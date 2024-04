* En Europe, le CAC 40 a gagné 0,22% et le Stoxx 600 0,60%



* Wall Street dans le vert à mi-séance avec Nvidia



* Repli des rendements obligataires en Europe



par Claude Chendjou



PARIS, 22 avril (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi et Wall Street était également dans le vert à mi-séance, l'appétit pour le risque étant de retour sur les marchés dans un contexte de reflux des craintes géopolitiques au Moyen-Orient.



À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,22% à 8.040,36 points. Le Footsie britannique , riche en matières premières, a rebondi plus nettement, de 1,62%. Le Dax allemand a avancé de 0,64%.



L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,38% et le FTSEurofirst 300 de 0,6%. Le Stoxx 600 , qui avait enregistré vendredi sa troisième baisse hebdomadaire consécutive, est reparti à la hausse de 0,60%.



Le rebond en Europe a été emmené par les valeurs cycliques, notamment dans le compartiment bancaire (+1,17%), celui de l'énergie (+1,2%), ainsi que celui de la consommation de biens personnels et de la maison (+0,46%).



Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,39%, le Standard & Poor's 500 de 0,51% et le Nasdaq de 0,58%.



Nvidia , qui a perdu 10% vendredi en raison des interrogations sur l'évolution des taux directeurs et de prises de bénéfice dans l'intelligence artificielle, rebondit de 3,2% lundi. Les autres mégacapitalisations qui ont souffert la semaine dernière comme Apple , Amazon et Alphabet



, prennent de 0,4% à 1,4%, malgré l'avertissement d'UBS selon lequel les bénéfices des six grandes entreprises technologiques américaines pourraient s'effondrer au cours des prochains trimestres.



D'après les données de LSEG, au total 158 entreprises du S&P 500 et 173 sociétés du Stoxx 600 doivent publier leurs résultats trimestriels cette semaine.



Sur le plan macroéconomique, le marché attend jeudi les chiffres du produit intérieur brut (PIB) américain pour le premier trimestre et vendredi la publication de l'indice d'inflation PCE et les dépenses de consommation pour le mois de mars aux Etats-Unis.



VALEURS EN EUROPE



Alstom a avancé de 2,25% après l'annonce par le groupe vendredi de la vente de ses activités de signalisation conventionnelles en Amérique du Nord au fabricant allemand de systèmes ferroviaires Knorr-Bremse (+4,26%) pour environ 630 millions d'euros.



Icade a fini sur un gain de 1,89% après avoir publié un chiffre d'affaires en hausse de 12,3% au premier trimestre.



Galp Energia s'est envolé de 20,64%. Le groupe pétrolier portugais a annoncé que son gisement de Mopane au large de la Namibie pourrait renfermer au moins 10 milliards de barils de pétrole.



Iveco a reculé de 2,18%, le constructeur automobile italien ayant annoncé le départ de son administrateur délégué Gerrit Marx vers le groupe américain CNH Industrial .



CHANGES



Le dollar reste ferme (+0,07%) face à un panier de devises de référence



, dont l'euro qui se négocie à 1,0647 dollar (-0,07%) et la livre sterling à 1,2342 dollar (-0,23%).



TAUX



Le rendement du Bund allemand à dix ans , référence pour la zone euro, a fini en baisse de 1,4 point de base, à 2,486%, revenant d'un pic de cinq mois. Celui à deux ans a perdu 3,6 points de base, à 2,965%.



Une enquête Reuters montre qu'une baisse des taux de la BCE est toujours attendue en juin.



Aux Etats-Unis, le rendement des bons du Trésor à dix ans est stable, à 4,6147%.



PÉTROLE



Le marché pétrolier est en repli lundi alors que la semaine dernière l'on redoutait un embrasement au Moyen-Orient après des explosions signalées en Iran, suggérant des représailles d'Israël envers Téhéran.



Le Brent reflue de 0,14% à 87,17 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,25% à 83,35 dollars .



A SUIVRE MARDI: (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)