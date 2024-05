* En Europe, le CAC 40 gagne 0,18% et le Stoxx 600 0,34%



* Wall Street hésite à mi-séance



* Hausse plus marquée que prévu de l'inflation en zone euro



* L'inflation PCE aux Etats-Unis en ligne avec les attentes



par Augustin Turpin



31 mai (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé stables ou en hausse et Wall Street hésite à mi-séance, vendredi, au terme d'une journée chargée en données, les chiffres de l'inflation PCE aux Etats-Unis ayant notamment relancé les espoirs d'une baisse prochaine des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine et soutenu les actions.



À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,18% à 7.992,87 points. Le Footsie britannique gagne 0,57% et le Dax allemand est stable à 0,01%.



L'indice EuroStoxx 50 prend 0,03% et le FTSEurofirst 300



0,34%.



Le Stoxx 600 progresse de 0,32% mais est en passe d'enregistrer sa deuxième semaine consécutive de baisse, dans un contexte de pression dans le compartiment obligataire. L'indice européen de référence devrait toutefois terminer le mois dans le vert.



La publication successive des chiffres de l'inflation en zone euro et de l'inflation PCE américaine a animé les échanges vendredi et relancé l'optimisme sur les baisses des taux directeurs aux Etats-Unis.



Les opérateurs estiment à 51% la probabilité d'une réduction des taux d'ici septembre, contre 49% avant la publication de l'indice d'inflation PCE.



A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones gagnait 0,17%, le Standard & Poor's 500 perdait 0,53% et le Nasdaq Composite reculait de 1,27%.



"Il s'agit d'un rapport positif pour le marché. Il semble que les chiffres principaux et de base soient conformes aux attentes", a déclaré Art Hogan, responsable de la stratégie de marché chez B Riley Wealth à New York.



La Bourse de New York a ouvert en hausse après les données d'inflation tandis que le dollar et les rendements obligataires américains reculaient.



VALEURS



A Paris, Neoen s'est envolé de 20,57%, sa cotation ayant été suspendue jeudi après que le canadien Brookfield a révélé son projet de rachat du groupe, tandis que Capgemini a décliné de 4,5% après une baisse de recommandation de JPMorgan et Jefferies.



Le suédois Saab a clôturé sur une hausse de 5,6% après une commande d'équipements de défense de 7,7 milliards de couronnes suédoises (673,64 millions d'euros). JD Sports a abandonné 4,7%, le détaillant britannique ayant déçu les attentes en maintenant ses prévisions de bénéfices annuels.



LES INDICATEURS DU JOUR



Les ventes au détail en Allemagne ont baissé plus que prévu en avril, diminuant de 1,2% par rapport au mois précédent



En France, l'inflation sur un an a crû au même rythme en mai et en avril, mais elle a rebondi ce mois-ci en zone euro, tandis que les dépenses françaises de consommation des ménages en biens en avril ont reculé de 0,8%.



Par ailleurs, les chiffres définitifs de l'Insee sur le PIB ont montré une progression trimestrielle de 0,2% de l'économie française. L'Insee a également revu à la hausse la croissance pour 2023.



L'indice PCE des prix à la consommation aux Etats-Unis a augmenté de 0,3% en avril, en ligne avec le chiffre non-révisé du mois précédent. Sur un an, l'indice progresse de 2,7%, comme en mars.



CHANGES



Le dollar est stable (-0,03%) face à un panier de devises de référence après les chiffres sur l'inflation, tandis que l'euro gagne 0,09% à 1,0842 dollar.



TAUX



Les rendements obligataires reculent avec le regain d'optimisme sur le maintien du calendrier des baisses de taux de la Fed.



Le rendement du Bund allemand à dix ans a perdu 4,8 points de base (pb) à 4,5065%, celui du taux à deux ans perdant 4,0 pb à 4,8893%.



Le Treasury américain à dix ans perd 4,8 pb à 4,5065%.



PÉTROLE



Les prix du pétrole baissent alors que les opérateurs se concentrent sur la prochaine réunion de l'Opep+ dimanche.



Le Brent abandonne 0,26% à 81,65 dollars le baril , le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perdant 0,49% à 77,53 dollars .



A SUIVRE LUNDI :



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)



(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Jean-Stéphane Brosse)