Point marchés-L'Europe finit en baisse, le coronavirus plombe toujours les actifs à risque

* Le CAC 40 parisien a perdu 0,23% * Wall Street résiste aux craintes liées au coronavirus, record pour le Nasdaq * L'euro recule à un plus bas de quatre mois par Laetitia Volga PARIS, 10 février (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini la séance de lundi dans le rouge mais loin de leur plus bas du jour, le sentiment de marché restant fragile face aux incertitudes liées à l'évolution du coronavirus. À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,23% à 6.015,67 points après avoir cédé 0,6% en séance. Le Footsie britannique a cédé 0,27% et le Dax allemand a abandonné 0,15%. L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 0,14% tandis que le FTSEurofirst 300 a pris 0,05% et le Stoxx 600 0,07%. Une équipe d'experts internationaux placée sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est envolée pour Pékin afin d'enquêter sur l'épidémie de coronavirus en Chine, où le bilan a atteint 908 morts et plus de 40.000 cas de contamination. Le bilan de l'épidémie est désormais supérieur à celui du Sras, qui avait fait 774 morts à travers le monde en 2002-2003. "Les investisseurs sont assez inquiets de l'impact négatif du coronavirus sur l'économie mondiale", a déclaré Peter Cardillo, économiste chez Spartan Capital Securities. Après des congés du nouvel an lunaire exceptionnellement prolongés, les autorités chinoises ont toutefois assoupli certaines restrictions imposées pour lutter contre le virus et ont autorisé plusieurs usines à reprendre leur activité. VALEURS Parmi les baisses sectorielles les plus marquées figurent l'indice Stoxx du pétrole et du gaz (-1,39%) et de l'automobile (-0,8%), particulièrement exposés au risque de ralentissement économique en Chine. A Paris, TechnipFMC, lanterne rouge du CAC 40, a perdu 3,70% devant PSA (-2,32%) et Renault (-1,95%). A Milan, Exor, la holding financière de la famille Agnelli, a gagné 4,08% après avoir confirmé être en discussions exclusives avec le groupe français Covéa en vue d'une vente du réassureur Partner Re, une opération dont le montant pourrait avoisiner neuf milliards de dollars selon une source proche du dossier. Scor, qui avait résisté pendant de longs mois à une offre d'achat de Covéa, a perdu 2,37% après cette annonce. A WALL STREET Après une ouverture dans le rouge, Wall Street repartait à Paris au moment de la clôture européenne: le Dow Jones gagnant 0,21% et le Standard & Poor's 500 avançant de 0,33%. Le Nasdaq Composite (+0,62%) évoluait à un plus haut record, à 9.851,61 points. Aux valeurs, la constructeur de véhicules électriques Tesla grimpait de 2,86% après l'annonce de la reprise de la production dans son usine de Shanghai. Plus forte baisse du Dow Jones, Apple perdait 0,33% après avoir cédé en séance près de 2%, des analystes estimant que les ventes de smartphones en Chine pourraient subir une chute atteignant 50% au premier trimestre en raison des perturbations dans la production et la distribution liées à l'épidémie de coronavirus. CHANGES Sur le marché des devises, le dollar, profitant de son statue de valeur refuge, gagne du terrain (+0,15%) face à un panier de référence. L'euro tombe dans le même temps à un plus bas depuis début octobre, à 1,0914 dollar. La monnaie unique fait par ailleurs toujours les frais de l'annonce vendredi de la chute de la production industrielle allemande, qui réveille les craintes de récession de la première économie d'Europe. TAUX Les incertitudes concernant le coronavirus profite au marché obligataire européen où le rendement du Bund allemand à dix ans a cédé environ trois points de base à -0,412%. Aux Etats-Unis, le dix ans américain évolue autour de 1,56%, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis six jours. PÉTROLE Les cours du brut sont en repli, affectés par le ralentissement de la demande chinoise de pétrole. Le baril du brut léger américain perd 0,89% à 49,87 dollars et celui du Brent 1,6% sous 54 dollars. A SUIVRE mardi : Les investisseurs suivront mardi l'intervention de Christine Lagarde, à 14h00 GMT, à l'occasion de la présentation du rapport annuel de la Banque centrale européenne au Parlement européen. Ce discours sera suivi une heure plus tard par l'audition du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, par la commission des services financiers de la Chambre des représentants. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1658,30 +0,81 +0,05% +2,11% Eurostoxx 50 3793,18 -5,31 -0,14% +1,28% CAC 40 6015,67 -14,08 -0,23% +0,63% Dax 30 13494,03 -19,78 -0,15% +1,85% FTSE 7446,88 -19,82 -0,27% -1,27% SMI 11039,78 +38,25 +0,35% +3,98% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones 29162,20 +59,69 +0,21% +2,19% S&P-500 3338,59 +10,88 +0,33% +3,34% Nasdaq 9579,23 +58,72 +0,62% +6,76% Nasdaq 100 9465,26 +64,16 +0,68% +8,38% Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0914 1,0943 -0,27% -2,64% Dlr/Yen 109,76 109,72 +0,04% +0,83% Euro/Yen 119,82 120,10 -0,23% -1,75% Dlr/CHF 0,9776 0,9777 -0,01% +1,01% Euro/CHF 1,0672 1,0699 -0,25% -1,66% Stg/Dlr 1,2915 1,2891 +0,19% -2,59% Indice $ 98,8660 98,6840 +0,18% +2,80% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot 1574,13 1569,91 +0,27% +3,77% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 174,58 +0,40 Bund 10 ans -0,41 +0,00 Bund 2 ans -0,64 +0,00 OAT 10 ans -0,16 +0,00 +24,90 Treasury 10 ans 1,56 -0,02 Treasury 2 ans 1,38 -0,02 PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 49,87 50,32 -0,45 -0,89% -18,53% Brent 53,60 54,47 -0,87 -1,60% -18,82% (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Belot)

