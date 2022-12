Point marchés-L'Europe finit dans le vert grâce à la Chine

*



En Europe, le CAC 40 a gagné 0,7% et le Stoxx 600 0,13%







Wall Street en ordre dispersé à mi-séance, Tesla pèse







Nouvel assouplissement anti-COVID en Chine







Les valeurs du luxe en soutien en Europe







Les rendements obligataires en forte hausse







par Claude Chendjou



PARIS, 27 décembre (Reuters) - Wall Street, plombée en particulier par Tesla, évolue mardi en ordre dispersé en fin de matinée à New York tandis que les Bourses européennes ont terminé la séance en hausse, portées notamment par l'annonce d'un nouvel assouplissement des restrictions sanitaires contre le COVID-19 en Chine.



Les places européennes, qui avaient clôturé vendredi sur une note prudente pour le week-end prolongé de Noël, ont rebondi mardi après la pause de lundi, le CAC 40 à Paris enregistrant mardi un gain de 0,7%, à 6.550,66 points. Le Footsie britannique, encore fermé pour la séance de mardi, rouvrira mercredi. Le Dax allemand, lui, a gagné 0,39%.



L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,42%, le FTSEurofirst 300 de 0,13% et le Stoxx 600 de 0,13%.



La tendance en Europe a été soutenue essentiellement par la Chine qui a annoncé lundi une levée, à compter du 8 janvier, de la quarantaine imposée depuis mars 2020 aux voyageurs entrant sur son territoire, dans le cadre d'un nouvel allègement des mesures anti-COVID-19.



Pékin a également décidé de reléguer le COVID-19 au même au rang que l'anthrax ou le sida, en dépit d'une hausse des hospitalisations liées au SARS-CoV-2 en Chine.



VALEURS



La perspective d'une large réouverture de l'économie chinoise et d'un redressement de la croissance du pays a bénéficié en premier lieu en Europe au secteur de la consommation cyclique (+1,95%) et dans une moindre mesure à l'industrie (+0,48%).



Dans les valeurs individuelles, le luxe a été particulièrement recherché avec Kering, Hermès et LVMH, qui ont pris à Paris de 1,38% à 2,43%.



Ailleurs en Europe, le suisse Richemont a avancé de 3,34% et les groupes italiens Salvatore Ferragamo et Moncler ont gagné respectivement 1,34% et 3,01%.



Côté baisse, le compartiment technologique (-0,31%), regroupant des valeurs comme SAP(-0,14%), STMicroelectronics (-1,07%) ou encore ASML (-1,28%), a souffert de la remontée des rendements obligataires.



A WALL STREET



Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,41%, mais le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq reculent respectivement de 0,12% et de 0,86%.



Le Nasdaq est pénalisé notamment par les grandes capitalisations technologiques comme Apple, Alphabet et Amazon, qui cèdent de 1,07% à 1,55% dans le sillage de la remontée des rendements des bons du Trésor américain. L'indice des "techs" perd 0,72%.



Tesla, pour sa part, plonge de 8,42%, un document interne consulté par Reuters montrant que le constructeur automobile envisage encore de réduire sa production en janvier dans son usine de Shanghaï, en Chine.



Southwest Airlines pèse sur le S&P-500. La compagnie aérienne chute de 4,91% après l'annulation de milliers de vols en raison de la tempête hivernale qui frappe les Etats-Unis.



TAUX



Les rendements obligataires en Europe et aux Etats-Unis sont soutenus par la perspective d'une poursuite du resserrement monétaire des banques centrales.



En zone euro, Klaas Knot, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré lundi que l'institution continuerait de relever ses taux d'intérêt dans les mois à venir.



Le rendement du Bund allemand à deux ans a touché en séance un sommet depuis 2008, à 2,714%, avant de réduire ses gains en clôture, à 2,678%.



Celui à dix ans a pris 12 points de base, à 2,513%, s'approchant du pic de 2011 atteint en octobre, à 2,532%.



Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans s'affiche à 3,839%, en hausse de 9,2 points, et celui à deux ans se traite à 4,406%, soit un gain de 8,3 points.



Les marchés monétaires tablent avec une probabilité de 59% sur un relèvement en février de 25 points de base des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui pourraient culminer à 4,94% en mai.



CHANGES



Les nouvelles en provenance de Chine pèsent sur le dollar qui reflue de 0,23% face un panier de devises de référence.



L'euro, en profite pour remonter à 1,0652 (+0,16%).



PÉTROLE



Le marché pétrolier est tiré par les nouvelles mesures d'assouplissement des restrictions sanitaires en Chine, la vague de froid qui sévit aux Etats-Unis et des informations sur une possible réduction de 5% à 7% de la production russe début 2023. Vladimir Poutine a en outre interdit les exportations de pétrole russe vers les pays ayant plafonné son prix.



Le Brent avance de 1,78% à 85,41 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 1,67% à 80,89 dollars.



A SUIVRE MERCREDI:



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:



LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD



Points Eurofirst 300 1691,10 +2,48 +0,15% -10,53%



Eurostoxx 50 3832,89 +15,88 +0,42% -10,83%



CAC 40 6550,66 +45,76 +0,70% -8,42% Dax 30 13995,10 +54,17 +0,39% -11,90% FTSE 7473,01 +3,73 +0,05% +1,20% SMI 10839,22 +34,54 +0,32% -15,82%



LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD



Points Dow Jones 33375,92 +171,99 +0,52% -8,15% S&P-500 3845,15 +0,33 +0,01% -19,32% Nasdaq 10424,36 -73,51 -0,70% -33,37% Nasdaq 100 10900,27 -85,18 -0,78% -33,21%



CHANGES



Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0648 1,0635 +0,12% -6,33% Dlr/Yen 133,44 132,86 +0,44% +15,97% Euro/Yen 142,10 141,32 +0,55% +9,04%



Dlr/CHF 0,9291 0,9318 -0,29% +1,85% Euro/CHF 0,9895 0,9908 -0,13% -4,57%



Stg/Dlr 1,2025 1,2060 -0,29% -11,12% Indice $ 104,0940 104,3140 -0,21% +8,24%



OR



Cours Veille Var. % YTD Or Spot 1820,79 1797,61 +1,29% +20,02%



TAUX



Dernier Var. Spread/Bund



(pts)



Future Bund 133,42 -1,53



Bund 10 ans 2,52 +0,00



Bund 2 ans 2,70 +0,02



OAT 10 ans 3,05 +0,01 +53,40



Treasury 10 ans 3,84 +0,09



Treasury 2 ans 4,41 +0,09







PETROLE



Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 80,95 79,56 +1,39 +1,75% +32,25%



Brent 85,47 83,92 +1,55 +1,85% +29,44%



(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)