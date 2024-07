* Wall Street vue en hausse de 0,60% à 1,06%



* Le CAC 40 rebondit de 0,83% et le Stoxx 600 de 0,52%



* Le luxe et la tech soutiennent la tendance positive



* A suivre l'indice des prix PCE aux Etats-Unis



par Claude Chendjou



PARIS, 26 juillet (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse vendredi à l'ouverture et les Bourses européennes rebondissent également à mi-séance dans un contexte de regain d'appétit pour le risque après une semaine de turbulences, notamment dans le compartiment technologique, alors que la saison des résultats d'entreprises se poursuit.



Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,60% pour le Dow Jones, de 0,78% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,06% pour le Nasdaq.



À Paris, le CAC 40 rebondit de 0,83% à 7.488,42 points vers 11h45 GMT au lendemain d'un repli de 1,15%. À Francfort, le Dax avance de 0,25% et à Londres, le FTSE prend 0,55%.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,41% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,91%. Le Stoxx 600, porté notamment par les nouvelles technologies (+0,83%) et le luxe (+2,45%) gagne 0,52%.



Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 se dirige cependant vers une perte de 0,61%, tandis que le Stoxx 600 pourrait renouer de justesse avec le vert, évitant une deuxième baisse hebdomadaire consécutive.



Le rebond des actions en Europe vendredi s'inscrit dans le sillage du redressement des valeurs technologiques américaines après une semaine de ventes massives dans le secteur, liée notamment aux résultats jugés décevants d'Alphabet et de Tesla, deux des "Sept magnifiques" qui ont alimenté le rallye des marchés depuis le début de l'année.



Le marché retrouve des couleurs alors les investisseurs attendent à 12h30 GMT l'indicateur mensuel des prix PCE aux Etats-Unis, mesure préférée de l'inflation par la Réserve fédérale américaine, qui se réunit les 30 et 31 juillet.



Les traders, qui tablent sur une première baisse des taux de la Fed en septembre, espèrent que cet indicateur confirmera la baisse des pressions inflationnistes alors que l'indice des prix PCE "core" au deuxième trimestre a montré jeudi un ralentissement à 2,9% après à 3,7% au premier trimestre.



Signe du reflux de la peur sur les marchés, l'indice de la volatilité à Wall Street baisse de 5,25% à 17,49 points après avoir grimpé la veille à un pic de 14 semaines.



LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET



Les mégacapitalisations Apple, Nvidia, Alphabet , Microsoft, Meta Platforms, Amazon.com et Tesla prennent de 0,7% à 2,2% en avant-Bourse.



Les géants du secteur des puces Intel , Broadcom, Qualcomm , Micron Technology et Arm Holdings avancent chacun d'environ 2%.



VALEURS EN EUROPE



De nombreux résultats animent les échanges en Europe avec notamment Hermès qui a fait mieux que ses pairs au deuxième, augmentant des ventes de 13,3%. Le titre du fabricant de sacs à main de luxe gagne 3,08%, tandis que Kering et LVMH, rebondissent respectivement de 1,33% et de 1,14%.



Dans les autres publications notables à Paris, Capgemini plonge de 6,92% après l'abaissement de son objectif de chiffre d'affaires annuel, tandis que Bureau Veritas grimpe de 5,98% après des résultats financiers meilleurs qu'attendu au premier semestre.



EssilorLuxottica bondit de 7,85% après que le PDG a confirmé l'intention de Meta, la maison-mère de Facebook, d'entrer éventuellement à son capital.



Les résultats d'Air Liquide (+1,11%), Spie (+1,62%), Amundi (+2,04%) ou encore Vallourec (+0,52%) sont salués, tandis que Bouygues a déçu (-0,24%)



Ailleurs en Europe, Mercedes-Benz se redresse de 0,10% après une chute initiale liée à la réduction de sa prévision de marge bénéficiaire pour sa principale division automobile.



Holcim recule de 0,50%, le groupe ayant abaissé sa prévision de ventes pour l'ensemble de l'année, après avoir annoncé un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux prévisions pour le deuxième trimestre.



BASF cède 2,41% malgré l'engagement du groupe de retrouver son pouvoir de fixation des prix afin d'accélérer la croissance de son bénéfice au second semestre.



CHANGES



Le dollar avance de 0,04% face à un panier de devises de référence avant les chiffres de l'inflation américaine.



L'euro gagne 0,11%, à 1,0856 dollar.



Le yen, qui se traite à 154,6 pour un dollar, se dirige vendredi vers sa meilleure performance hebdomadaire depuis près de trois mois, les cambistes ayant renoncé à leurs paris d'un affaiblissement de la devise japonaise sur fond de suspicion d'une intervention des autorités nippones sur les changes.



TAUX



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie d'environ deux points de base (pdb), à 4,2348%, après une chute de 6,5 pdb jeudi.



Le rendement du Bund allemand de même échéance, lui, progresse d'environ trois points de base, à 2,439% avec le retour de l'appétit pour le risque en Europe.



PÉTROLE



Les cours pétroliers reculent vendredi et sont en passe d'enregistrer une troisième baisse hebdomadaire consécutive, en raison d'une demande modérée en Chine et dans la perspective d'un accord de cessez-le-feu à Gaza qui pourrait apaiser les tensions au Moyen-Orient et les problèmes d'approvisionnement qui en découlent.



Le Brent reflue de 0,5% à 81,96 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,43% à 77,94 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU VENDREDI 26 JUILLET : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Inflation PCE juin +0,1% +0,0%



- sur un an +2,5% +2,6% USA 14h00 Indicateur de sentiment de juillet 66,0 66,0* l'Université du Michigan (définitif) *première estimation (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)