Point marchés-L'Europe termine en ordre dispersé alors que la prudence persiste

En Europe, le CAC 40 a reculé de 0,20% et le Stoxx 600 a pris 0,01%







Wall Street en ordre dipersé à mi-séance







23 décembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, les interrogations sur la politique monétaire des banques centrales et les craintes de récession attenantes demeurant malgré un ralentissement de l'inflation aux États-Unis.



À Paris, le CAC 40 a perdu 0,20% à 6.504,90 points. À Francfort, le Dax a avancé 0,19% et à Londres, le FTSE 100 a pris 0,05%.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 a reculé de 0,04%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,17% et le Stoxx 600 a pris 0,01%.



Sur la semaine, le CAC 40 a pris 0,49% et le Stoxx 600 0,34%.



Les dépenses des consommateurs américains ont à peine augmenté en novembre, tandis que l'inflation a de nouveau ralenti, mais pas suffisamment pour décourager la Réserve fédérale américaine (Fed) de porter les taux d'intérêt à des niveaux plus élevés l'an prochain.



Si les récents chiffres de l'inflation sont bienvenus pour le président de la Fed, Jerome Powell, la banque centrale américaine aura besoin de "beaucoup plus de preuves" pour être sûre d'être sur une trajectoire descendante durable.



Deux rapports clés sur l'inflation doivent paraître avant la prochaine réunion de politique générale de la Fed qui se termine le 1er février.



À WALL STREET



Les trois indices phares de la Bourse de New York évoluent également en ordre dispersé.



Au moment de la clôture en Europe, l'indice Dow Jones a prenait 0,24%, ou 78,15 points, à 33.105,64 points, le Standard & Poor's 500 0,19% tandis que le Nasdaq Composite reculait 0,25%.



CHANGES



Le dollar baisse de 0,1640% face à un panier de devises de référence après deux séances dans le rouge et l'euro avance de 0,2542% à 1,0620 dollars.



TAUX



Les rendements obligataires de la zone euro ont enregistré un nouveau bond hebdomadaire vendredi après que la Banque centrale européenne (BCE) a promis de nouvelles hausses de taux et la publication de solides données sur l'emploi aux États-Unis.



Celui des Treasuries à dix ans gagne près de sept points de base, à 3,7397%.



PÉTROLE



Le marché du pétrole est orienté à la hausse après que la Russie a déclaré qu'elle pourrait réduire sa production de brut en réponse au plafonnement des prix des exportations russes par le G7, plaçant le marché sur la voie d'une deuxième semaine de gains.



Le Brent gagne 2,85% à 83,29 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,56% à 79,47 dollars.



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Rédigé par Kate Entringer, édité par Camille Raynaud)