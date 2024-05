* Le CAC 40 attendu en baisse de 0,04%, le Stoxx 600 vu stable



* La décision de la Banque d'Angleterre sera le principal évènement jeudi



* Des données chinoises meilleures que prévu pourraient animer les échanges



PARIS, 9 mai (Reuters) - Les Bourses européennes sont attendues hésitantes à l'ouverture mercredi, avant la prochaine réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) et après des données encourageantes en provenance de Chine.



Selon les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien s’afficherait incertain à l'ouverture. Les contrats à terme sur le FTSE à Londres suggèrent une avancée à l'ouverture de 0,14%, contre un Dax à Francfort et un EuroStoxx 50 attendus stables.



La BoE se réunira à 11h00 GMT et devrait annoncer un maintien de son taux à son niveau actuel, à 5,25%, pour la sixième fois consécutive. Les observateurs seront à l'affut de toute indication que la BoE commencera à baisser ses taux en juin.



"Aucune baisse de taux n'est attendue jeudi, mais une baisse en juin est toujours sur la table avec une probabilité proche de 50-50. Le guidage prospectif sera suivi de près", expliquent les stratégistes d'ING.



"Après le positionnement accommodant pris par (Jerome) Powell la semaine dernière, les marchés chercheront à savoir si la direction que la BoE prendra sera la même que celle de la Réserve fédérale".



La banque centrale publiera par ailleurs des prévisions économiques mises à jour, ce alors que l'inflation a surpris à la hausse en mars.



Les dernières données en provenance de Chine montrent par ailleurs que la reprise se confirme.



Les exportations ont progressé de 1,5% sur un an en avril, en ligne avec le consensus, tandis que les importations ont avancé de 8,4% en avril, après une baisse de 1,9% le mois précédent. Le consensus ressortait à 4,8%.



Les volumes d'échanges seront limités, le 9 mai étant férié dans de nombreux pays européens.



LES VALEURS A SUIVRE :



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, seul le Dow Jones ayant terminé en hausse, en l'absence d'un catalyseur lors de la séance et alors que la dynamique générée par l'optimisme sur un virage accommodant dans la politique de la Fed s'est essoufflée.



L'indice Dow Jones a gagné 0,44%, ou 172,13 points, à 39.056,39 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 0,03 point, à 5.187,67 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 29,80 points (0,18%) à 16.302,76 points.



Intel s'est replié de 2,2% à la suite d'un avertissement sur ses ventes lié à la révocation par l'administration américaine de certaines licences d'exportation vers la Chine.



EN ASIE



La bourse de Tokyo est incertaine après son recul de la dernière séance, soutenue par des achats oportunistes. L'indice Nikkei est stable à 38.209,51 points, et le Topix, plus large, prend 0,52% à 2.720,37 points.



Tokyo Electron recule de 2,04%, tandis qu'Omron bondit de 7,74%, après que les prévisions sur l'année du fabricant d'équipement médical ont été supérieures aux attentes.



Les indices chinois progressent après les données encourageantes d'avril et alors que certaines restrictions d'achat ont été levées sur l'immobilier résidentiel. L'indice hongkongais Hang Seng avance de 1,04%, le SSE Composite de Shanghai prend 0,87%, le CSI 300 0,98%.



TAUX



Les rendements américains ne varient pas, aucun indicateur ou déclaration ne faisant réagir les marchés.



Le rendement du Treasury à dix ans grignote 2,1 pb à 4,5042%, tandis que le taux à deux ans est stable à 4,849%.



CHANGES



Les marchés de change sont stables en l'absence de catalyseur.



En Asie, le yen s'érode de 0,06% à 155,58 yens pour un dollar, le dollar australien se replie de 0,05% à 0,6575 dollar.



Le dollar est stable face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro se maintient à 1,0742 dollar et la livre sterling décline de 0,07% à 1,2487 dollar.



PÉTROLE



Le brut progresse après une baisse des stocks de pétrole de 1,4 million de baril la semaine dernière, selon les chiffres de l'Energy Information Administration, contre un repli de 1,1 million de barils attendu par les analystes.



Le Brent se renforce de 0,43% à 83,94 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prenant 0,57% à 79,44 dollars .







PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 9 MAI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 1230 Inscriptions hebdomadaires au semaine au 215.000 208.000



chômage 4 mai (Rédigé par Corentin Chappron)