* En Europe, le CAC 40 perd 1,26% et le Stoxx 600 1,11%



* Wall Street en ordre dispersé à mi-séance



11 août (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé vendredi en baisse une semaine marquée par des indicateurs économiques décevants, avec des prix à la consommation et à la production aux Etats-Unis en légère hausse en juillet, et alors que la déflation en Chine accroît la pression sur la deuxième économie mondiale.



À Paris, le CAC 40 a perdu 1,26% à 7.340,19 points, à Francfort, le Dax a reculé de 1,03% et à Londres, le FTSE 100 a cédé 1,24%.



L'indice EuroStoxx 50 a perdu 1,44%, le FTSEurofirst 300



1,08% et le Stoxx 600 1,11%.



Sur la semaine, le Stoxx 600 a abandonné 0,04% et le CAC 40 a pris 0,34%



Les données d'inflation américaines, ont montré que la désinflation se poursuivait outre-Atlantique et allaient en faveur d'un arrêt des hausses de taux de la Réserve fédérale, mais d'autres indicateurs en dégradation inquiètent.



L'optimisme des investisseurs a été douché vendredi la hausse des prix à la production en juillet aux Etats-Unis sur fond de rebond du coût des services et par les déclaration la veille Mary Daly de la Fed de San Francisco qui estime que des efforts supplémentaires sont nécessaires sur les taux.



Les analystes s'attendent en effet à ce que la Réserve fédérale cesse d'augmenter ses taux d'intérêt à mesure que l'inflation se modère et que les conditions de crédit se resserrent. Cela dit, les responsables de la Fed ont souligné que toute résurgence des pressions sur les prix pourrait entraîner de nouvelles hausses des taux d'intérêt.



A WALL STREET



À l'heure de la clôture en Europe, Wall Street évoluait en ordre dispersé, le Dow Jones prenant 0,11%, tandis que le Standard & Poor's 500 reculait de 0,32% et le Nasdaq Composite de 0,86%.



LES INDICATEURS DU JOUR



Autre indicateur économique du jour, l'inflation (IPC) a bien ralenti en France en juillet, à +4,3% sur un an après 4,5% en juin.



Aux Etats-Unis, le moral des ménages américains s'est très légèrement dégradé depuis le début du mois d'août par rapport à juillet.



CHANGES



L'inquiétude sur la hausse des prix profite au billet vert qui s'apprécie de 0,22% face à un panier de devises de référence , et se dirige vers sa quatrième semaine consécutive de gains.



L'euro recule de 0,23% à 1,0953 dollar et la livre sterling avance de 14% à 1,2693 dollars.



TAUX



Les données sur les prix à la production plus élevées que prévu ont fait grimper les rendements obligataires.



Le rendement du dix ans allemand , la référence dans la zone euro, a avancé de 9,3 points de base à 2,6220%.



Le rendement des Treasuries à dix ans prend 5,7 points de base à 4,1386% et celui à deux ans , sensible aux taux d'intérêts, avance de 6,3 points de base à 4,4841%.



PÉTROLE



Le pétrole continue sa progression, l'Agence internationale de l'énergie ayant maintenu ses prévisions de croissance de la demande en brut pour 2023 dans son dernier rapport mensuel.



Le Brent prend 0,75% à 87,03 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,77% à 83,48 dollars .



A SUIVRE LUNDI :



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS



