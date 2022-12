Point marchés-L'attentisme domine sur les Bourses mondiales

*



Hausse modérée en vue pour les indices américains







En Europe, le Stoxx 600 prend 0,15% et le CAC 40 cède 0,2%







L'indice des prix PCE américain au menu de Wall Street







par Laetitia Volga



PARIS, 23 décembre (Reuters) - Wall Street est attendue en légère hausse et les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé à mi-journée vendredi, les investisseurs hésitant à prendre des positions pour la dernière séance avant Noël alors que les interrogations sur la politique monétaire des banques centrales demeurent.



Les contrats à terme signalent une progression de 0,19% pour le Dow Jones , de 0,2% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,26% pour le Nasdaq.



À Paris, le CAC 40 perd 0,2% à 6.504,93 vers 12h20 GMT. À Francfort, le Dax s'octroie 0,23% et à Londres, le FTSE monte de 0,07%.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en hausse de 0,07%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro recule de 0,11% et le Stoxx 600 avance de 0,15%.



Les indices ont fini en baisse jeudi, des signes de résilience de l'économie américaine ayant alimenté la crainte de voir la Réserve fédérale (Fed) poursuivre plus longtemps qu'attendu son resserrement monétaire face à l'inflation, avec le risque d'une récession.



La tendance pourrait être influencée par les chiffres mensuels des revenus et dépenses des ménages attendus à 13h30 GMT, qui incluent l'indice des prix "core PCE", le plus surveillé par la Réserve fédérale.



Le consensus Reuters donne une décélération à 4,7% sur un an après 5% en octobre.



"Il y a un sentiment de prudence après la baisse de jeudi. Les marchés sont en mode attentiste avant des données clé sur l'inflation, qui fourniront quelques indices sur la prochaine décision de la Fed", a déclaré Victoria Scholar, responsable des investissements chez Interactive Investor.



"Il semble qu'un mois de décembre décevant viendra couronner une année décevante pour les actions, à moins d'avoir un sursaut de dernière minute, ce qui semble peu probable à ce stade", a-t-elle ajouté.



L'indice MSCI Monde a perdu environ 20% depuis le début de l'année.



TAUX



La perspective que le resserrement monétaire de la Fed et de la Banque centrale européenne se poursuive continue à soutenir les rendements des emprunts d'Etat.



Celui des Treasuries à dix ans gagne quatre points de base, à 3,706%.



Sur le marché obligataire européen, le dix ans allemand a inscrit un pic depuis deux mois, à 2,397%.



CHANGES



Le billet vert baisse de 0,15% face à un panier de référence après deux séances dans le rouge et l'euro avance dans les mêmes proportions à 1,0618 .



PÉTROLE



Le marché du pétrole est orienté à la hausse avec la perspective d'une baisse des exportations du brut russe à la suite des sanctions occidentales.



Le Brent gagne 2,04% à 82,63 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,34% à 79,3 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 23 DÉCEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 13h30 Revenus des ménages novembre +0,3% +0,7%



Dépenses des ménages +0,2% +0,8%



(Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)