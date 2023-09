* Le CAC 40 a perdu 0,24% et le Stoxx 600 0,04%



* Wall Street fermée pour le "Labor day"



* Les espoirs sur la Fed et la Chine se sont atténués



par Claude Chendjou



PARIS, 4 septembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé lundi en légère baisse, après avoir passé une bonne partie des échanges dans le vert, la séance ayant été hésitante en l'absence des investisseurs sur les marchés américains fermés pour cause de Fête du travail.



À Paris, le CAC 40 a fini en repli de 0,24% à 7.279,51 points. Le Footsie britannique a abandonné 0,16% et le Dax allemand a cédé 0,1%.



L'indice EuroStoxx 50 a reflué de 0,06%, le FTSEurofirst 300



de 0,02% et le Stoxx 600 0,04%.



Dans une séance indécise, marquée par une certaine volatilité, l'indice



sur l'Euro Stoxx 50 ayant fini en hausse de 4,51%, les marchés d'actions ont alterné un pied dans le rouge, un autre dans le vert, sur de faibles écarts, les investisseurs digérant les données macroéconomiques de la semaine dernière.



La tendance positive de la matinée, née de l'espoir que la Réserve fédérale américaine (Fed) n'allait plus augmenter ses taux d'intérêt au regard de la remontée du taux de chômage en août aux Etats-Unis, s'est essoufflée en fin séance.



L'impact des nouvelles mesures de soutien à l'économie prévues en Chine, notamment dans le secteur de l'immobilier, a également fait long feu au fur et à mesure des échanges, l'appétit pour le risque cédant le pas à la prudence alors que les marchés européens évoluent à un pic de trois semaines.



"Les traders ont réagi aux évolutions des marchés pétroliers tandis que les attentes concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale et la Chine ont également eu un impact sur leur sentiment", a commenté Daniel Takieddine de BDSwiss.



Plusieurs banques centrales tiennent leur réunion cette semaine, dont celle d'Australie (mardi) et du Canada (mercredi), avant celle la semaine suivante de la Banque centrale européenne (BCE), puis celle de la Fed le 20 septembre.



Les contrats à terme montrent pour le moment que la probabilité d'une pause sur les taux de la Fed ce mois-ci est de 93%, tandis que celle concernant l'arrêt définitif de l'actuel cycle de hausse du coût du crédit est de 67%.



VALEURS



En Europe, Novo Nordisk , dont la capitalisation boursière a depassé vendredi celle de LVMH (-0,41%), société cotée alors la mieux sur le Vieux continent, a pris 0,74%, à la faveur du lancement de son traitement amaigrissant Wegovy sur le marché britannique.



Sur le CAC 40, Teleperformance (+2,08%) a fini en tête et Saint-Gobain (-3,13%) a accusé la plus forte baisse de l'indice parisien.







LES INDICATEURS DU JOUR



Les exportations allemandes ont baissé de 0,9% en juillet par rapport au mois précédent, selon les données de l'Office fédéral de la statistique.



CHANGES



Le dollar recule légèrement (-0,11%) face à un panier de devises de référence mais reste proche de son pic de deux mois atteint à 104,4 points le 25 août.



L'euro prend 0,19% à 1,0794 dollar, tandis que la livre sterling



avance de 0,25% à 1,262 dollar.



TAUX



Les rendements du Bund allemand à dix ans et deux ans ont fini chacun sur un gain d'environ trois points de base, à respectivement 2,582% et 3,039%, prolongeant leur hausse de vendredi.



Les marchés prévoient actuellement avec une probabilité de 30% que la BCE relève ses taux d'intérêt de 25 points de base en septembre, tandis que la probabilité d'une nouvelle hausse d'ici la fin de l'anné est de 50%.



S'exprimant lors d'un événement organisé à Londres, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a jugé essentiel pour les banques centrales de conserver leurs anticipations en matière d'inflation malgré les fluctuations récentes sur les prix.



PÉTROLE



Comme les marchés actions, le pétrole est volatil mais s'orientait à la hausse à la clôture des Bourses en Europe, les investisseurs pariant sur de nouevlles coupes dans la production de l'Opep+.



Le Brent prend 0,29% à 88,81 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,28% à 85,79 dollars.



A SUIVRE MARDI:



(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)