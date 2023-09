* En Europe, le CAC 40 gagne 0,52% et le Stoxx 600 0,38%



* Wall Street dans le vert à mi-séance



* Les données sur l'inflation en Chine soutiennent l'appétit pour le risque



par Diana Mandia



11 septembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, portées par des signaux positifs en provenance de Chine dans l'attente des décisions de la Banque centrale européenne (BCE) en matière de taux d'intérêt et de la publication des données sur l'inflation aux Etats-Unis.



À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,52% à 7.278,27 points. Le Footsie britannique a pris 0,25% et le Dax allemand 0,36%.



L'indice EuroStoxx 50 a enregistré un gain de 0,44%, le FTSEurofirst 300 de 0,38% et le Stoxx 600 de 0,38%.



Les données publiées au cours du week-end sur l'inflation en Chine, qui est redevenue positive en août, ont nourri l'appétit général pour le risque, les investisseurs étant à l'affût de tout signe montrant que les mesures prises par Pékin pour stimuler la croissance de la deuxième économie mondiale portent leurs fruits.



En Europe, et en l'absence d'indicateurs dans la journée, les marchés sont restés également focalisés sur la réunion de politique générale de la BCE, qui pourrait aboutir jeudi à l'annonce d'un statu quo sur les taux d'intérêt selon une majorité d'économistes interrogés par Reuters, qui se montrent très divisés pour la suite.



Le débat porte notamment sur l'impact du resserrement monétaire sur l'économie, alors que, dans le sillage de faibles indicateurs ces dernières semaines, les marchés ont appris lundi que la Commission européenne avait abaissé ses prévisions de croissance pour la zone euro à 0,8% cette année et 1,3% l'année prochaine, en raison notamment des difficultés attendues en Allemagne.



D'après Bruxelles, le fort ralentissement de l'octroi de crédits bancaires montre que le resserrement de la politique monétaire se matérialise dans l'économie.



Aux Etats-Unis, où les pressions inflationnistes refont surface, les investisseurs suivront mercredi la publication des prix à la consommation (CPI) pour le mois d'août, qui seront déterminants pour anticiper les plans futurs de la Réserve fédérale (Fed), qui doit à son tour prendre une décision sur les taux d'intérêt la semaine prochaine.







VALEURS



Le compartiment des ressources de base (+2,54%) a tiré le Stoxx dans le sillage de la hausse des cours des métaux, les investisseurs pariant sur une amélioration de la demande en Chine.



L'indice de l'immobilier a gagné de son côté 1,24% à la faveur de l'espoir d'une accalmie sur les taux d'intérêt.



Covestro a progressé de 3,8% alors que le groupe allemand a entamé des discussions formelles avec Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) sur une offre de rachat.



A Paris, Eramet a grimpé de 3% après la nomination par la junte tout juste parvenue au pouvoir au Gabon de Marcel Abeke, ancien directeur de Comilog, filiale gabonaise du groupe minier, au poste de ministre du Pétrole.



JCDecaux a bondi de 5,8% à la faveur du relèvement du conseil d'Oddo BHF à "superformance" sur la valeur, qui a enregistré la meilleure performance du SBF 120, tandis que Legrand a perdu 2,8% après l'abaissement de la recommandation de Citigroup à "vendre" sur le titre.



Société générale a pour sa part gagné 1,72% après le lancement d'un fonds de dette privée de 10 milliards d'euros avec Brookfield.



A WALL STREET



A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones gagnait 0,07%, le Standard & Poor's 500 0,35% et le Nasdaq Composite 0,58%, ce dernier soutenu par le bond de Tesla .



CHANGES



Le dollar, qui a connu la semaine dernière sa huitième hausse hebdomadaire consécutive, la plus longue série en ce sens depuis 2014, recule de 0,5% face à un panier de devises de référence avant l'inflation américaine, tandis que l'euro EUR= avance de 0,38% à 1,074 dollar.



En Asie, le yen se renforce de 0,91% à 146,46 yens pour un dollar, soutenu par les propos de Kazuo Ueda, gouverneur de la Banque du Japon, qui a évoqué l'hypothèse d'un arrêt de la politique de taux négatifs dans l'archipel.



TAUX



Les rendements obligataires de la zone euro ont progressé lundi, avant la réunion de la BCE, alors que le rendement des emprunts d'Etat japonais à dix ans a atteint son plus haut niveau depuis près de 10 ans.



Le rendement du Bind allemand à 10 ans a ainsi gagné plus de 4 points de base à 2,64%, et celui du deux ans a avancé de presque 3 pb à 3,09%.



Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à 10 ans avance aussi de plus de 3 points de base à 4,29%, tandis que le taux à deux ans



prend 0,4 point de base à 4,98%.



PÉTROLE



Les cours du pétrole sont en légère baisse à la clôture des Bourses en Europe après avoir bondi la semaine dernière avec les inquiétudes sur l'offre à la suite des réductions de production décidées par la Russie et l'Arabie saoudite.



Le Brent recule de 0,02% à 90,63 dollars le baril , le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonnant 0,16% à 87,37 dollars CLc1.







A SUIVRE MARDI: