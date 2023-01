Point marchés-L'Europe finit dans le vert après l'inflation allemande

*



En Europe, le CAC 40 a gagné 0,44% et le Stoxx 600 1,22%







Wall Street dans le rouge à mi-séance, Apple et Tesla pèsent







L'inflation ralentit en Allemagne à 9,6% sur un an







Le dollar monte avant les "minutes" mercredi de la Fed







par Claude Chendjou



PARIS, 3 janvier (Reuters) - Wall Street prudente avant la publication des "minutes" de la Fed reculait mardi à mi-séance tandis que les Bourses européennes ont terminé dans le vert pour la deuxième journée consécutive depuis le début de l'année, portées par le regain d'optimisme né d'une amélioration de l'activité manufacturière en zone euro et d'une baisse de l'inflation en Allemagne.



À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,44% à 6.623,89 points. Le Footsie britannique, soutenu notamment par BP (+1,77%) et Shell (+1,76%), a avancé de 1,37%. Le Dax allemand, pour sa part, a progressé de 0,8%.



L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,68%, le FTSEurofirst 300 1,22% et le Stoxx 600 1,22%.



Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,67%, le Standard & Poor's 500 de 0,96% et le Nasdaq de 1,37%, dans une séance volatile, les indices ayant ouvert dans le vert. Apple perd 3,63% après l'abaissement de recommandation d'Exane BNP Paribas tandis que Tesla plonge de 12,67% en raison de livraisons de voitures inférieures aux attentes au quatrième trimestre.



La nervosité l'emporte à Wall Street avant la publication mercredi des "minutes" de la réunion de décembre de la Fed, où la banque américaine a procédé à un relèvement de 50 points de base de ses taux d'intérêt après quatre hausses consécutives de 75 points.



Côté statistiques, en attendant le rapport vendredi du département américain sur le travail, les salaires et le taux de chômage, la dégradation de l'activité économique aux Etats-Unis en décembre s'est confirmée avec les résultats définitifs de l'indice PMI manufacturier.



En Europe, les PMI de décembre ont montré lundi que le pire était probablement passé en zone euro, tandis qu'en Grande-Bretagne, la contraction de l'activité manufacturière a été un peu moins marquée qu'annoncé en première estimation.



Concernant l'inflation, la hausse des prix à la consommation en Allemagne a fortement décéléré en décembre sur un an, à 9,6%, selon la première estimation publiée mardi par Destatis.



VALEURS



Parmi les grands compartiments de la cote européenne, les secteurs cycliques comme celui du transport et les loisirs(+2,18%) et des banques (+2,38%) se sont détachés à la faveur des dernières statistiques économiques.



Air France-KLM a avancé de 1,51%, Lufthansa de 1,02% et IAG, la maison mère de British Airways, de 4,05%, dans le sillage de leur indice qui a inscrit sa meilleure performance en séance depuis le 10 novembre.



Deutsche Bank a gagné 1,55% après la confirmation de ses prévisions à moyen terme, tandis que BNP Paribas (+1,97%) et Barclays (+3,20%) ont également été recherchés.



CHANGES



A la veille de la publication des minutes de la Fed, le dollar bondit de 1,16%, à un pic de deux semaines, face aux grandes devises.



Contre la monnaie japonaise, le billet vert a cependant touché un creux de six mois à 129,52 yens pour un dollar, la Banque du Japon (BoJ) étant susceptible de renoncer progressivement à sa politique ultra-accommodante.



L'euro, lui, recule de 1,03% à 1,0552 dollar après les chiffres de l'inflation allemande.



TAUX



Les rendements obligataires en Europe ont reflué, le ralentissement de la hausse des prix en Allemagne alimentant la perspective d'une modération du loyer de l'argent. Martins Kazaks, membre de la Banque centrale européenne, a cependant déclaré que la BCE devrait relever ses taux d'intérêt de manière significative en février et en mars.



Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour l'ensemble de la zone euro, a fléchi de près de sept points de base, à 2,37%.



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans recule de quatre points, à 3,78%.



PÉTROLE



L'avertissement du Fonds monétaire international (FMI) sur l'évolution de l'économie mondiale et la contraction de l'activité manufacturière en décembre en Chine pèsent sur les cours pétroliers, dans la crainte d'une baisse de la demande.



Le Brent abandonne 3,68% à 82,75 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 3,61% à 77,36 dollars.



A SUIVRE MERCREDI :



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:



LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD



Points Eurofirst 300 1716,33 +20,74 +1,22% +2,26%



Eurostoxx 50 3882,29 +26,20 +0,68% +2,34%



CAC 40 6623,89 +29,32 +0,44% +2,32% Dax 30 14181,67 +112,41 +0,80% +1,85% FTSE 7554,09 +102,35 +1,37% +1,37% SMI 10978,64 +249,24 +2,32% +2,32%



LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD



Points Dow Jones 32947,98 -199,27 -0,60% -0,60% S&P-500 3805,54 -33,96 -0,88% -0,88% Nasdaq 10334,14 -132,35 -1,26% -1,26% Nasdaq 100 10796,93 -142,83 -1,31% -1,31%



CHANGES



Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0555 1,0662 -1,00% -1,37% Dlr/Yen 130,77 130,73 +0,03% -0,26% Euro/Yen 138,04 139,45 -1,01% -1,61%



Dlr/CHF 0,9371 0,9250 +1,31% +1,37% Euro/CHF 0,9893 0,9860 +0,33% -0,02%



Stg/Dlr 1,1971 1,2045 -0,61% -1,04% Indice $ 104,6380 103,5220 +1,08% +8,80%



OR



Cours Veille Var. % YTD Or Spot 1834,99 1823,69 +0,62% +20,96%



TAUX



Dernier Var. Spread/Bund



(pts)



Future Bund 135,08 +0,76



Bund 10 ans 2,39 +0,01



Bund 2 ans 2,68 +0,01



OAT 10 ans 2,91 +0,01 +52,50



Treasury 10 ans 3,79 -0,04



Treasury 2 ans 4,41 +0,01







PETROLE



Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 77,70 80,26 -2,56 -3,19% +26,94%



Brent 82,99 85,91 -2,92 -3,40% +25,69%



(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)