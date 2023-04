*



En Europe, le CAC 40 a gagné 0,47% et le Stoxx 600 0,38%







Wall Street dans le rouge à mi-séance, Goldman Sachs déçoit







Croissance de 4,5% en Chine au T1 sur un an







Le dollar baisse et les rendements obligataires sont stables







par Claude Chendjou



PARIS, 18 avril (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mardi, soutenues notamment par les données macroéconomiques en provenance de Chine, tandis que Wall Street était orientée dans le rouge en fin de matinée à New York, plombée par les résultats jugés décevants de Goldman Sachs et le risque d'une récession aux Etats-Unis.



À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,47% à 7.533,63 points après un nouveau record en séance à 7.559,35 points. Le Footsie britannique a pris 0,38% et le Dax allemand a avancé de 0,59%.



L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,6%, le FTSEurofirst 300 de 0,4%. Le Stoxx 600, proche d'un sommet de 14 mois, s'est octroyé 0,38%.



Les données en provenance de Chine ont montré que l'économie avait enregistré une croissance de 4,5% sur un an au premier trimestre, un rythme supérieur aux attentes, grâce à la fin des restrictions contre le COVID-19, tandis que, en mars, la production industrielle a augmenté de 3,9% et les ventes au détail de 10,6%.



"C'est une bonne surprise et au global, c'est un bon ensemble de chiffres, bien qu'inégaux, et cela se reflète dans la réponse des marchés", a commenté David Chao, stratège marchés chez Invesco.



A WALL STREET



Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,21%, le Standard & Poor's 500 de 0,09% et le Nasdaq de 0,16%.



Le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré que la banque centrale américaine devait continuer à relever ses taux d'intérêt au regard d'une inflation persistante alors que l'économie au sens large semble prête à continuer de croître, même au ralenti. Il estime que le coût du crédit pourrait atteindre 5,50%-5,75% aux Etats-Unis alors qu'une hausse de 25 points de base est attendue en mai.



Dans l'actualité des entreprises, Goldman Sachs a fait état mardi d'une baisse de 19% de son bénéfice au premier trimestre, sur fond de ralentissement des opérations de fusions-acquisitions et de déception sur l'obligataire. L'action Goldman Sachs recule de 1,64%, tandis que Bank of America Corp (BofA) cède 0,69% malgré un bénéfice en hausse et meilleur que prévu au titre du premier trimestre. L'indice des banques reflue de 0,12%.



Johnson & Johnson perd 2,71% en dépit du relèvement de sa prévision de bénéfice annuel tandis que Netflix (-0,28%) est dans le rouge avant la publication dans la soirée de ses comptes trimestriels.



VALEURS EN EUROPE



En Europe, la hausse a été emmenée principalement par le secteur du transport et des loisirs (+2,13%) dans le sillage du rebond de l'économie chinoise.



Les compartiments des banques (+1,28%), des nouvelles technologies (+0,91%), des ressources de base (+1,44%) ont été également recherchés.



A Paris, Société générale (+2,11%), BNP Paribas (+2,09%), Capgemini (+2,05%) et Vivendi (+6,32%) ont fini en tête du CAC 40.



Le groupe Bolloré, entré en négociations exclusives avec CMA CGM en vue de la cession de Bolloré Logistics, a bondi de 5,27%, tandis que Lagardère, porté par une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel, a fini sur un gain de 1,48%.



Sur le SBF 120, l'action Orpea a grimpé de 9,29% après avoir bondi de plus de 13% lundi en réaction à des informations selon lesquelles un groupe d'actionnaires minoritaires réclame la convocation d'une assemblée générale.



Ailleurs en Europe, EasyJet, optimiste sur sa prévision de bénéfice annuel, a gagné 1,61%, tandis que la prévision d'Ericsson, jugée décevante, a fait plonger le titre de 8,59%.



LES INDICATEURS DU JOUR



Le moral des investisseurs en Allemagne s'est dégradé de manière inattendue en avril avec un indice ZEW à 4,1 après 13,0 en mars.



Les mises en chantier de logements et les permis de construire ont reculé en mars aux Etats-Unis dans un marché de l'immobilier affecté par la hausse des taux d'intérêt.



CHANGES



Le dollar perd 0,26% face à un panier de devises après les indicateurs chinois meilleurs que prévu.



L'euro se traite à 1,0956 dollar (+0,27%) après deux séances consécutives de baisse de plus de 0,5%.



La livre sterling s'affiche à 1,24195 dollar (+0,34%), soutenue par la perspective d'un nouveau relèvement des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre en mai après l'accélération de la croissance des salaires au Royaume-Uni sur les trois mois à février.



TAUX



Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini quasiment stable à 2,47% après avoir touché en séance un plus haut depuis le 15 mars à 2,5%, les investisseurs anticipant de nouveaux relèvements de taux de la Banque centrale européenne (BCE).



Son équivalent américain de même échéance est aussi quasiment inchangé, à 3,5813%.



PÉTROLE



Les cours pétroliers progressent légèrement, les investisseurs étant partagés entre les données encourageantes en provenance de Chine et le risque de récession aux Etats-Unis.



A la clôture des Bourses en Europe, le Brent prend 0,45% à 85,14 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,56% à 81,28 dollars.



A SUIVRE MERCREDI:



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:



LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD



Points Eurofirst 300 1853,62 +7,33 +0,40% +10,44%



Eurostoxx 50 4393,95 +26,34 +0,60% +17,32%



CAC 40 7533,63 +35,45 +0,47% +16,37% Dax 30 15882,67 +93,14 +0,59% +14,07% FTSE 7909,44 +29,93 +0,38% +6,14% SMI 11358,98 +47,22 +0,42% +5,87%



Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :



LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD



Points Dow Jones 33954,49 -32,69 -0,10% +2,44% S&P-500 4151,37 +0,05 +0,00% +8,12% Nasdaq 12150,94 -6,78 -0,06% +16,09% Nasdaq 100 13093,58 +5,86 +0,04% +19,69%



Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street



CHANGES



Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0958 1,0926 +0,29% +2,39% Dlr/Yen 134,14 134,46 -0,24% +2,31% Euro/Yen 147,02 146,94 +0,05% +4,79%



Dlr/CHF 0,8978 0,8985 -0,08% -2,88% Euro/CHF 0,9839 0,9817 +0,22% -0,57%



Stg/Dlr 1,2420 1,2374 +0,37% +2,67% Indice $ 101,8500 102,1030 -0,25% +5,90%



OR



Cours Veille Var. % YTD Or Spot 2006,84 1994,77 +0,61% +32,29%



TAUX



Dernier Var. Spread/Bund



(pts)



Future Bund 133,73 +0,05



Bund 10 ans 2,49 +0,02



Bund 2 ans 2,92 +0,03



OAT 10 ans 2,98 +0,02 +49,60



Treasury 10 ans 3,59 -0,00



Treasury 2 ans 4,23 +0,04







PETROLE



Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 81,36 80,83 +0,53 +0,66% +32,92%



Brent 85,21 84,76 +0,45 +0,53% +29,05%







