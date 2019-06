Point marchés-L'Europe termine en hausse dans l'espoir d'une baisse de taux de la Fed

* Le Stoxx 600 a pris 0,59% et le CAC 40 a gagné 0,51% * Powell n'écarte pas l'éventualité d'une baisse de taux si nécéssaire * L'inflation européenne fléchit à 1,2% en mai par Laetitia Volga PARIS, 4 juin (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi dans le sillage de Wall Street, avec la perspective d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. À Paris, le CAC 40 a terminé sur un gain de 0,51% à 5.268,26 points. Le Footsie britannique a pris 0,41% et le Dax allemand 1,51%, signant sa plus forte hausse en trois semaines. L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 1,01%, le FTSEurofirst 300 de 0,54% et le Stoxx 600 de 0,59%. Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a déclaré mardi que la banque centrale réagirait de manière "appropriée" aux risques nés des tensions commerciales mondiales ou liés à d'autres événements récents, préparant peut-être le terrain à l'éventualité d'une baisse des taux. La veille, James Bullard de la Fed de Saint-Louis, avait été plus loin encore en disant qu'une baisse de taux "pourrait être bientôt justifiée". "Les investisseurs sont rassurés par l'éventualité d'une baisse de taux de la Fed si l'économie ralentit considérablement", a déclaré Michael Geraghty, chargé de stratégie chez Cornerstone Capital Group. Alors que la Chine et les Etats-Unis semblent empêtrés dans un conflit commercial qui menace de perdurer, le ministre chinois du Commerce a appelé mardi à un dialogue et à des négociations en vue de résoudre les différends avec les Etats-Unis. VALEURS Le secteur automobile s'est distingué à la hausse (+3,09%), aidé par des commentaires positifs de RBC, après avoir perdu 16,9% entre son pic annuel du 18 avril et la clôture de lundi soir. En vedette, Renault a pris 4,28% et Fiat Chrysler 3,87% alors que la voie semble se dégager pour un accord de fusion. Le compartiment bancaire a gagné 1,99%. L'indice des banques italiennes s'est adjugé 2,44% après des déclarations du président du Conseil Giuseppe Conte affirmant que son gouvernement devait respecter les règles budgétaires de l'UE tant que celles-ci n'auraient pas été modifiées. A Paris, le groupe parapétroier CGG a bondi de 13,45% après l'annonce d'un accord portant sur le transfert au groupe Shearwater de cinq navires. Lanterne rouge du SBF 120, Ubisoft a chuté de 3,27%, le marché s'inquiétant d'une vente importante d'actions de la société par la famille fondatrice Guillemot lors des derniers jours. TAUX Sur le marché obligataire, les déclarations de Giuseppe Conte ont fait retomber le rendement du 10 ans italien à 2,473% (-10 points de base), un creux de deux mois. Le 10 ans allemand a terminé sans trop de changement à -0,205%, après avoir inscrit un plus bas record à -0,219%. Le rendement des Treasuries à 10 ans grimpe de six points de base à 2,14%, après être tombé lundi à 2,061%, en raison du climat général d'aversion au risque et des déclarations de James Bullard sur une baisse des taux qui pourrait "bientôt" se justifier. CHANGES Sur le marché des changes, le dollar s'est brievement retourné à la baisse face à un panier de devises internationales à l'issue des déclarations de Jerome Powell avant de revenir à son niveau initial. "Les commentaires de Powell seront perçus comme légèrement négatifs pour le dollar mais la variation devrait rester limitée car le dollar a déjà reculé lundi à la suite des déclarations de Bullard", a déclaré John Doyle, responsable du trading chez Tempus à Washington. "Powell ne va pas aussi loin que Bullard hier mais il évoque les mêmes éléments d'incertitude : les tensions commerciales et la faible inflation. On assiste probablement au début d'une initiative verbale coordonnée de la Fed pour préparer les intervenants des marchés à au moins une baisse de taux cette année." L'euro recule parallèlement à 1,123 après un pic en séance à 1,1277. LES INDICATEURS DU JOUR La monnaie unique est pénalisée par les chiffres de l'inflation en zone euro inférieurs aux attentes, un souci permanent pour la Banque centrale européenne (BCE) qui annoncera sa décision de politique monétaire jeudi. "Avec des anticipations d’inflation pointant vers le bas, la BCE devrait en toute logique envoyer des signaux laissant espérer un assouplissement monétaire sans trop de délai. Il n’est pas certain qu’elle soit en position de le faire cette semaine," peut-on lire dans une note d'Oddo. "A la différence de la Fed qui a engagé cette année une revue de sa stratégie monétaire visant à réaffirmer la symétrie de sa cible d’inflation, rien de tel ne se dessine à la BCE." Aux Etats-Unis, les nouvelles commandes à l'industrie ont reculé en avril et les livraisons ont accusé leur plus forte baisse depuis deux ans, montrent des données du département du Commerce qui témoignent d'un ralentissement prolongé de l'activité manufacturière susceptible de se propager au reste de l'économie. A WALL STREET A l'heure de la cloture en Europe, les indices de Wall Street gagnaient entre 1% et 2%. Le secteur financier progressait de 2,12%, soutenu par une hausse de 2,95% des banques dans le sillage des taux longs américains. Les valeurs technologiques reprenaient 2,33% après avoir cédé 1,76% lundi en raison de craintes sur des enquêtes antitrust aux Etats-Unis visant les géants du numérique. Apple gagnait ainsi 2,83%, parmi les plus fortes hausses du Dow Jones. PETROLE Les cours du pétrole repartent à la hausse, dans le sillage des marchés boursiers, malgré les craintes persistantes sur la demande mondiale en raison du ralentissement économique. Le baril de Brent remonte à 61,8 dollars après être tombé auparavant à un creux de plus de quatre mois à 60,21. Le brut léger américain (WTI) s'apprécie à 53,5 dollars le baril. A SUIVRE mercredi: LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1467,33 +7,88 +0,54% +10,21% Eurostoxx 50 3333,49 +33,27 +1,01% +11,06% CAC 40 5268,26 +26,80 +0,51% +11,36% Dax 30 11971,17 +178,36 +1,51% +13,37% FTSE 7214,29 +29,49 +0,41% +7,23% SMI 9597,71 -5,02 -0,05% +13,86% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones 25205,86 +386,08 +1,56% +8,05% S&P-500 2785,13 +40,68 +1,48% +11,10% Nasdaq 7478,74 +145,72 +1,99% +12,71% Nasdaq 100 7124,90 +146,89 +2,10% +12,56% Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1237 1,1240 -0,03% -2,02% Dlr/Yen 108,21 108,06 +0,14% -1,87% Euro/Yen 121,61 121,46 +0,12% -3,65% Dlr/CHF 0,9938 0,9924 +0,14% +1,26% Euro/CHF 1,1170 1,1155 +0,13% -0,75% Stg/Dlr 1,2676 1,2663 +0,10% -0,63% Indice $ 97,2880 97,1420 +0,15% +1,16% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot 1323,04 1324,77 -0,13% +3,14% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 168,47 +0,10 Bund 10 ans -0,21 -0,00 Bund 2 ans -0,64 -0,00 OAT 10 ans 0,18 -0,01 +39,16 Treasury 10 ans 2,13 +0,05 Treasury 2 ans 1,90 +0,06 PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 53,46 53,25 +0,21 +0,39% +16,70% Brent 61,73 61,28 +0,45 +0,73% +14,00% (Édité par Véronique Tison)

