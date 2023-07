* Wall Street fermée pour l'Independence Day



* Incertitudes sur les taux et la conjoncture



* Des indicateurs clés attendus cette semaine



* Les valeurs défensives recherchées, Casino suspendu



par Claude Chendjou



PARIS, 4 juillet (Reuters) - Les Bourses européennes évoluent mardi en ordre dispersé à la mi-séance, sur de faibles variations en l'absence de Wall Street, la journée étant fériée aux Etats-Unis, et dans l'attente de nouveaux indicateurs macroéconomiques prévus cette semaine.



À Paris, le CAC 40 fléchit de 0,02% à 7.385,27 points vers 12h30 GMT. À Francfort, le Dax abandonne 0,17%. À Londres, le FTSE prend 0,23%, tiré essentiellement par l'immobilier et la santé, avec Astrazeneca



notamment.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 s'octroie 0,28%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro grappille 0,02% et le Stoxx 600 progresse de 0,26%.



Wall Street a terminé lundi en légère hausse, au terme d'une séance écourtée, en amont de la célébration du jour de l'Indépendance américaine, et ne rouvrira que mercredi avec notamment la publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).



Côté indicateurs économiques, les investisseurs attendent jeudi l'enquête mensuelle du cabinet ADP sur l'emploi aux Etats-Unis et vendredi le rapport officiel en la matière du département du Travail.



En zone euro, après les chiffres décevants publiés lundi sur l'activité manufacturière, dont le ralentissement s'est aggravé en juin sous l'effet du durcissement de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), le marché attend désormais les indices PMI définitifs sur les services prévus mercredi.



"Les données aux Etats-Unis et dans l'UE suggèrent de plus en plus le risque d'un ralentissement de l'activité économique alors que la Fed et la BCE continuent d'agiter le spectre d'une hausse des taux d'intérêt à venir", note Stuart Cole, chef macroéconomiste chez Equiti Capital.



Pour lui, cela pourrait amener les investisseurs à prendre leur bénéfice, les marchés d'actions ayant affiché globalement sur une bonne performance sur le trimestre écoulé, tandis que le Nasdaq a réalisé sur l'ensemble des six premiers mois de l'année sa plus forte progression en 40 ans pour un premier semestre.



VALEURS EN EUROPE



Les valeurs cycliques comme l'automobile (-0,63%), l'industrie (-0,45%) et les banques (-0,29%) figurent parmi les plus fortes baisses sur le Stoxx 600. À l'inverse, la tendance positive est emmenée essentiellement par les valeurs défensives, notamment dans les compartiments de l'immobilier



(+2,79%), de la santé (+0,91%), des "utilities" (+0,5%) et des télécoms (+0,55%).



Dans l'actualité des sociétés cotées, l'action Casino est suspendue dans l'attente de la publication d'un communiqué alors que le titre gagnait en matinée plus de 15%, le distributeur en difficulté ayant annoncé avant l'ouverture des marchés avoir reçu deux offres visant à renforcer ses fonds propres.



Alstom (-4,35%) est la lanterne rouge du CAC 40 en amont de la publication le 25 juillet de ses résultats, les commandes du groupe étant susceptibles d'être faibles selon les analystes.



Sur le SBF 120, Virbac plonge de 8,85% après un avertissement sur ses résultats.



Ailleurs en Europe, le groupe britannique de supermarchés Sainsbury's



recule de 1,38%, les craintes d'une intensification de la concurrence dans le secteur prenant le pas sur de solides ventes à périmètre comparable au premier trimestre.



Le groupe allemand de semi-conducteurs Aixtron abandonne 1,86% après la décision de la Chine de limiter les exportations de métaux rares servant notamment à la fabrication de puces.



TAUX



La perspective de taux d'intérêt élevés pendant une durée prolongée continue de tirer les rendements obligations en Europe.



Le deux ans allemand reste proche de son sommet de 15 ans, à 3,313%, tandis que le dix ans avance de plus de quatre points de base, à 2,476.



En Grande-Bretagne, le rendement des "Gilts" à deux ans s'affiche à 5,321%, proche du pic depuis juin 2008 atteint lundi.







CHANGES



Le billet vert américain varie peu (+0,04) face à un panier de devises de référence , dont l'euro qui se négocie à 1,0896 dollar (-0,14%).



Le dollar australien prend 0,24% à 0,6687 dollar américain malgré la décision de la Banque centrale d'Australie (RBA) de maintenir son taux directeur à 4,10%. La RBA a cependant prévenu que des hausses de taux supplémentaires pourraient être nécessaires pour faire reculer les prix.



PÉTROLE



Le marché pétrolier est orienté à la hausse, toujours soutenu par la décision de l'Arabie saoudite et de la Russie de réduire leur production de brut.



Le Brent gagne 1,39% à 75,69 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,48% à 70,82 dollars .



PAS D'INDICATEUR ECONOMIQUE MAJEUR A L'AGENDA DU 4 JUILLET



(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)