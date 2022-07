Point marchés-L'Europe termine en hausse, regain d'optimisme après la Fed

* En Europe, le CAC 40 gagne 1,72% et le Stoxx 600 1,28% * Wall Street dans le vert à mi-séance * 1ère estimation du PIB en zone euro au T2 à +0,7% 29 juillet (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, la prise de risque étant favorisée par des résultats d'entreprises supérieurs aux attentes en Europe et aux Etats-Unis, et l'espoir d'un resserrement monétaire moins agressif de la Réserve fédérale malgré les craintes de récession. À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 1,72% à 6.448,5 points. Le Footsie britannique a pris 1,06% et le Dax allemand 1,52%. L'indice EuroStoxx 50 a gagné 1,53%, le FTSEurofirst 300 1,2% et le Stoxx 600 1,28%. Après l'annonce jeudi d'une contraction de l'économie américaine pour le deuxième trimestre consécutif, les investisseurs privilégient encore les actions, dans l'espoir d'un ralentissement du rythme de resserrement de la politique monétaire de la banque centrale américaine. Certains analystes estiment que les investisseurs doivent être prudents, malgré cette fin de mois dans le vert pour les actifs risqués, à l'image de Mark Haefele de chez UBS Global Wealth Management. "À court terme, nous pensons que le rapport risque/récompense pour les indices boursiers généraux sera modéré (...), le risque d'un effondrement plus marqué de l'activité économique est élevé", a déclaré l'analyste. En zone euro, l'inflation a atteint un nouveau record en juillet tandis que la première estimation du produit intérieur brut au deuxième trimestre est apparue en hausse de 0,7%, au-dessus des estimations. Selon les économistes, cela pourrait cependant être du dernier sursaut de l'économie avant une entrée en récession plus tard dans l'année. VALEURS Le secteur financier (+2,85%) ainsi que le compartiment du gaz et du pétrole (+2,81%) affichent les plus fortes hausses tandis que l'indice sectoriel de la pharmacie et de la santé est le seul indice européen à terminer à la baisse (-0,43%). Aux valeurs individuelles, Aperam prend près de 9% après avoir publié des résultats en hausse par rapport à l'année dernière, tandis qu'Elior signe la meilleure performance du SBF 120 à +14,7%, poursuivant sa prise de gains après des résultats supérieurs aux attentes publiés mercredi. De son côté, Vivendi abandonne 7,2% après la publication de ses résultats et avoir annoncé envisager la scission d'Editis afin d'éviter tout problème de concentration dans le cadre du rachat de Lagardère . A WALL STREET À Wall Street, les valeurs de croissance soutiennent les indices américains, telles que Amazon et Apple en hausse de 11,21% et 2,97% respectivement, portées par leurs résultats trimestriels positifs. Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait en légère hausse, l'indice Dow Jones gagnait 0,27%, à 32.618,11 points et le Standard & Poor's 500 , plus large, progressait de 0,85%. Le Nasdaq Composite prenait 1,03%. LES INDICATEURS DU JOUR Les dépenses de consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en juin, à 1,1% contre 0,9% attendus par les économistes, a indiqué vendredi le département du Commerce. Les Américains paient davantage pour les biens et services avec une inflation mensuelle au plus haut depuis 2005. CHANGES Du côté des changes, le dollar perd 0,33% face à un panier de devises de référence et l'euro progresse légèrement à 1,0207 dollar . TAUX Les rendements obligataires dans la zone euro ont nettement augmenté après l'annonce d'un taux d'inflation plus élevé que prévu, atteignant un record de 8,9% sur un an en juillet, maintenant la Banque centrale européenne sous la pression d'une accélération du rythme de son resserrement monétaire en septembre. Le dix ans allemand à dix ans a fini en hausse à environ 0,8260%, tandis que sur le marché américain, le rendement des Treasuries à dix ans prend près de cinq points de base à 2,6271%. PÉTROLE Le Brent gagne 2,85% à 110,19 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 3,94% à 100,22 dollars. A SUIVRE lundi : (Rédigé par Olivier Cherfan, édité par Jean-Michel Bélot)