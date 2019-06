Point marchés-L'accord USA-Mexique ravive l'appétit pour le risque

* Hausse en vue sur les Bourses européennes * Washington renonce à taxer les produits américains * Rebond des exportations chinoises en mai, recul des importations * Le dollar remonte, le rendement à dix ans américain aussi par Marc Angrand PARIS, 10 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes ouvertes lundi sont attendues dans le vert après l'abandon par les Etats-Unis de leur menace de nouvelles barrières commerciales contre le Mexique, principal résultat d'un accord entre les deux pays sur le commerce et l'immigration, tandis que les espoirs de baisse des taux de la Réserve fédérale restent alimentés par les chiffres inférieurs aux attentes de l'emploi américain. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 à Paris pourrait gagner 20 points, soit environ 0,4%, à l'ouverture et le FTSE 100 à Londres 32 points, soit près de 0,5%. La Bourse de Francfort est fermée pour la Pentecôte. Les Etats-Unis et le Mexique ont annoncé vendredi soir avoir conclu un accord permettant d'éviter un nouveau conflit commercial, Mexico s'engageant à prendre des mesures "fortes" pour endiguer l'afflux à la frontière américaine de migrants d'Amérique centrale. Washington a donc renoncé à taxer à 5% dès ce lundi tous les produits importés du Mexique. La nouvelle a soulagé au moins temporairement des investisseurs de plus en plus préoccupés par les conséquences potentielles de la montée des barrières douanières, qu'ont d'ailleurs soulignées pendant le week-end les ministres des Finances et banquiers centraux du G20 réunis au Japon. Autre nouvelle sur le front du commerce: le rebond inattendu des exportations chinoises en mai (+1,1% sur un an) en dépit de la montée des droits de douane américains, même si les importations en Chine ont subi leur plus forte baisse en près de trois ans (-8,5%). L'excédent commercial chinois avec les Etats-Unis a parallèlement augmenté à 26,89 milliards de dollars. Les marchés actions restent par ailleurs portés par la perspective d'un assouplissement de la politique monétaire américaine dans les mois à venir, un scénario qu'ont conforté vendredi les statistiques inférieures aux attentes de l'emploi américain en mai. "L'accord avec le Mexique renforce le sentiment général tandis que les anticipations de baisses de taux aux Etats-Unis soutiennent aussi les actions", note Masahiro Ichikawa, stratège senior de Sumitomo Mitsui Asset Management. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme sur l'indice Standard & Poor's 500 étaient en hausse dans les tout premiers échanges après l'accord USA-Mexique. Vendredi, les marchés boursiers américains avaient terminé sur une progression de plus de 1%, les chiffres mensuels de l'emploi ayant nourri les anticipations de baisse de taux, une perspective favorable aux actions. Le Dow Jones a gagné 1,02% à 25.983,94 points. Le S&P-500, plus large, a pris 1,05% à 2.873,34 et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,66% à 7.742,10. Sur la semaine, le Dow a gagné 4,7%, le S&P 4,4% et le Nasdaq 3,9%. Le Dow et le S&P affichent leur plus forte progression hebdomadaire depuis le mois de novembre. EN ASIE La Bourse de Tokyo gagne 1,2% à une demi-heure de la clôture, au plus haut depuis deux semaines, tirée entre autres par les valeurs automobiles après l'accord USA-Mexique. Les actions chinoises évoluent elles aussi dans le vert en profitant du reflux des tensions commerciales et des espoirs de baisse de taux aux Etats-Unis. L'indice SSE Composite de Shanghai progresse de 0,98%. TAUX Le regain d'appétit pour le risque observé après l'accord entre Washington et Mexico se traduit par une remontée des rendements des emprunts d'Etat: celui des Treasuries à dix ans reprend plus de quatre points de base à 2,1258%; il était tombé vendredi jusqu'à 2,053% en séance, son plus bas niveau depuis septembre 2017. CHANGES Le dollar regagne plus de 0,2% face à un panier de devises de référence après sa chute de 1,2% sur l'ensemble de la semaine dernière, sa pire performance hebdomadaire depuis février 2018. L'euro revient ainsi en dessous de 1,1310 dollar après un pic vendredi à 1,1347, son plus haut niveau depuis deux mois et demi. A noter aussi, la nette progression du peso mexicain, de plus de 2% face au dollar, conséquence de l'accord de vendredi entre les Etats-Unis et le Mexique. Le yuan, lui, recule après les chiffres des importations chinoises et a touché son plus bas niveau depuis novembre face au dollar. PÉTROLE Les cours du brut remontent, portés par un sentiment général positif à la suite de l'accord USA-Mexique, mais aussi par les nouvelles déclarations de l'Arabie saoudite vendredi confirmant l'intention de l'Opep et de la Russie de poursuivre l'encadrement de l'offre pour soutenir les prix. Le Brent et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnent plus de 0,6%, à près de 63,70 dollars pour le premier et 54,30 pour le second. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 10 JUIN: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 08h30 Production industrielle avril -0,7% +0,7% - sur un an +1,0% +1,3% GB 08h30 Balance commerciale avril -£12,96 mds -£13,65 mds LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 21154,27 +269,56 +1,29% +5,69% Topix 1553,32 +20,93 +1,37% +3,96% Hong Kong 27543,40 +578,12 +2,14% +6,57% Taiwan 10543,56 +134,36 +1,29% -1,56% Séoul 2096,11 +23,78 +1,15% +2,70% Singapour 3195,12 +28,83 +0,91% +4,12% Shanghaï 2857,30 +29,50 +1,04% +14,57% Sydney 6443,90 +60,90 +0,95% +14,12% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25983,94 +263,28 +1,02% +11,39% S&P-500 2873,34 +29,85 +1,05% +14,62% Nasdaq 7742,10 +126,55 +1,66% +16,68% Nasdaq 100 7417,29 +141,36 +1,94% +17,18% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1485,53 +13,39 +0,91% +11,58% 300 Eurostoxx 3378,38 +39,97 +1,20% +12,56% 50 <.STOXX50E > CAC 40 5364,05 +85,62 +1,62% +13,39% Dax 30 12045,38 +92,24 +0,77% +14,08% FTSE 7331,94 +72,09 +0,99% +8,97% SMI 9749,13 +66,84 +0,69% +15,66% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1304 1,1331 -0,24% -1,44% Dlr/Yen 108,63 108,18 +0,42% -1,48% Euro/Yen 122,82 122,60 +0,18% -2,69% Dlr/CHF 0,9908 0,9876 +0,32% +0,96% Euro/CHF 1,1203 1,1193 +0,09% -0,45% Stg/Dlr 1,2705 1,2734 -0,23% -0,41% Indice $ 96,8160 96,5440 +0,28% +0,67% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,2560 -0,0010 Bund 2 ans -0,6610 -0,0040 OAT 10 ans 0,0847 +0,0030 +34,07 <FR10YT=RR > Treasury 10 ans 2,1258 +0,0420 Treasury 2 ans 1,8996 +0,0510 PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 54,38 53,99 +0,39 +0,72% +18,71% US Brent 63,70 63,29 +0,41 +0,65% +17,64% (Édité par Wilfrid Exbrayat)