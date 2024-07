* En Europe, le CAC 40 perd 1,19% et le Stoxx 600 1,02%



* Wall Street dans le vert à mi-séance



* Le secteur du luxe en Europe a fini sur une perte de 2,8%



par Diana Mandia



15 juillet (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en nette baisse lundi, les chiffres plus faibles qu'attendu de la croissance économique en Chine et les perspectives moroses de certains noms du luxe ayant plombé le sentiment alors que la saison des résultats d'entreprise démarre en Europe.



À Paris, le CAC 40 a perdu 1,19% à 7.632,71 points. A Francfort, le Dax a recule de 0,84% et à Londres, le FTSE 100 a abandonné 0,85%.



L'indice EuroStoxx 50 a fini sur une baisse de 1,19%, le FTSEurofirst 300 a reculé de 0,99% et le Stoxx 600 a perdu 1,02%.



La faiblesse des données économiques sur la croissance économique de la Chine a incité lundi les marchés boursiers à la prudence, la crise de l'immobilier et la précarité du marché de l'emploi ayant pesé sur la demande domestique de la deuxième économie mondiale et fait tomber les ventes au détail à leur plus bas niveau depuis 18 mois.



Les chiffres et perspectives de deux groupes de premier plan du secteur du luxe, très exposé au géant asiatique, n'ont pas non plus contribué à l'optimisme: le fabricant de montres Swatch a fait état d'une nette baisse de son chiffre d'affaires au premier semestre à la suite d'un effondrement de la demande chinoise, et la marque britannique Burberry a lancé pour sa part un avertissement sur ses bénéfices et a renoncé au versement du dividende pour cette année.



La prudence s'est également imposée alors que la saison des résultats d'entreprises vient à peine de démarrer en Europe et avant la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) prévue jeudi, même si un statu quo sur les taux est attendu.



En France, l'impasse politique persiste à quelques jours de l'ouverture de la XVIIe législature jeudi et dans un contexte d'inquiétude sur les finances publiques.



Aux Etats-Unis, les marchés évaluent les retombées de la tentative d'assassinat contre Donald Trump dimanche et jugent désormais plus probable la victoire de l'ancien président républicain le 5 novembre.



"Dans une administration républicaine, vous verrez une politique fiscale et réglementaire plus faible... ce qui est généralement bon pour les actions. C'est un peu ce que nous constatons en termes d'attentes des investisseurs à l'heure actuelle", a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Independent Advisor Alliance.



VALEURS



Burberry a reculé de plus de 16% et le fabricant de montres Swatch de 9,7% après leurs annonces, entraînant avec eux le secteur du luxe: Kering a abandonné 5,2% et Richemont 4,1%, tandis que LVMH et Hermès



ont perdu respectivement 2,6% et 2,5%.



Le secteur du luxe en Europe a fini sur une perte de 2,8%.



Atos a pris 19,2% après avoir annoncé lundi l'engagement d'un groupe de banques et de porteurs d'obligations sur un montant cible de 1,675 milliard d'euros de nouveaux financements pour restructurer sa dette.



Ailleurs en Europe, la banque finlandaise Nordea a perdu 3,8% après avoir publié des bénéfices d'exploitation pour le deuxième trimestre juste en dessous des attentes.



TomTom a reculé de 8,3%, le spécialiste de la cartographie numérique ayant suspendu ses prévisions pour 2025 avec la faible demande de nouvelles voitures.



A WALL STREET



A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones prend 0,88%, le Standard & Poor's 500 0,72% et le Nasdaq Composite 0,85%, les paris de voir Donald Trump remporter un second mandat contribuant à stimuler l'appétit pour actifs risqués.



La chaîne de grands magasins Macy's , qui a mis fin aux discussions de rachat avec le consortium d'investisseurs réunissant Arkhouse Management et Brigade Capital, cède plus de 12%.



LES INDICATEURS DU JOUR



En zone euro, la production industrielle a diminué de 0,6% en mai par rapport au mois précédent et de 2,9% en glissement annuel, selon les données publiées lundi par l'agence statistique de l'Union européenne Eurostat.



CHANGES



Le dollar est plutôt stable à l'heure de la clôture en Europe en attendant le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell devant le Club économique de Washington et après avoir progressé plus tôt dans la journée sur fond de paris concernant une éventuel retour de Donald Trump à la Maison blanche.



Le billet vert grappille 0,01% face à un panier de devises de référence



tandis que l'euro avance de 0,04% à 1,0910 dollar .



Les crypto-monnaies, dont le bitcoin (+8%) progressent également, aidées par les espoirs de réélection de Donald Trump aux Etats-Unis.



TAUX



Les rendements obligataires de la zone euro ont légèrement baissé lundi, les investisseurs attendant la réunion de la BCE prévue jeudi, tout en tentant de mesurer l'impact sur le marché de la tentative d'assassinat de Donald Trump.



Le rendement du Bund allemand à dix ans a perdu 2,5 points de base à 2,4700% et celui de l'OAT à dix ans a reculé de 4,4 points de base à 3,1100%.



Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans prend en revanche 2,7 points de base à 4,2138%, alors que les investisseurs estiment que l'attaque contre Donald Trump augmente les chances de victoire du candidat républicain et la probabilité de politiques susceptible d'augmenter la dette publique et d'alimenter l'inflation.



PÉTROLE



Les prix du pétrole baissent lundi en raison des inquiétudes concernant la demande en Chine, principal importateur d'or noir, qui contrebalancent les restrictions de l'offre de l'Opep+ et les tensions géopolitiques au Moyen-Orient.



Le Brent recule de 0,22% à 84,84 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,39% à 81,89 dollars.







Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault