* En Europe, le CAC 40 a gagné 0,55% et le Stoxx 600 0,63%



* Wall Street dans le rouge à mi-séance



* Inflation en zone euro et aux Etats-Unis dicteront le ton vendredi



*



Les marchés américains commencent à s'inquiéter des perspectives économiques US







PARIS, 30 mai (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, marquant un rebond sur fond d'attentisme avant la publication d'indicateurs cruciaux d'inflation vendredi.



À Paris, le CAC 40 a gagné 0,55% à 7.978,51 points, tandis que le Dax allemand progressait de 0,22% et le Footsie britannique de 0,64%.



L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une hausse de 0,41%, contre 0,57% pour le FTSEurofirst 300 et 0,63% pour le Stoxx 600



.



L'attentisme a dominé les échanges en zone euro, les investisseurs se préparant à la publication de l'inflation dans le bloc pour mai vendredi.



L'indicateur n'a pas d'importance immédiate, puisque la Banque centrale européenne s'est pratiquement engagée à baisser ses taux jeudi prochain, lors de sa réunion de politique monétaire. Pour autant, une surprise à la hausse éloignerait une baisse successive, ce qui ferait pression sur les actifs risqués.



Outre-Atlantique, la séance s'est à l'inverse révélée chargée, le PIB définitif au premier trimestre ayant confirmé que la dynamique de croissance s'affaiblit. L'activité a progressé de 1,3% sur un an contre 3,4% le trimestre précédent, tandis que les inscriptions au chômage ont progressé la semaine dernière.



Alors que les perspectives de taux ont pesé sur les marchés, qui s'inquiètent d'un assouplissement des politiques monétaires plus tardif que prévu, le ralentissement de l'économie américaine pourrait ajouter aux pressions sur les actifs.



La prudence devrait dominer sur le reste de la séance aux États-Unis, où les investisseurs se prépareront à la publication de l'inflation PCE pour mai vendredi.



A WALL STREET



Wall Street décline à mi-séance, les investisseurs s'inquiétant d'un chiffre de croissance moins bon qu'indiqué en première lecture, alors que des chiffres cruciaux d'inflation sont attendus vendredi.



A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une baisse de 1,01% pour le Dow Jones , contre 0,5% pour le Standard & Poor's 500 , et 0,59% pour le Nasdaq Composite .



VALEURS



Neoen a annoncé jeudi que Brookfield était entré en négociations exclusives avec Impala et d'autres actionnaires pour acquérir une participation de 53% dans le groupe et lancer une offre publique d'achat obligatoire portant l'intégralité de son capital. La cotation du groupe a été suspendue jeudi.



Le concurrent Voltalia a bondi de presque 18%, l'espagnol Acciona



de 4,98% et le portugais EDP Renovaveis de 3,1%.



Derichebourg a abaissé mercredi sa prévision de profit annuel, mais s'est affiché en hausse de 5,19% après avoir fait état d'un flux de trésorerie positif au premier semestre.



Groupe LDC a pris 4,36% après que le volailler a publié de solides résultats annuels et fixé de nouveaux objectifs pour l'exercice en cours.



SAP a décliné de 3,89% après que son homologue américain Salesforce a annoncé une baisse de ses prévisions pour le deuxième trimestre en raison d'une faible demande pour ses produits de cloud computing et d'entreprise.



L'administrateur délégué de Banco, BPM Giuseppe Castagna, a déclaré, dans une interview publiée jeudi par le quotidien Il Sole 24 Ore, qu'il n'y a "aucune condition aujourd'hui" pour fusionner avec Monte dei Paschi, une banque contrôlée par l'Etat italien. Banco BPM et Monte dei Paschi ont pris respectivement 2,8% et 2,39%.



SAS a chuté de 9,5% après avoir annoncé jeudi creusé sa perte avant impôts au titre de son deuxième trimestre fiscal et a indiqué vouloir achever sa restructuration financière au cours de cet été.



TAUX



Les rendements reculent après avoir nettement progressé mardi et mercredi, les investisseurs s'inquiétant des perspectives de taux aux États-Unis.



A la clôture des marchés de taux en Europe, le rendement du Treasury à dix ans chutait de 7,2 pb à 4,552%, contre 5,4 pb pour le taux à deux ans , à 4,931%.



Le rendement du dix ans allemand a abandonné 3,2 pb à 2,658%, tandis que celui du taux à deux ans a cédé 1,6 pb à 3,081%.



CHANGES



Le dollar chute fortement et efface son rebond de mercredi, l'incertitude planant sur la trajectoire de l'économie américaine.



Le dollar perd 0,43% face à un panier de devises de référence , tandis que l'euro prend 0,39% à 1,0842 dollar. La livre sterling se renforce de 0,26% à 1,274 dollar.



PÉTROLE



Le brut s'érode dans un contexte de prudence avant la publication des chiffres de l'Energy Information Administration américaine, jeudi, et avant la prochaine réunion de l'OPEP dimanche.



Le Brent se replie de 1,14% à 82,65 dollars le baril , le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décroît de 1,03% à 78,41 dollars



.



A SUIVRE VENDREDI :



(Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)