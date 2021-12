Point marchés-L'Europe finit dans le vert malgré les craintes sur Omicron

* En Europe, le CAC 40 gagne 1,24% et le Stoxx 600 0,77% * Wall Street dans le vert à mi-séance * Le PIB américain au T3 révisé en hausse, à 2,3% en rythme annualisé * L'appétit pour le risque reste fragile sur fond de pandémie par Claude Chendjou PARIS, 22 décembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse mercredi, tandis que Wall Street évoluait également dans le vert à mi-séance, l'appétit pour le risque enregistré la veille se confirmant malgré une certaine prudence au regard de la dégradation de la situation sanitaire. À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 1,24% à 7.051,67 points. Le Footsie britannique a pris 0,41% et le Dax allemand 0,95%. L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 0,83%, le FTSEurofirst 300 0,68% et le Stoxx 600 0,77%. Le président américain Joe Biden a annoncé mardi l'ouverture aux Etats-Unis de centres fédéraux supplémentaires de vaccination et de dépistage du COVID-19 afin de lutter contre la flambée des contaminations provoquées par le variant Omicron du coronavirus . En Europe, l'Allemagne, l'Ecosse, l'Irlande, le Portugal et les Pays-Bas ont décidé d'imposer de nouvelles restrictions sanitaires, tandis que la France s'est dit mercredi pour sa part prête à prendre de nouvelles mesures. En Grande-Bretagne, la barre des 100.000 nouveaux cas de contamination en 24 heures a été franchie. L'attrait pour les actions enregistré mardi se confirme mais les marchés restent globalement calmes à quelques jours de Noël. "Ce sera une humeur très prudente pour les actions et non une euphorie à l'approche de Noël", prédit Susannah Streeter, analyste investissement et marchés chez Hargreaves Lansdown. VALEURS EN EUROPE Aux valeurs en Europe, la tendance a été animée essentiellement par les sociétés de livraison de repas. Delivery Hero , en tête du Stoxx 600, a bondi de 7,37%, après l'annonce de la cession de sa marque Foodpanda au Japon et le retrait de cette dernière de plusieurs villes d'Allemagne. Son concurrent Just Eat Takeaway a avancé de 0,67% à la faveur d'un accord avec One Stop, une chaîne de magasins de proximité britannique appartenant à Tesco (-0,32%). A Paris, Airbus a gagné 4,0% après une nouvelle commande par la France de 169 hélicoptères "Guépard" pour un montant de 10 milliards d'euros. Sur le SBF120, McPhy , choisi pour un projet d'électrolyse au Portugal, a pris de 6,84%. A Londres, le groupe minier Rio Tinto , en baisse de près de 1%, a pesé sur le Footsie, dans le sillage du repli des contrats à terme sur le minerai de fer en raison des inquiétudes sur le plan sanitaire. Coté fusions-acquisitions, le suédois Lundin Energy a chuté de 11,44% et le norvégien Aker BP de 6,85% après l'annonce du rachat des activités de pétrole et de gaz du premier par le second. Sur le plan sectoriel, les valeurs technologiques (+1,65%), en tête, ont soutenu la tendance haussière. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones prend 0,51%, le Standard & Poor's 500 0,74% et le Nasdaq 0,88%. Tesla bondit de plus de 7%. Le directeur général du groupe, Elon Musk, a déclaré mardi avoir vendu "suffisamment d'actions" pour atteindre son objectif de céder 10% du capital du constructeur automobile. Dans la santé, Merck avance de 1,2% malgré l'annulation par la France de sa commande pour le traitement antiviral développé par le laboratoire américain. LES INDICATEURS DU JOUR Aux Etats-Unis, la croissance de l'économie au troisième trimestre a été révisée en légère hausse, à 2,3%, mais elle témoigne d'un important ralentissement dans un contexte de pandémie de COVID-19, ont confirmé mercredi les statistiques définitives du produit intérieur brut (PIB) publiées par le département du Commerce. La confiance du consommateur s'est cependant légèrement améliorée en décembre aux Etats-Unis, à 110,8 après 109,5 précédemment, montre l'enquête mensuelle du Conference Board. CHANGES Sur le marché des changes, le dollar cède du terrain (-0,41%) face à un panier de devises internationales, les cambistes se montrant moins pessimistes sur les prévisions économiques mondiales malgré la propagation du variant Omicron. L'euro , en hausse de 0,35%, remonte nettement au-dessus de 1,13 dollars. Robert Holzmann, l'un des membres du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, a déclaré mercredi que l'institution pourrait selon lui relever ses taux à la fin de 2022. TAUX Le rendement des bons du Trésor à dix ans recule de 2,3 points de base à 1,4635% Bund à après avoir frôlé la veille 1,5%, le point le plus haut en une semaine. Celui du Bund allemand à dix ans a terminé en revanche en hausse de près d'un point à -0,295%, tandis que son équivalent français de même échéance a avancé de 1,6 points à 0,075%. PÉTROLE Le marché pétrolier progresse, soutenu par des anticipations d'une amélioration de la demande. Les stocks de brut aux Etats-Unis ont baissé de 4,7 millions de barils à 423,6 millions de barils au cours de la semaine du 17 décembre alors que le consensus était d'une contraction de 2,7 millions de barils, a annoncé l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA). Les investisseurs ont en outre le regard désormais tourné vers la réunion du 4 janvier de l'Opep et de ses alliés. Le baril de brut léger américain (WTI) gagne 1,11% à 71,91 dollars et celui du Brent 0,92%, à 74,66 dollars. A SUIVRE JEUDI: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Reportage Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)