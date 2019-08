Point marchés-L'aversion au risque domine encore

* Les grands indices européens attendus en légère hausse * Hong Kong et l'Argentine s'ajoutent aux motifs d'inquiétude * Singapour réduit nettement sa prévision de croissance 2019 * Le yen a touché un pic de sept mois face au dollar * Emploi britannique et prix à la consommation US à l'agenda du jour par Marc Angrand PARIS, 13 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mardi à l'ouverture mais le rebond risque d'être fragile dans un contexte dominé par les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, les manifestations à Hong Kong et la chute du peso argentin, des facteurs qui nourrissent l'aversion au risque et favorisent les valeurs refuges. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner cinq points, soit environ 0,1%, le Dax à Francfort 17 points (0,15% environ) et le FTSE à Londres 14 points, soit moins de 0,2%. L'aéroport de Hong Kong, où l'annulation de tous les vols lundi pour cause de manifestations avait marqué les esprits et fait craindre une montée de la tension, a rouvert mais le trafic y reste perturbé. "Les manifestations à Hong Kong sont défavorables aux actions, qui étaient déjà en phase d'ajustement parce qu'on évoque la possibilité que la guerre commerciale déclenche une récession", explique Liyoshi Ishigane, gérant de Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management. Toujours en Asie, Singapour a fortement réduit sa prévision de croissance économique pour cette année, ramenée entre zéro et 1% contre 1,5% à 2,5% auparavant, après une contraction de 3,3% du produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre. De l'autre côté du Pacifique, c'est l'Argentine qui suscite l'inquiétude après la défaite du président actuel, Mauricio Macri, aux élections primaires de dimanche, qui fait craindre à certains investisseurs une victoire de l'opposition en octobre et un retour à des politiques économiques interventionnistes. Le peso argentin a fini la journée à 52,15 pour un dollar, accusant en clôture une perte d'environ 15% après être tombé en séance à un plus bas historique de 61,99. La Bourse de Buenos Aires a chuté de 30% sur la journée , la plus lourde chute de son histoire. En Europe, la matinée sera animée entre autres par la publication de l'indice mensuel ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne, à 08h00 GMT, et par les statistiques mensuelles de l'emploi et des salaires au Royaume-Uni à 08h30 GMT. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Wall Street a terminé en baisse la première séance de la semaine face à la multiplication des tensions politiques et de crainte que le conflit commercial sino-américain prolongé ne plonge la planète dans la récession. L'indice Dow Jones a perdu 389,73 points, soit 1,48%, à 25.897,71. Le S&P-500, plus large, a cédé 35,56 points, soit 1,22%, à 2.883,09 points. Le Nasdaq Composite a laissé 95,73 points (1,2%) à 7.863,41 points. Les 11 grands secteurs du S&P-500 ont fini la journée dans le rouge, à commencer par les financières (-1,92%). EN ASIE La Bourse de Tokyo recule de 1,21% à moins d'une heure de la clôture après un week-end de trois jours, un recul favorisé entre autres par la vigueur du yen. En Chine, l'indice SSE Composite de Shanghai cède 0,82% au lendemain de l'annonce d'un recul plus marqué qu'attendu du crédit bancaire en juillet (), tandis que les tensions politiques à Hong Kong continuent de peser sur le sentiment des investisseurs. La Banque populaire de Chine a fixé le cours pivot quotidien du yuan sous le seuil de sept pour un dollar mais au-dessus du niveau attendu par le marché. CHANGES Le yen reste proche de son récent plus haut de sept mois face au dollar , les troubles à Hong Kong et les turbulences financières en Argentine continuant de nourrir l'aversion au risque des cambistes comme celle des investisseurs en actions. La devise japonaise se traite autour de 105,45 pour un dollar après un pic à 105,05, son plus haut niveau depuis le 3 janvier. L'"indice dollar", qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence, progresse néanmoins de 0,2% environ, avec entre autres le repli de l'euro sous 1,1190 dollar. TAUX Conséquence du repli des investisseurs sur les actifs jugés les moins risqués, les rendements des emprunts d'Etat américains ont de nouveau terminé en baisse lundi, le 30 ans ayant touché en séance son plus bas niveau depuis juillet 2016 à 2,119%. Le rendement des Treasuries à dix ans, lui, est revenu sous 1,65% contre 1,734% vendredi. Le marché obligataire américain attend entre autres les chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis en juillet, à 12h30 GMT. PÉTROLE Les cours du brut sont en légère baisse, effaçant les gains modestes enregistrés lundi, le marché restant dominé par la perspective d'un ralentissement de la demande, qui l'emporte sur celle d'une poursuite de la réduction de l'offre par l'Opep et ses alliés. Le Brent se traite autour de 58,50 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) sous 55 dollars. OR Toujours soutenu par l'aversion au risque, le prix de l'once poursuit sa hausse et a inscrit un plus haut de plus de six ans à 1.518,03 dollars sur le marché spot. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 13 AOÛT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Inflation IPCH juillet 0,4% 0,4% mensuelle(définitive) Inflation IPCH annuelle juillet 1,1% 1,1% (définitive) GB 08h30 Demandeurs d'emploi juillet 32.000 38.000 Taux de chômage OIT 3,8% 3,8% Salaire hebdomadaire moyen juin +3,7% +3,4% sur 3 mois en variation annuelle DE 09h00 Indice ZEW du sentiment août -28,5 -24,5 économique US 12h30 Prix de détail "core" juillet +0,2% +0,3% variation annuelle +2,1% +2,1% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 20434,2 -250,53 -1,21% +2,10% 9 Topix 1487,50 -16,34 -1,09% -0,44% Hong Kong 25375,3 -449,42 -1,74% -1,82% 0 Taiwan 10393,0 -79,29 -0,76% -2,97% 7 Séoul 1928,28 -14,01 -0,72% -5,52% Singapour 3146,36 -22,58 -0,71% +2,53% Shanghaï 2791,73 -23,26 -0,83% +11,94% Sydney 6560,00 -30,30 -0,46% +16,18% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25897,7 -389,73 -1,48% +11,02% 1 S&P-500 2883,09 -35,56 -1,22% +15,01% Nasdaq 7863,41 -95,73 -1,20% +18,51% Nasdaq 100 7561,68 -84,59 -1,11% +19,46% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1457,79 -4,48 -0,31% +9,49% 300 Eurostoxx 3326,55 -7,19 -0,22% +10,83% 50 <.STOXX50E > CAC 40 5310,31 -17,61 -0,33% +12,25% Dax 30 11679,6 -14,12 -0,12% +10,61% 8 FTSE 7226,72 -27,13 -0,37% +7,41% SMI 9760,02 +10,10 +0,10% +15,79% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1190 1,1212 -0,20% -2,43% Dlr/Yen 105,42 105,29 +0,12% -4,39% Euro/Yen 117,97 118,07 -0,08% -6,54% Dlr/CHF 0,9721 0,9691 +0,31% -0,95% Euro/CHF 1,0880 1,0869 +0,10% -3,32% Stg/Dlr 1,2066 1,2073 -0,06% -5,42% Indice $ 97,5860 97,3800 +0,21% +1,47% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5930 +0,0010 Bund 2 ans -0,8540 -0,0010 OAT 10 ans -0,2924 -0,0060 +30,06 <FR10YT=RR > Treasury 10 ans 1,6437 +0,0040 Treasury 2 ans 1,5794 -0,0010 PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut léger 54,81 54,93 -0,12 -0,22% +19,65% US Brent 58,43 58,57 -0,14 -0,24% +7,90% (Avec Stanley White à Tokyo)