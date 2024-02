* En Europe, le CAC 40 reste stable et le Stoxx 600 avance de 0,17%%



* Révision à la baisse des perspectives de croissance de la France pour 2024



Forvia plonge après l'annonce d'un projet de réduction de 10.000 emplois en Europe







par Diana Mandia



19 février (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini lundi en ordre dispersé et sur de faibles variations en l'absence d'évènements économiques majeurs, alors que les intervenants digèrent une série de données laissant craindre une persistance des pressions inflationnistes aux États-Unis, où les marchés sont fermés pour cause cause de jour férié.



À Paris, le CAC 40 a fini stable à 7.768,55 points. À Francfort, le Dax a reculé de 0,15% et à Londres, le FTSE a pris de 0,22%.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 a gagné 0,2% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro a perdu 0,06%. Le Stoxx 600 s'est octroyé 0,17%.



La semaine a débuté dans le calme en l'absence d'indicateurs économiques, et l'Europe a surtout continué pendre la mesure des données américaines publiées la semaine dernière, en particulier les prix à la production et à la consommation de janvier, qui ont montré que les pressions inflationnistes demeuraient fortes outre-Atlantique, douchant les espoirs d'une baisse rapide des taux d'intérêt par la Réserve Fédérale (Fed).



En France, la révision à la baisse des perspectives de croissance économique pour 2024 a pesé sur les indices, dans un contexte marqué par le ralentissement en Allemagne, qui sera le principal frein à la croissance de la zone euro cette année et l'année prochaine selon les prévisions de la Commission européenne publiées la semaine dernière.



En Chine, les revenus liés au tourisme pendant le Nouvel An ont augmenté de 47% sur un an, signe encourageant pour l'état de la demande intérieure à un moment où la santé économique du géant asiatique est source d'inquiétude.



Les marchés sont clos lundi aux Etats-Unis où l'on commémore la naissance du premier président des États-Unis, George Washington.



VALEURS



Aux valeurs, Forvia s'est retourné à la baisse pour terminer sur un recul de 12,6% après avoir dévoilé un projet de réduction de 10.000 emplois en Europe au cours des cinq prochaines années.



Dans son sillage, Valeo , le plus grand équipementier automobile français et l'Allemand Continental ont enregistré des baisses de 6,8% et 3,9% respectivement. Le secteur automobile européen a abandonné 0,83%.



Le secteur de la santé a limité les pertes sur le STOXX avec une hausse de 0,95%, soutenu par une progression de 3,2% d'AstraZeneca après qu'une combinaison de son médicament anticancéreux Tagrisso avec une chimiothérapie pour traiter un type de cancer du poumon a été approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) américaine.



Du côté des pertes, les ressources de base ont reculé de -0,99%, signant la baisse la plus marquée du Stoxx lundi.



CHANGES



Les marchés de changes sont stables. Le dollar affiche une petite progression (0,03%) face à un panier de devises de référence , tandis que l'euro recule de -0,05% à 1,0769 dollar.



TAUX



En l'absence de nouvelles données, les rendements obligatoires en zone euro sont également calmes lundi.



Le rendement du dix ans allemand est stable à 2,41%, tout comme celui à deux ans à 2,8339%.



Les marchés de taux sont clos aux Etats-Unis.



PÉTROLE



Les prix du pétrole sont plutôt stables lundi, les inquiétudes concernant la demande étant compensées par la poursuite du conflit au Moyen-Orient, qui ne montre aucun signe d'apaisement.



Le Brent ressort à 83,4 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) à 79,55 dollars CLc1.







A SUIVRE VENDREDI:



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)



(Rédigé par Diana Mandiá)