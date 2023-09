* Le CAC 40 a gagné 0,63% et le Stoxx 600 0,36%



* Wall Street dans le vert à mi-séance avec la "tech"



* Discours de Jerome Powell (Fed) à 20h00 GMT



* L'inflation en zone euro et aux Etats-Unis prévue vendredi



par Claude Chendjou



PARIS, 28 septembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont mis fin jeudi à cinq séances consécutives de repli et Wall Street était également dans le vert en fin de matinée à New York, le rebond des marchés étant favorisé par les matières premières et des achats à bon compte en attendant les chiffres de l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis, ainsi qu'une intervention de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed).



À Paris, le CAC 40 a terminé sur un gain de 0,63% à 7.116,24 points. Le Footsie britannique a pris 0,11% et le Dax allemand 0,70%.



L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 0,72% et le FTSEurofirst 300



de 0,41%. Le Stoxx 600 , au terme d'une séance volatile, a fini en progression de 0,36%, évitant de peu une sixième session consécutive de repli.



A la veille de la dernière séance de septembre, le CAC 40 affiche pour l'instant un recul de 2,76% depuis le début du mois et le Stoxx 600 de 2,13%.



Les marchés d'actions ont été un peu rassurés ce jeudi par le ralentissement marqué des prix à la consommation en septembre en Allemagne, l'inflation étant revenue à son niveau du début de la guerre en Ukraine (+4,3% sur un an).



Les chiffres pour l'ensemble de la zone euro seront publiés vendredi, tout comme la statistique des revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis, qui intègre l'indice PCE des prix et offrira aux investisseurs des indications sur la politique monétaire de la Fed.



Son président, Jerome Powell, qui a martelé récemment que les taux d'intérêt devraient rester élevés plus longtemps que prévu, voire augmenter de nouveau, doit s'exprimer à 20h00 GMT.



Tous les responsables de la Fed ne semblent cependant pas partager cet avis: le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a ainsi soutenu ce jeudi que l'inflation pouvait baisser sans hausse du chômage, plaidant pour une "grande prudence" sur les futures décisions de la banque centrale américaine.



VALEURS EN EUROPE



Les compartiments des ressources de base (+2,18%) et de l'énergie



(+0,65%) ont soutenu la tendance, dans un contexte de craintes sur l'offre.



TotalEnergies a avancé de 1,1% après l'annonce de la cession d'une participation en Angola à Petronas.



Beneteau a chuté de 12,46% après ses résultats semestriels.



AMS Osram a plongé de 20,17%, le fabricant suisse de capteurs ayant annoncé un projet d'augmentation de capital de 2,25 milliards d'euros.



A WALL STREET



Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,49%, le Standard & Poor's 500 de 0,77% et le Nasdaq de 1,11%, tirés par les achats à bon compte dans les nouvelles technologies dont l'indice progresse de 1,05%.



LES INDICATEURS DU JOUR



Le PIB américain a été révisé à la baisse pour tous les premiers trimestres de 2020 à 2022, tandis que celui du deuxième trimestre 2023 a été confirmé en hausse de 2,1% en rythme annualisé.



Les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis la semaine dernière, à 204.000 contre 202.000 (révisé) la semaine précédente, selon les données du département du Travail.



CHANGES



Le dollar revient d'un sommet de dix mois, cédant 0,56% face à un panier de devises de référence .



L'euro , tombé la veille à un creux de neuf mois, remonte à 1,0563 dollar (+0,6%).



La livre sterling , en hausse de 0,6%, à 1,2207 dollar, reste cependant à un plus bas de six mois face au billet vert.



TAUX



Les rendements obligataires en zone euro ont poursuivi leur hausse, le dix ans allemand ayant terminé sur un gain de 13,5 points de base, à 2,938% et le deux ans sur une progression de 6,6 points, à 2,938%.



Le rendement du dix américain , qui a touché récemment un sommet de 16 ans, est volatil, cédant à la clôture des Bourses en Europe un point de base, à 4,6179% après être monté jusqu'à 4,688%.



PÉTROLE



Les cours pétroliers sont victimes de prises de profit après avoir touché un sommet de dix mois: le Brent perd 0,6% à 95,97 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1% à 92,74 dollars .



A SUIVRE VENDREDI :



Publication à 09h00 GMT de l'inflation en zone euro (première estimation) pour le mois de septembre et à 12h30 GMT des chiffres des revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis pour le mois d'août avec l'indice PCE des prix. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)