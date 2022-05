Point marchés-L'appétit pour le risque soutient le rebond en Europe

* En Europe, le CAC 40 gagne 0,51% et le Stoxx 600 0,68% * Wall Street dans le désordre à la mi-séance * Le pétrole recule encore, craintes sur la demande * Les rendements obligataires fléchissent après leurs records par Claude Chendjou PARIS, 10 mai (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi mais Wall Street évoluait dans le désordre à la mi-séance, le rebond étant alimenté par des achats à bon compte sur plusieurs grandes valeurs, après un plus bas de deux mois du Stoxx 600 paneuropéen lié aux craintes sur l'inflation et au risque d'un ralentissement de la croissance mondiale. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,51% à 6.116,91 points. Le Footsie britannique a avancé de 0,37% et le Dax allemand de 1,15%. L'indice EuroStoxx 50 a pris 0,79%, le FTSEurofirst 300 0,78% et le Stoxx 600 0,68%. Même si les inquiétudes liées à la hausse des taux d'intérêt et au risque à long terme d'une récession mondiale sont loin d'avoir disparu, les investisseurs ont recherché au cours de cette séance volatile des motifs d'espoir, le Stoxx 600 paneuropéen ayant touché lundi un creux depuis le 8 mars et à Wall Street, le Nasdaq et le S&P-500, ayant perdu depuis le début de l'année respectivement 24% et 15%. Selon plusieurs analystes, outre les achats à bon compte, les investisseurs ont misé sur une agréable surprise concernant les données des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois d'avril qui seront publiés mercredi. Les chiffres de l'inflation en Allemagne et en Chine seront également connus ce même jour. "C'est le calme avant les données sur l'inflation demain, donc cela offre du répit aux actifs risqués", commente Joe Manimbo, analyste chez Western Union Business Solutions. L'actualité des sociétés a également favorisé l'appétit pour le risque en Europe. VALEURS EN EUROPE Les grands compartiments de la cote européenne ont tous terminé dans le vert, les plus fortes progressions étant à l'actif de la finance (+1,42%) et des nouvelles technologies (+0,52%), tandis que le rebond de l'énergie (+0,15%) a été limité par les craintes, toujours présentes, quant à la demande mondiale. BNP Paribas (+2,14%) a pris la tête des banques sur le CAC 40 et l'italien Unicredit (+5,46%) s'est distingué sur le Stoxx 600. SAP, ASML et Stmicroelectronics ont également été recherchés dans les "techs". En dehors de ces deux secteurs, Airbus (+0,8%) a été soutenu par la publication des chiffres mensuels de ses livraisons et de commandes. Renault, qui a oscillé entre hausse et baisse, a fini dans le rouge malgré l'annonce de l'entrée du chinois Geely au capital de sa filiale sud-coréenne et la présentation des objectifs stratégiques de Mobilize, sa nouvelle marque de services de mobilité. Dans les fusions-acquisitions, le spécialiste suédois du tabac sans fumée Swedish Match a bondi de 24,9%, Philip Morris ayant entamé des discussions en vue de son rachat. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones reculait de 0,26%, le Standard & Poor's 500 de 0,12%, tandis que le Nasdaq avançait de 0,17% La séance est volatile puisque les trois indices ont ouvert en nette hausse, après trois journées consécutives de baisse, à la faveur d'achats opportunistes sur des titres survendus. Apple, Meta Platforms, Amazon, Microsoft, Tesla et Nvidia, qui ont perdu ensemble plus de 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis le relèvement d'un demi-point des taux d'intérêt de la Fed mercredi dernier, ne progressent plus que marginalement. L'indice des "techs" reste cependant en hausse de 0,9%. Dans les banques, Morgan Stanley recule de 1,7% avec l'indice sectoriel qui cède 1,9% dans le sillage du fort repli des rendements obligataires. Dans l'actualité des entreprises, l'exploitant des salles de cinéma AMC Entertainment abandonne 6,5% malgré un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu et Novavax chute de 7%, ses livraisons de vaccins contre le COVID-19 au premier trimestre ayant déçu. Le laboratoire Biohaven s'envole de 70% après l'annonce de son rachat par Pfizer (+0,8%) pour 11,6 milliards de dollars (11 milliards d'euros) LES INDICATEURS DU JOUR Le moral des investisseurs en Allemagne s'est amélioré depuis le début du mois de mai avec un indice remonté à -34,3 après -41,0 en avril, montre mardi l'enquête de l'institut d'études économiques ZEW. CHANGES Le dollar , qui a touché lundi un pic de 20 ans, s'apprécie encore, de 0,15%, face à un panier de devises internationales dans la perspective d'une nouvelle hausse des taux de la Fed le mois prochain. L'euro, en repli de 0,16%, se traite à 1,0539 dollar. Dans les cryptomonnaies, le bitcoin qui a touché mardi un plus bas de près de dix mois, remonte de près de 4% à 31.268 dollars. En novembre, il se traitait encore à 69.000 dollars. TAUX Les rendements obligataires reculent alors que le marché tente d'évaluer les risques en matière d'inflation à la veille de la publication des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis. Le taux du dix ans cède 13 points de base à 2,945% mais celui du deux ans est quasiment stable à 2,62%. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans et celui de l'OAT française de même échéance ont perdu près de neuf points de base à respectivement 1,003% et 1,549%, les investisseurs ayant choisi de se couvrir après la récente flambée des taux liée aux anticipations de hausses du coût du crédit. PÉTROLE Le marché pétrolier est pénalisé à la fois par la vigueur du dollar et les craintes d'une baisse de la demande dans un contexte de restrictions sanitaires en Chine. Le Brent reflue de 2,26% à 103,62 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,94% à 101,08 dollars. A SUIVRE MERCREDI: Les prix à la consommation aux Etats-Unis et les chiffres définitifs de l'inflation en Allemagne pour le mois d'avril. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1648,57 +10,15 +0,62% -12,78% Eurostoxx 50 3554,80 +27,94 +0,79% -17,30% CAC 40 6116,91 +30,89 +0,51% -14,49% Dax 30 13534,74 +154,07 +1,15% -14,79% FTSE 7243,22 +26,64 +0,37% -1,91% SMI 11541,72 +97,54 +0,85% -10,36% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 32120,38 -125,32 -0,39% -11,61% S&P-500 3988,29 -2,95 -0,07% -16,32% Nasdaq 11675,25 +52,00 +0,45% -25,37% Nasdaq 100 12291,30 +103,58 +0,85% -24,69% Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0533 1,0555 -0,21% -7,35% Dlr/Yen 130,21 130,25 -0,03% +13,17% Euro/Yen 137,19 137,58 -0,28% +5,27% Dlr/CHF 0,9946 0,9936 +0,10% +9,03% Euro/CHF 1,0478 1,0490 -0,11% +1,06% Stg/Dlr 1,2311 1,2331 -0,16% -9,00% Indice $ 103,8840 103,6510 +0,22% +8,02% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot 1843,03 1853,92 -0,59% +21,49% TAUX Dernier Var. Spread/ Bund (pts) Future Bund 153,04 +1,30 Bund 10 ans 1,00 -0,01 Bund 2 ans 0,16 -0,00 OAT 10 ans 1,55 -0,08 +54,70 Treasury 10 ans 2,95 -0,13 Treasury 2 ans 2,60 -0,02 PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 99,53 103,09 -3,56 -3,45% +62,60% Brent 102,38 105,94 -3,56 -3,36% +55,05% (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Reportage Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)