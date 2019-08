Point marchés-L'Europe tentée par un rebond, espoirs sur les taux (actualisé)

(Rpt avec tableau) * Ouverture prudente en vue en Europe, les futures en légère hausse * Le Dow Jones et le Nasdaq ont chuté de 3% mercredi * Les craintes de récession font espérer de nouvelles baisses de taux * Stabilité des changes, le pétrole réduit ses pertes par Veronique Tison PARIS, 15 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse jeudi à l'ouverture, les craintes de récession qui ont fait chuter les marchés la veille venant alimenter les espoirs de nouvelles baisses de taux. Les futures sur les indices laissent entrevoir une ouverture en hausse de 0,2% pour le CAC 40 parisien, de 0,3% pour le Dax à Francfort, de 0,1% pour le Footsie londonien et de 0,3% pour l'EuroStoxx 50 . Le CAC et le Dax ont perdu mercredi plus de 2% tandis que le Stoxx 600 a cédé 1,68%, revenant à ses niveaux de la mi-février, en réaction à des indicateurs maussades et à l'inversion de la courbe des taux aux Etats-Unis qui font craindre une récession. "Partout les courbes des rendements annoncent une récession et les investisseurs se mettent à l'abri en sachant qu'une récession nuit aux résultats de sociétés et peut faire perdre jusqu'à 20% à la Bourse", dit Chris Rupkey, économiste chez MUFG Union Bank à Tokyo. Le seul point positif, ajoute-t-il, c'est que la gravité de la menace ne peut qu'alarmer les banques centrales et entraîner une réponse adaptée, en premier lieu de la Réserve fédérale américaine. Signe des temps, le marché des futures table désormais sur une baisse de taux d'un demi-point aux Etats-Unis en septembre, après déjà une réduction d'un quart de point le 31 juillet. Les investisseurs suivent aussi l'évolution de la situation à Hong Kong après les manifestations violentes des derniers jours. Le président Donald Trump a semblé lier mercredi les négociations commerciales USA-Chine à un dénouement "humain" de la crise dans l'ex-colonie britannique. L'agenda en Europe est calme en ce 15 août, avec juste les ventes au détail britanniques au programme, mais l'après-midi verra la publication d'une batterie d'indicateurs américains. La journée est fériée en France et en Italie, et la Bourse de Milan est fermée. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET L'indice Dow Jones a perdu mercredi 800,49 points à 25.479,42 points, soit une chute de 3,05% qui est la plus forte de l'année. Le S&P-500, plus large, a cédé 85,72 points ou 2,93% à 2.840,60 points et le Nasdaq Composite 242,42 points (3,02%) à 7.773,94 points. Les 11 grands indices sectoriels S&P 500 ont fini dans le rouge, emmenés par le compartiment de l'énergie (-4,12%) et celui des financières (-3,56%). EN ASIE Les marchés asiatiques sont orientés à la baisse dans le sillage de Wall Street même les pertes sont moins lourdes. A Tokyo, l'indice Nikkei a clôturé en repli de 1,21% à 20.405,65 après avoir reculé le matin jusqu'à à 20.184,85, un plus bas depuis le 6 août. Les indices chinois ont aussi réduit leurs pertes, cédant autour de 0,3% à moins d'une heure de la clôture. TAUX Avec les craintes de récession, les investisseurs se sont reportés en masse sur les emprunts d'Etat, poussant le rendement des Treasuries à 30 ans à un plus bas record de 1,97%. Sa baisse atteint 60 points de base en 12 séances, pour un rendement désormais moindre que celui des bons à trois mois. Le rendement des Treasuries à 10 ans a reculé à 1,55%, passant sous celui des notes à deux ans - une inversion de la courbe qui n'avait plus été observée depuis 2007 et qui est vue par beaucoup comme le signe avant-coureur d'une récession. Il s'inscrit jeudi à 1,5463%, en baisse de 0,034 point. En Europe, le future sur le Bund a ouvert en hausse de 13 ticks à 178,44. Le rendement du 10 ans est à 0,66%. CHANGES Les principales devises évoluent peu sur le marché des changes, y compris le yen qui s'était apprécié de 0,8% mardi face au dollar en profitant de son statut de valeur refuge. L'euro/dollar regagne 0,1% à 1,1150 et l'indice dollar abandonne 0,07% à 97,921. PÉTROLE Les cours du brut, en recul de 3% mercredi, restent orientés à la baisse mais limitent leurs pertes : le contrat octobre sur le Brent de mer du Nord cède 0,30% à 59,30 dollars et le brut léger américain abandonne 0,09% à 55,18. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 AOÛT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 08h30 Ventes au détail juillet -0,2% +1,0% variation annuelle +2,6% +3,8% US 12h30 Indice manufacturier "Empire août 3,00 4,30 State" 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 214.000 209.000 10 août 12h30 Indice d'acvitité "Philly août 10,0 21,8 Fed" 12h30 Productivité (préliminaire) T2 +1,5% +3,4% Coût du travail +2,0% -1,6% (préliminaire) 12h30 Ventes au détail juillet +0,3% +0,4% 13h15 Production industrielle juillet +0,1% inch. 14h00 Stocks des entreprises juin +0,1% +0,3% 14h00 Indice immobilier NAHB août 65 65 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 20405,65 -249,48 -1,21% +1,95% Topix 1483,85 -15,65 -1,04% -0,69% Hong Kong 25423,92 +121,64 +0,48% -1,63% Taiwan 10327,13 -100,60 -0,96% -3,58% Séoul 1938,37 +12,54 +0,65% -5,03% Singapour 3108,90 -38,70 -1,23% +1,31% Shanghaï 2812,36 +3,45 +0,12% +12,77% Sydney 6408,10 -187,80 -2,85% +13,49% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 25479,42 -800,49 -3,05% +9,23% S&P-500 2840,60 -85,72 -2,93% +13,31% Nasdaq 7773,94 -242,42 -3,02% +17,16% Nasdaq 100 7490,13 -238,02 -3,08% +18,33% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1442,44 -23,82 -1,62% +8,34% Eurostoxx 50 3288,70 -68,46 -2,04% +9,57% CAC 40 5251,30 -111,77 -2,08% +11,00% Dax 30 11492,66 -257,47 -2,19% +8,84% FTSE 7147,88 -103,02 -1,42% +6,24% SMI 9628,48 -157,76 -1,61% +14,23% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1147 1,1138 +0,08% -2,81% Dlr/Yen 106,34 105,89 +0,42% -3,56% Euro/Yen 118,57 117,96 +0,52% -6,06% Dlr/CHF 0,9745 0,9732 +0,13% -0,70% Euro/CHF 1,0866 1,0841 +0,23% -3,45% Stg/Dlr 1,2068 1,2059 +0,07% -5,40% Indice $ 97,9670 97,9870 -0,02% +1,87% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,6540 -0,0060 Bund 2 ans -0,8800 -0,0090 OAT 10 ans -0,3663 +0,0010 +28,77 Treasury 10 ans 1,5758 -0,0050 Treasury 2 ans 1,5769 +0,0000 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 55,29 55,23 +0,06 +0,11% +20,69% Brent 59,38 59,48 -0,10 -0,17% +9,66%