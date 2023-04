*



Le CAC 40 a inscrit un record à 7.485,59 points







L'action LVMH, à un pic historique, a soutenu le luxe







Wall Street dans le vert à mi-séance, la "tech" monte







Contraction des prix à la production aux USA en mars







par Claude Chendjou



PARIS, 13 avril (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi et Wall Street était également orientée dans le vert en fin de matinée à New York, les investisseurs étant rassurés par le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis et les solides résultats ou prévisions des entreprises comme LVMH.



À Paris, le CAC 40 a terminé sur un gain de 1,13% à 7.480,83points après avoir touché un nouveau record à 7.485,59 points. Le Footsie britannique a avancé de 0,24% et le Dax allemand de 0,16%.



L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,67%, le FTSEurofirst 300 de 0,43% et le Stoxx 600 de 0,40%.



Après la statistique des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis montrant un ralentissement plus marqué que prévu en mars, les prix à la production américaine (PPI) ont pour leur part affiché une contraction de 0,5% le mois dernier par rapport à février.



Sur le plan de la conjoncture, les inscriptions au chômage aux Etats-Unis ont, elles, augmenté plus que prévu la semaine dernière, à 239.000.



Ces nouvelles données alimentent l'espoir d'une pause prochaine dans le cycle de resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), les marchés tablant désormais sur une ultime hausse de 25 points de base des taux de la banque centrale en mai.



En zone euro, où le cycle de hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) a démarré plus tard, plusieurs responsables de l'institution européenne, comme Joachim Nagel et Bostjan Vasle, ont plaidé jeudi pour de nouveaux relèvements des coûts d'emprunt au regard notamment de la persistance de l'inflation sous-jacente mais des sources ont déclaré à Reuters que la BCE pourrait opter pour une hausse limitée de ses taux de 25 points de base en mai.



VALEURS EN EUROPE



En Europe la tendance positive a été portée par LVMH, qui a bondi de 5,65% après avoir touché un pic historique à 884,5 points. Le numéro un mondial du luxe a réalisé un premier trimestre meilleur que prévu grâce notamment à la Chine, tirant dans son sillage Kering (+2,62%), Hermès (+3,07%), Moncler (+4,45%) ou encore Burberry (+2,52%).



Le secteur de la consommation cyclique a fini en tête du Stoxx 600 (+3,79%), tandis que la distribution (+0,9%) a également été recherché, avec notamment la chaîne de supermarchés Tesco qui a pris 0,59% à la faveur des ses prévisions annuelles.



A WALL STREET



Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,52%, le Standard & Poor's 500 de 0,73% et le Nasdaq de 1,46%, les indices étant soutenus par de nouvelles données macroéconomiques aux Etats-Unis.



Les valeurs de croissance comme Apple, Amazon et Alphabet grimpent de 1,85% à 3,01% avec le recul des rendements obligataires à court terme.



Delta Air Lines cède 1,20% malgré une prévision de bénéfice pour le trimestre en cours plus élevée que prévu, les investisseurs se focalisant sur le premier trimestre qui a été affecté par la hausse des coûts du kérosène.



Harley-Davidson recule de 3,69% avec l'annonce du départ de sa directrice financière Gina Goetter au profit du fabricant de jouets Hasbro (+1,52%).



LES INDICATEURS DU JOUR



La production industrielle dans la zone euro a progressé plus que prévu en février, de 1,5% d'un mois sur l'autre, selon Eurostat.



CHANGES



Le dollar est en à un creux de deux mois (-0,59%) face à un panier de devises de référence et d'un an contre l'euro qui s'affiche à 1,1051 dollar (+0,56%). Le billet vert est affecté par le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis.



La livre sterling se traite à 1,2531 dollar (+0,37%), malgré la stagnation de l'économie britannique en février.



TAUX



L'écart de rendement entre les emprunts d'Etat américain et allemand à dix ans s'est resserré jeudi à son plus faible niveau en deux ans en raison du décalage des anticipations de hausses des taux des deux côtés de l'Atlantique, une relèvement de 75 points de base étant encore prévu en zone euro contre seulement 25 points aux Etats-Unis.



Le rendement des Treasuries à dix ans s'affiche à 3,4224% et celui du Bund allemand de même échéance à 2,373%.







PÉTROLE



Les cours pétroliers reculent alors que l'Opep note jeudi une augmentation des risques susceptibles de peser sur la demande cet été: le Brent cède 0,82% à 86,61 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,74% à 82,64 dollars.



A SUIVRE VENDREDI :



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)



LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD



Points Eurofirst 300 1837,61 +7,56 +0,41% +9,48%



Eurostoxx 50 4363,24 +29,21 +0,67% +16,50%



CAC 40 7480,83 +83,89 +1,13% +15,56% Dax 30 15729,46 +25,86 +0,16% +12,97% FTSE 7843,38 +18,54 +0,24% +5,26% SMI 11258,95 +26,96 +0,24% +4,94%



Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :



LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD



Points Dow Jones 33847,09 +200,59 +0,60% +2,11% S&P-500 4124,80 +32,85 +0,80% +7,43% Nasdaq 12113,23 +183,90 +1,54% +15,73% Nasdaq 100 13046,70 +198,36 +1,54% +19,26%



Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street



CHANGES



Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1051 1,0989 +0,56% +3,26% Dlr/Yen 132,47 133,12 -0,49% +1,04% Euro/Yen 146,40 146,33 +0,05% +4,35%



Dlr/CHF 0,8876 0,8959 -0,93% -3,98% Euro/CHF 0,9807 0,9850 -0,44% -0,89%



Stg/Dlr 1,2525 1,2481 +0,35% +3,54% Indice $ 100,9480 101,5000 -0,54% +4,97%



OR



Cours Veille Var. % YTD Or Spot 2037,58 2014,67 +1,14% +34,32%



TAUX



Dernier Var. Spread/Bund



(pts)



Future Bund 135,06 -0,09



Bund 10 ans 2,37 +0,00



Bund 2 ans 2,78 -0,00



OAT 10 ans 2,89 -0,00 +51,50



Treasury 10 ans 3,42 +0,00



Treasury 2 ans 3,95 -0,03







PETROLE



Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 82,62 83,26 -0,64 -0,77% +34,98%



Brent 86,60 87,33 -0,73 -0,84% +31,15%







(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Matthieu Protard)