* Le CAC 40 a gagné 0,46% et le Stoxx 600 0,28%



* Wall Street et Londres sont restés fermées



* Des responsables de la BCE ont évoqué des baisses de taux



* Le rendement du Bund allemand à deux ans a reflué à 3,02%



par Claude Chendjou



PARIS, 27 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont terminé dans le vert lundi sur fond d'accalmie dans l'obligataire, après les tensions sur les taux de la semaine dernière liées à des doutes sur le rythme de réduction attendu des taux des banques centrales.



À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,46% à 8.132,49 points. Le Dax allemand a pris 0,37%.



L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 0,37%, le FTSEurofirst 300



de 0,27% et le Stoxx 600 de 0,28%.



Les gains en Europe, emmenés par les compartiments de l'énergie (+0,95%) et celui des "utilities" (+1,1%), ont toutefois été limités en raison du week-end prolongé sur les places boursières à Londres et à New York pour cause de jour férié.



Le marché obligataire a opté pour la détente, ce qui a logiquement profité aux actions, après que plusieurs responsables de la Banque centrale européenne (BCE), dont Philip Lane et François Villeroy de Galhau, ont évoqué des réductions de taux directeurs.



La BCE se réunit le 6 juin et devrait selon les observateurs baisser, pour la première fois dans l'actuel cycle de resserrement monétaire commencé en juillet 2022, ses coûts d'emprunt de 25 points de base.



Philip Lane a toutefois souligné que cela ne signifiait pas que l'inflation était vaincue, et que la politique devrait rester encore restrictive jusqu'en 2025.



Avant la réunion de la BCE, le marché prendra connaissance vendredi de la première estimation des prix à la consommation en zone euro pour le mois de mai et de l'indice des prix PCE en avril aux Etats-Unis, deux statistiques très attendues, susceptibles de peser sur la tendance.



"Nos économistes sont globalement d'accord avec le consensus selon lequel l'inflation globale (en zone euro) devrait augmenter tandis que la baisse de l'inflation sous-jacente devrait s'arrêter", prévient Hauke Siemssen, stratège taux chez Commerzbank.



"Ce résultat pourrait ajouter du piquant à l'évaluation de la BCE selon laquelle la dynamique de l'inflation globale et de l'inflation sous-jacente est en train de décélérer", a-t-il ajouté.



TAUX



Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini en repli de près de quatre points de base, à 2,548%. Le deux ans , plus sensible aux prévisions sur les taux directeurs, a reflué en clôture de plus de cinq points, à 3,039%, et en séance à un creux à 3,027%. Il avait touché vendredi un plus haut depuis la mi-novembre à 3,124%.



Les marchés monétaires tablent actuellement sur des baisses de taux cumulées de 60 points de base en zone euro d'ici la fin de l'année , ce qui implique un peu plus de deux réductions du loyer de l'argent.



CHANGES



Avant la publication des données sur l'inflation américaine, le dollar recule de 0,15% face à un panier de devises de référence et s'achemine vers une perte de 1,5% sur l'ensemble du mois, la plus forte depuis décembre.



L'euro , qui a gagné la semaine dernière 0,9% face au billet, progresse de 0,11%, à 1,0857 dollar. Les économistes de BofA disent s'attendre à un accroissement des divergences entre les politiques monétaires de la BCE et de la Réserve fédérale américaine (Fed) et à ce que l'écart entre les rendements américains et allemands dépasse les sommets actuels d'ici la fin de l'année.



La livre sterling s'échange à 1,2773 dollar (+0,26%).







VALEURS EN EUROPE



Alstom a bondi de 5,56% à la faveur de l'annonce du lancement d'une augmentation de capital d'un milliard d'euros qui doit lui permettre de redresser ses finances.



Stellantis a avancé de 1,38% alors que le constructeur automobile devrait s'engager prochainement à porter sa production annuelle de véhicules en Italie à un million d'unités.



Temenos a pris 1,13%, l'investisseur activiste Petrus Advisers ayant accru sa participation dans le groupe suisse de logiciels bancaires de 3,4% à plus de 5%.



EFG International a gagné 0,98% et Julius Baer a perdu 1,54%, des sources ayant rapporté la tenue de discussions entre les deux groupes en vue d'une éventuelle acquisition du premier par le second, même si les négociations sont désormais interrompues.



Webuild s'est adjugé 3,96% après que l'administrateur délégué du groupe italien de construction Pietro Salini a déclaré anticiper des résultats du premier semestre et de 2024 supérieurs aux attentes vendredi, selon l'agence de presse ANSA.







PRINCIPAL INDICATEUR DU JOUR



Le moral des entrepreneurs allemands a stagné en mai, contrairement aux attentes, avec un indice Ifo à 89,3 après un chiffre identique (révisé) en avril et après trois mois consécutifs de hausse.



PÉTROLE



Les cours pétroliers se redressent dans un contexte atone avec les fermetures des places financières à Londres et à New York et avant la réunion du 2 juin de l'Opep.



Le Brent, qui a perdu environ 2% la semaine dernière après la publication du compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), progresse lundi de 1,12% à 83,04 dollars le baril .



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 1,24% à 78,68 dollars .



