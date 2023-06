* En Europe, le CAC 40 perd 0,55% et le Stoxx 600 0,34%



* Wall Street dans le rouge à mi-séance



*



Les indicateurs PMI en baisse et le positionnement "faucon" des banques centrales ont pesé sur les actifs risqués







* Les investisseurs favorisent les taux, le dollar



PARIS, 23 juin (Reuters) - Les Bourses européennes terminent dans le rouge vendredi une semaine difficile pour les actifs risqués, marquée par les déclarations "faucon" du président de la Réserve Fédérale américaine Jerome Powell, et des indicateurs d'activité moins bons que prévu.



À Paris, le CAC 40 a cédé 0,34%, à 7.163,42 points, tandis que le FTSE a abandonné 0,54% et le Dax allemand 0,99%, mis sous pression par la baisse de Siemens Energy.



L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une baisse de 0,18%, tandis que le FTSEurofirst 300 perdait 0,30% et le Stoxx 600



0,34%.



Sur la semaine, le CAC 40 est en repli de 3,05%, contre une baisse de 2,93% pour le Stoxx, le recul le plus important depuis les turbulences bancaires de mars pour chacun des deux indices.



Les déclarations de Jerome Powell et les hausses de taux de la Banque d'Angleterre et de la Banque de Norvège, qui ont surpris par leur ampleur, ont fait pression sur les actifs risqués, d'autant que les indicateurs PMI confirment les craintes de ralentissement de l'économie européenne.



La chute des actifs risqués a aussi pu être déclenchée par le positionnement des investisseurs, qui ont retiré 15,12 milliards de dollars (13,89 milliards d'euros) des fonds actions mondiaux cette semaine, contre des flux entrants de 16,04 milliards la semaine précédente.



La semaine prochaine devrait être à nouveau marquée par les déclarations des banquiers centraux, le forum annuel de la Banque centrale européenne ayant lieu du lundi au mercredi à Sintra, au Portugal.



TAUX



Les marchés obligataires européens ont été soutenus par les indicateurs PMI en dessous des attentes du marché : l'inversion de la courbe des taux allemands a atteint son plus haut depuis au moins 1992, remarquent les stratégistes de Société Générale, à plus de 80 points de base.



"Les hausses de 50 pb de la Banque d'Angleterre et de la Banque de Norvège ont pris les marches par surprise et contribué à l'aplatissement de la courbe", ajoutent les stratégistes



Le rendement des emprunts d'Etat allemands à dix ans a chuté de 12 pb, à 2,3560%, contre une baisse de 10,1 pb pour le Bund à 2 ans , à 3,1690%, tandis que le deux ans britannique clôturait à son plus haut depuis début 2008, à 5,1660% (+9,6 pb sur la séance).



Aux Etats-Unis, les rendements des Treasuries à dix ans ont reculé de 4,7 pb à 3,7521%, contre un repli de 2,9 pb à 4,7714% pour les souverains à 2 ans < US2YT=RR>.



VALEURS



Les seuls secteurs du Stoxx 600 à afficher une hausse étaient les secteurs défensifs de la santé, en hausse de 0,37%, et de la consommation non cyclique, qui a gagné 0,21%.



Siemens Energy a affiché la pire performance du Stoxx 600, en baisse de 37,34%, sa division Siemens Gamesa étant confrontée à des problèmes de qualité qui se feront sentir pendant des années, et dont l'impact financier n'est pas encore quantifiable.



L'action SES Imagotag s'est effondrée de 58,27%, en queue du SBF120 , suite à la publication jeudi d'un rapport de Gotham City Research jugeant trompeurs les comptes financiers du groupe d'étiquetage électronique.



GSK a terminé en tête du Stoxx 600 (+4,82%), le groupe pharmaceutique ayant clos un premier procès engagé aux Etats-Unis contre son médicament Zantac, accusé d'être cancérigène.



A WALL STREET



Les indices action américains ont souffert des déclarations de Jerome Powell, cette semaine, et des prises de bénéfices des investisseurs mondiaux.



A l'heure de la clôture en Europe, la Bourse de New York poursuit sa baisse amorcée en début de séance, le Dow Jones déclinant de 0,55%, tandis que le Standard & Poor's 500 recule de 0,69%, et que le Nasdaq Composite



cède 1,17%.



CHANGES



Profitant de son statut d'actif refuge, le dollar reprend 0,52% face à un panier de devises de référence , tandis que l'euro recule nettement sur la séance, sous la pression d'indicateurs d'activité moins bons que prévus, à 1,0885 dollar (-0,65%).



La livre sterling termine la séance en baisse de 0,33% face au billet vert, à 1,2707 dollars.



PÉTROLE



Le pétrole s'acheminait vers une baisse sur la semaine vendredi à la clôture des Bourses européennes, les inquiétudes sur l'état de la demande prenant le pas sur les signaux indiquant que l'offre de brut reste contrainte.



Le Brent perd 0,73% à 73,62 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,83%, à 68,92 dollars .



A SUIVRE :



PAS D'INDICATEURS ECONOMIQUES MAJEURS A L'AGENDA DE LUNDI (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)