montre que l'inflation sous-jacente a enregistré un ralentissement inattendu, ce qui pourrait soutenir hausse de taux modérée para la BCE jeudi.



Les banques de la zone euro ont en outre resserré l'accès au crédit au premier trimestre, ce qui montre que les coûts d'emprunt plus élevés ont un impact sur l'économie.



Toutefois, dans une décision inattendue, la banque centrale australienne a surpris mardi en augmentant son principal taux d'intérêt directeur d'un quart de point et en disant qu'un resserrement "supplémentaire" pourrait être nécessaire à cause de l'inflation trop élevée, alors que les investisseurs anticipaient un statu quo.



Les inquiétudes concernant les négociations sur le plafond de la dette américaine invitent également à la prudence, le coût de l'assurance contre le défaut de paiement aux Etats-Unis ayant atteint de nouveaux sommets mardi, lorsque la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que le gouvernement pourrait manquer de liquidités pour payer ses factures d'ici le mois de juin.



VALEURS



L'indice européen de l'énergie a affiché mardi la baisse la plus prononcée du Stoxx 600 à 4,52% avec la chute de BP et le recul des prix du pétrole.



Le groupe pétrolier BP a abandonné 8,6% après avoir annoncé un programme de rachat d'actions d'un montant inférieur au précédent



A Paris, le géant TotalEnergies finit sur une baisse de 5,07%



L'indice européen des banques .SX7P a fini en baisse de 1,48%, malgré le bond de HSBC (3,5%), la banque britannique ayant vu son bénéfice tripler sur les trois premiers mois et annoncé le versement d'un premier dividende trimestriel depuis 2019.



Sanofi a abandonné 2,83% après la dégradation de la recommandation de Deutsche Bank à "vendre".



Electrolux a pour sa part gagné 5,6% en réaction à une information de l'agence Bloomberg selon laquelle le chinois Midea serait intéressé par le spécialiste suédois de l'électroménager.



A WALL STREET



Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones reculait de 1,49%, le Standard & Poor's 500 de 1,53% et le Nasdaq Composite de 1,30%, alors que les inquiétudes concernant le plafond de la dette américaine se sont intensifiées et que les principales banques régionales américaines ont encore chuté mardi suite à la faillite de First Republic Bank .



LES INDICATEURS DU JOUR



Le secteur manufacturier en zone euro s'est contracté en avril, mais dans une moindre ampleur qu'estimé initialement, à 45,8 contre 45,5 pour la première estimation, selon les résultats définitifs de l'enquête auprès des directeurs d'achat publiés mardi par S&P Global.



En France, l'activité du secteur manufacturier a enregistré en avril une nouvelle contraction, en raison de la baisse des nouvelles commandes et de l'impact des manifestations contre la réforme des retraites, selon les résultats de l'enquête mensuelle S&P Global auprès des directeurs d'achats.



Aux États-Unis, la dernière enquête "Jolts" du département du travail, publiée mardi, montre que les offres d'emploi ont diminué pour le troisième mois consécutif en mars, tandis que les commandes à l'industrie ont augmenté moins que prévu, alors que le secteur manufacturier a continué à souffrir des taux d'intérêt élevés.



CHANGES



Sur le marché des changes, l'euro monte légèrement de 0,18% à 1,0996 dollar EUR=



L'"indice dollar" , qui mesure les variations du billet vert face à un panier de devises, est en baisse de 0,1%



TAUX



Les rendements obligataires de la zone euro se sont retournés en baisse avec la publication des chiffres de la BCE sur la demande de prêts dans la zone euro au cours du premier trimestre, un indicateur publié au lendemain de l'annonce de la reprise par JPMorgan des actifs de First Republic, dernier signe en date des pressions qui s'exercent sur le secteur bancaire.



Le Bund allemand à dix ans a fini en baisse de plus de 6 points de base à 2,255% tandis que sont équivalent à deux ans a terminé sur un recul de 7 points de base à 2,658.



Les rendements des bons du Trésor américain à dix ans reculent de 13 points de base à 3,4352% après le bond de lundi.



PÉTROLE



Les cours du pétrole reculent mardi pour atteindre leur niveau le plus bas en cinq semaines, les inquiétudes concernant un défaut de paiement aux États-Unis s'ajoutant à la contraction de l'indice PMI manufacturier de la Chine en avril, ainsi qu'aux anticipations d'une hausse de taux.



Le Brent LCOc1 recule de 4,02% à 76,12 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 de 4,27% à 72,43 dollars.



A SUIVRE MERCREDI:



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)



(Rédigé par Diana Mandiá)