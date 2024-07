* En Europe, le CAC 40 a gagné 1,22% et le Stoxx 600 0,87%



* Wall Street dans le vert à mi-séance, 3M flambe en Bourse



* Les prix PCE augmentent modérément en juin aux Etats-Unis



* Le dollar et les rendements obligataires US reculent



par Claude Chendjou



PARIS, 26 juillet (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi et Wall Street était également dans le vert à mi-séance, le rebond des grandes valeurs technologiques américaines permettant un reflux de l'aversion au risque qui a secoué les marchés pendant la semaine.



À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 1,22% à 7.517,68 points. Le Footsie britannique a avancé de 1,21% et le Dax allemand a pris 0,68%.



L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 1,07%, le FTSEurofirst 300



de 0,87% et le Stoxx 600 de 0,87%.



Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 a cependant accusé une perte de 0,24%, tandis que le Stoxx 600, en prenant 0,59%, a renoué de justesse avec le vert, évitant une deuxième baisse hebdomadaire consécutive.



Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 1,74%, le Standard & Poor's 500 de 1,15% et le Nasdaq de 0,98% grâce notamment à 3M (+18,83%) et une grande partie des "Sept magnifiques", les mastodontes américaines.



Victimes en début de semaine des craintes d'une surévaluation, les valeurs technologiques et de semi-conducteurs regagnent vendredi une partie du terrain perdu avant une avalanche de nouveaux résultats prévus la semaine prochaine, dont ceux de Microsoft , Meta , Apple et Amazon



.



"La semaine prochaine est une semaine encore plus chargée en publications financières que cette semaine (...) après une semaine difficile", souligne Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments, laissant entendre que le rebond de ce vendredi pourrait être temporaire.



L'indice de la volatilité à Wall Street , qui a grimpé jeudi à un pic de 14 semaines, chute vendredi de 9,69% à 16,67 points, tandis que son équivalent sur l'EuroStoxx a cédé en clôture 4,63% à 16,14 points, signe d'un regain d'appétit pour le risque.



La publication de l'indice PCE des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de juin, ressorti conforme aux attentes, a également conforté les investisseurs quant à une baisse imminente des taux de la Réserve fédérale (Fed).



"Du point de vue de la Fed, de manière cumulative, nous pensons que les données montrent suffisamment de progrès - à la fois sur l'inflation et sur les conditions du marché du travail - pour que les responsables de la politique monétaire ouvrent la porte à une baisse des taux en septembre lors de la réunion du FOMC de la semaine prochaine", écrit Rubeela Farooqi, économiste chez High Frequency Economics.



VALEURS EN EUROPE



Hermès a avancé de 3,38% après avoir fait mieux que ses concurrents au deuxième trimestre avec des ventes en hausse de 13,3%. Cela a permis au compartiment européen du luxe de rebondir de 2,87% avec Kering (+2,17%) et LVMH (+1,60%).



Capgemini a reculé de 2,45% après l'abaissement de son objectif de chiffre d'affaires annuel, alors que le compartiment des nouvelles technologies



(+0,86%) s'est redressé dans le sillage du Nasdaq.



Bureau Veritas a grimpé de 8,0% après des résultats financiers meilleurs qu'attendu au premier semestre.



EssilorLuxottica a bondi de 7,38% après que le PDG a confirmé l'intention de Meta d'entrer éventuellement à son capital.



Les résultats d'Air Liquide (+1,51%), Spie (+0,72%), Amundi (+1,28%), Vallourec (+2,95%) et Bouygues (+0,96%) ont été applaudis.



Mercedes-Benz , après une baisse initiale liée à la réduction de sa prévision de marge bénéficiaire pour sa principale division automobile, a finalement terminé dans le vert (+0,1%).



BASF a cédé 2,31% malgré l'engagement du groupe de retrouver son pouvoir de fixation des prix afin d'accélérer sa croissance.



CHANGES



Le dollar recule légèrement, de 0,03%, face à un panier de devises de référence , tandis que l'euro gagne 0,13%, à 1,0858 dollar.



Le yen, qui se traite à 153,8 pour un dollar, se dirige vendredi vers sa meilleure performance hebdomadaire depuis près de trois mois, sur fond de suspicion d'une intervention des autorités nippones sur les changes.



TAUX



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie d'environ cinq points de base (pdb), à 4,2094%, à un creux d'une semaine après les chiffres de l'inflation PCE dans le pays.



Le rendement du Bund allemand de même échéance a fini pratiquement stable vendredi à 2,407% mais a enregistré sur l'ensemble de la semaine sa plus importante baisse hebdomadaire depuis la mi-juin. Une série de données macroéconomiques ont renforcé la conviction des investisseurs que la Banque centrale européenne (BCE) accélérera le rythme de son assouplissement monétaire d'ici la fin de l'année.



PÉTROLE



Les cours pétroliers chutent de plus de deux dollars vendredi en raison de la baisse de la demande chinoise et l'espoir d'un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza: le Brent reflue de 2,05% à 80,68 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 2,02% à 76,70 dollars



.



A SUIVRE LUNDI: (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)