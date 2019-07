Point marchés-L'Europe s'éteint, Wall Street rugit encore

* Les Bourses européennes finissent en ordre dispersé * L'espoir de mesures d'assouplissement demeure * Les craintes sur le commerce restent en toile de fond * Wall Street dans le vert, records pour le Dow et le S&P par Patrick Vignal PARIS, 12 juillet (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé vendredi dans le désordre avec des variations modestes, l'espoir de politiques monétaires accommodantes ne suffisant plus à apaiser des marchés inquiets de voir arriver une nouvelle saison de résultats trimestriels d'entreprises. Ni la progression de Wall Street, où le Dow Jones et le S&P-500 ont battu leurs records à l'ouverture, ni l'annonce d'une croissance inattendue de la production industrielle en mai dans la zone euro n'ont pu changer la donne. La promesse de voir les grandes banques centrales mettre en oeuvre des mesures de stimulation continue de soutenir les actifs risqués mais les tensions commerciales restent en toile de fond et menacent la croissance économique comme les bénéfices des sociétés. Dans ce contexte, le CAC 40 parisien a pris 0,38% à 5.572,86 points mais le Footsie britannique a perdu 0,11% et le Dax allemand a cédé 0,07%. L'indice EuroStoxx 50 a grappillé 0,03%, le FTSEurofirst 300 a lâché 0,09% et le Stoxx 600 a pris 0,04%. Sur l'ensemble de la semaine, le CAC a perdu 0,37% et le Stoxx 600 0,87%. VALEURS A Paris, la plus forte hausse du CAC 40 est pour AccorHotels, qui a pris 5,42% sur une information du blog Betaville prêtant un intérêt pour le groupe hôtelier à la société de capital-investissement Blackstone. AccorHotels n'a pas souhaité commenter cette information. A Londres, Thomas Cook Group a coulé à pic (-59,47%), l'annonce d'une recapitalisation par le chinois Fosun décevant certains investisseurs sans apaiser toutes les craintes pour l'avenir du groupe de tourisme. Le secteur de la santé et de la pharmacie a continué pour sa part de souffrir de l'abandon par l'administration Trump de son projet de réforme du système de distribution des médicaments aux Etats-Unis, qui alimente la crainte de mesures visant les laboratoires pharmaceutiques. La lanterne rouge du CAC est pour Sanofi (-2,13%). A WALL STREET La Bourse de New York a ouvert en hausse avec des records dès l'ouverture pour le Dow Jones et le S&P-500, le Nasdaq inscrivant lui aussi un record dans le courant de la matinée. Les indices poursuivent un rebond alimenté par la conviction des investisseurs que la Réserve fédérale baissera ses taux à la fin du mois. Lors d'interventions mercredi et jeudi devant les deux chambres du Congrès, le président de la Fed, Jerome Powell, a de nouveau préparé le terrain à une baisse de taux, s'alarmant du ralentissement des investissements des entreprises aux Etats-Unis en raison des conflits commerciaux et de la baisse de régime de la croissance mondiale. LES INDICATEURS DU JOUR Comme pour lui donner raison, les prix à la production ont progressé très légèrement aux Etats-Unis en juin, ce qui suggère que les pressions inflationnistes demeurent faibles dans la première économie du monde. CHANGES Le dollar a effacé ses pertes face à un panier de référence après la publication de cette statistique. L'euro se stabilise, autour de 1,125 dollar . TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour l'ensemble de la zone euro, a pris 1,5 point de base à -0,25%, stimulé par les bons chiffres de la production industrielle dans l'union monétaire. Le rendement des Treasuries à 10 ans s'équilibre pour sa part autour de 2,125%. PÉTROLE Le prix du baril de brut reste orienté à la hausse, non loin de ses récents plus hauts de six semaines, soutenu par l'arrivée de la tempête tropicale Barry sur le golfe du Mexique, qui a conduit de nombreuses plates-formes à interrompre leur production. Le Brent se traite tout près de 67 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) un peu en dessous de 60,50 dollars. A SUIVRE LUNDI Les regards des investisseurs seront braqués lundi matin sur une série d'indicateurs chinois, à commencer par la croissance du produit intérieur brut au deuxième trimestre. Les marchés seront fermés au Japon. ANALYSE-Le rallye boursier européen à la merci des résultats du T2 POINT HEBDO-En Bourse, les doutes n'empêchent pas les records, et inversement LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Derni Var. Var. YTD er Point % s Eurofirst 1522, -1,32 -0,09 +14, 300 08 % 32% Eurostoxx 3497, +0,90 +0,03 +16, 50 63 % 53% <.STOXX50E > CAC 40 5572, +20,9 +0,38 +17, 86 1 % 80% Dax 30 12323 -8,80 -0,07 +16, ,32 % 71% FTSE 7501, -8,44 -0,11 +11, 38 % 49% SMI 9762, -116, -1,18 +15, 98 55 % 82% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : LA TENDANCE A WALL STREET Indices Derni Var. Var. YTD er Point % s Dow Jones 27221 +133, +0,49 +16, ,41 33 % 69% S&P-500 3005, +5,66 +0,19 +19, 57 % 89% Nasdaq 8225, +29,7 +0,36 +23, 74 0 % 97% Nasdaq 100 7924, +28,0 +0,36 +25, 86 9 % 20% Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veill Var.% YTD e Euro/Dlr 1,125 1,125 +0,03 -1,8 5 2 % 7% Dlr/Yen 107,9 108,4 -0,45 -2,0 9 8 % 7% Euro/Yen 121,5 122,0 -0,43 -3,6 7 9 % 8% Dlr/CHF 0,984 0,990 -0,58 +0,3 3 0 % 0% Euro/CHF 1,108 1,114 -0,55 -1,5 0 1 % 5% Stg/Dlr 1,255 1,251 +0,27 -1,6 3 9 % 0% Indice $ 96,94 97,05 -0,11 +0,8 00 00 % 0% OR Cours Veill Var. YTD e % Or Spot 1408, 1403, +0,36 +9,8 69 60 % 2% TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Future 171,6 -0,18 Bund 4 Bund 10 -0,25 -0,01 ans <DE10YT=RR > Bund 2 ans -0,72 +0,00 OAT 10 ans 0,06 -0,00 +31, <FR10YT=RR 57 > Treasury 2,13 +0,01 10 ans <US10YT=RR > Treasury 2 1,85 -0,01 ans PETROLE Cours Précé Var Var. YTD dent % Brut léger 60,39 60,20 +0,19 +0,3 +31,8 US 2% 3% Brent 66,81 66,52 +0,29 +0,4 +23,3 4% 8% (Édité par Wilfrid Exbrayat)

