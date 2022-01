Point marchés-L'année 2022 commence bien pour les actions, records en Europe

* Wall Street attendue en hausse, records en Europe * La reprise économique l'emporte sur les préoccupations sanitaires * Le pétrole monte par Marc Angrand PARIS, 3 janvier (Reuters) - Wall Street est attendue dans le vert et les actions européennes ont atteint de nouveaux plus hauts historiques lundi, l'année 2022 démarrant comme avait fini la précédente pour les investisseurs, qui continuent de privilégier les perspectives de reprise économique sur les préoccupations sanitaires du moment. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,54% pour le Dow Jones, de 0,65% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,74% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 1,2% à 7.238,98 points vers 11h45 GMT après un record à 7.245,66 et à Francfort, le Dax avance de 0,94%. L'indice EuroStoxx 50 progresse de 1,08%, le FTSEurofirst 300 de 0,69% et le Stoxx 600 de 0,66%, après un plus haut historique à 491,26 points. La Bourse de Londres reste fermée pour prolonger le week-end du Nouvel An. Le Stoxx 600 a gagné 22,5% sur l'ensemble de 2021, sa troisième année consécutive de hausse, et le CAC 40 a pris 28,9%, sa meilleure performance annuelle depuis 1999, profitant de la reprise économique et des progrès de la vaccination contre le COVID-19 même si les dernières séances de l'année ont été marquées par les interrogations liées au variant Omicron du coronavirus. Le démarrage soutenu ce lundi pour les actions d'Europe continentale s'appuie entre autres sur les chiffres toujours solides des indices PMI manufacturiers de la zone euro, qui reflètent une poursuite du rebond de l'activité et un début de reflux des tensions affectant les chaînes d'approvisionnement. La première séance de l'année n'est toutefois pas favorable à tous les marchés puisque la Bourse de Hong Kong a perdu 0,53% après l'annonce de la suspension de la cotation du promoteur immobilier en difficulté Evergrande . LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE La quasi-totalité des grands secteurs de la cote européenne évoluent dans le vert à mi-séance, les meilleures performances étant pour le compartiment automobile, dont l'indice Stoxx s'adjuge 2,2% et celui de la distribution (+1,30%). Le seul repli est pour la santé et ne dépasse pas 0,11%. À Paris, la meilleure performance du CAC 40 est pour L'Oréal (+2,97%) mais Michelin, Renault et Stellantis gagnent entre 2,4% et 2,8%. Air France-KLM (+4,93%) et Lufthansa (+6,34%) profitent par ailleurs du relèvement des recommandations de Citigroup sur plusieurs valeurs du transport aérien, la banque américaine tablant sur une surperformance des spécialistes des vols long-courriers. Parmi les perdants du jour, Iveco (-9,84%) souffre pour sa première séance de cotation après la scission de CNH Industrial. TAUX L'appétit pour les actifs risqués défavorise les emprunts d'Etat, avec pour conséquence une remontée des rendements américains: celui des bons du Trésor à dix ans prend plus de trois points de base à 1,5377%. Son équivalent allemand est monté en matinée à -0,138%, son plus haut niveau depuis le 2 novembre, avant de revenir à -0,171%. CHANGES Orienté à la hausse en début de journée, le dollar cède désormais du terrain face aux autres grandes devises (-0,22%) dans des volumes réduits par l'absence d'une partie des investisseurs, notamment à Londres. L'euro, lui, recule face au billet vert à 1,1353 dollar après avoir atteint vendredi un plus haut de six semaines à 1,1386. PÉTROLE Le marché pétrolier est en nette hausse après l'annonce d'une diminution temporaire de l'offre libyenne, venue s'ajouter aux espoir de poursuite du rebond de la demande. Le Brent gagne 1,17% à 78,69 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,04% à 75,99 dollars. L'offre de brut de la Libye sera réduite de 200.000 barils par jour (bpj) pendant une semaine en raison de travaux de maintenance sur un oléoduc. Le marché attend par ailleurs mardi la réunion de l'Opep+ sur sa stratégie de production. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE AMÉRICAIN MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernie Var. Var. % r points Dow Jones 36422, +196,0 +0,54% 00 0 S&P-500 4789,5 +31,00 +0,65% 0 Nasdaq-100 16442, +122,0 +0,75% 75 0 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street La séance précédente : Indices Clôtur Var. Var. % e points Dow Jones 36338, -59,78 -0,16% 30 S&P-500 4766,1 -12,55 -0,26% 8 Nasdaq 15644, -96,59 -0,61% 97 Nasdaq 100 16320, -109,0 -0,66% 08 2 MARCHES EUROPEENS Indices Dernie Var. Var. % r points Eurofirst 1903,3 +13,11 +0,69% 300 4 Eurostoxx 4345,4 +47,05 +1,09% 50 6 <.STOXX50E > CAC 40 7240,2 +87,22 +1,22% 5 Dax 30 16034, +149,8 +0,94% 74 8 FTSE Marché fermé SMI 12954, +78,53 +0,61% 19 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1355 1,1368 -0,11% -0,11% Dlr/Yen 115,06 115,08 -0,02% +0,00% Euro/Yen 130,66 130,87 -0,16% +0,26% Dlr/CHF 0,9122 0,9122 +0,00% +0,00% Euro/CHF 1,0359 1,0369 -0,10% -0,10% Stg/Dlr 1,3513 1,3529 -0,12% -0,12% Indice $ 95,764 95,968 -0,21% -0,43% 0 0 TAUX Dernie Var. Spread/Bund r (pts) Future 171,40 +0,030 Bund 00 0 Bund 10 -0,173 +0,006 ans 0 0 <DE10YT=RR > Bund 2 ans -0,599 +0,038 0 0 OAT 10 ans 0,1910 -0,003 +36,40 <FR10YT=RR 0 > Treasury 10 ans 1,5377 +0,040 0 Treasury 2 ans 0,7698 +0,038 0 PETROLE (en Cours Précéd Var Var. % dollars) ent Brut léger 75,98 75,21 +0,77 +1,02% US Brent 78,69 77,78 +0,91 +1,17% (Reportage Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)