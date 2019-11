Point marchés-L'espoir sur le commerce porte les Bourses en Europe

* Les Bourses européennes dans le vert en début de séance * L'espoir sur le commerce soutient les indices * La tendance pourrait changer après les PMI par Patrick Vignal PARIS, 4 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont ouvert en hausse lundi dans le sillage des marchés asiatiques, l'espoir d'un accord commercial et de bons chiffres de l'emploi aux Etats-Unis redonnant aux investisseurs du goût pour les actifs risqués. À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,63% à 5.798,32 points vers 08h30 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,72% et à Londres, le FTSE progresse de 0,42%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro avance de 0,57%, le FTSEurofirst 300 de 0,49% et le Stoxx 600 de 0,5%. La tendance est susceptible d'évoluer après la publication dans la matinée des résultats des enquêtes auprès des directeurs d'achat (PMI) sur l'activité du secteur manufacturier dans les économies de la zone euro au mois d'octobre. Les discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine progressent et l'administration américaine espère parvenir à un premier accord dans le courant du mois, ont indiqué vendredi de hauts responsables américains, ce qui contribue à rassurer les marchés financiers après des mois de tractations. VALEURS EN EUROPE En Bourse en Europe, les indices sectoriels sensibles à la thématique commerciale comme l'automobile (+2,46%) et les ressources de base (+2,07%) portent logiquement la tendance. Aux valeurs individuelles, PSA prend 3,25% à Paris, toujours porté par la perspective d'un rapprochement avec Fiat Chrysler. Les résultats animent encore la cote avec un bond de 5,45% pour Ryanair après la publication d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. EN ASIE L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) progresse de 1%, au plus haut depuis le 25 juillet, porté notamment par une progression de 0,6% de l'indice SSE Composite de la Bourse de Shanghai. La Bourse de Tokyo est fermée pour un jour férié. A WALL STREET La Bourse de New York a terminé vendredi en nette hausse, soutenue par l'avancée dans les négociations commerciales et des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis meilleurs que prévu. Les trois indices de référence ont gagné autour de 1% avec des records de clôture pour le S&P-500 et le Nasdaq Composite. TAUX Signe du regain d'appétit pour le risque, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans prend 3,5 points de base à 1,76% dans les échanges en Asie. Dans les premières transactions en Europe, le Bund allemand à 10 ans , taux de référence de la zone euro, suit le mouvement pour remonter à -0,356%. CHANGES Du côté des devises, le billet vert progresse légèrement face à un panier de devises de référence et l'euro perd un peu de terrain, autour de 1,1152 dollar. PÉTROLE Les deux contrats de référence sur le brut sont orientés légèrement à la baisse, la prudence dans l'attente des indicateurs du jour l'emportant sur l'optimisme sur le front du commerce. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 4 NOVEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h50 Indice PMI manufacturier octobre 50,5 50,5* DE 08h55 Indice PMI manufacturier octobre 41,9 * EZ 09h00 Indice PMI manufacturier octobre 45,7 45,7* 09h30 Indice Sentix novembre -13,8 -16,8 US 15h00 Commandes à l'industrie septembre -0,5% -0,1% * estimation "flash" LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSE S ASIATIQ UES Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Toko fermée Hong 27547 +446, +1,65 +6,58 Kong ,30 54 % % Taiwan 11556 +157, +1,38 +7,90 ,85 32 % % Séoul 2130, +30,0 +1,43 +4,37 24 4 % % Singapo 3234, +4,85 +0,15 +5,39 ur 28 % % Shangha 2975, +17,2 +0,58 +19,3 ï 49 9 % 1% Sydney 6686, +17,8 +0,27 +18,4 90 0 % 3% WALL STREET La clôture précédente : Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Dow 27347 +301, +1,11 +17,2 Jones ,36 13 % 3% S&P-500 3066, +29,3 +0,97 +22,3 91 5 % 4% Nasdaq 8386, +94,0 +1,13 +26,3 40 4 % 9% Nasdaq 8161, +77,3 +0,96 +28,9 100 17 4 % 3% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHE S EUROPEE NS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtu Var. Var. YTD re point % s Eurofir 1573, +7,63 +0,49 +18,1 st 300 16 % 6% <.FTEU3 > Eurosto 3642, +18,7 +0,52 +21,3 xx 50 51 7 % 6% <.STOXX 50E> CAC 40 5796, +34,5 +0,60 +22,5 45 6 % 3% Dax 30 13048 +87,0 +0,67 +23,5 <.GDAXI ,09 4 % 7% > FTSE 7329, +26,8 +0,37 +8,94 30 8 % % SMI 10277 +24,8 +0,24 +21,9 ,12 8 % 2% CHANGE S Cours Veill Var. YTD e % Euro/Dl 1,115 1,116 -0,10 -2,75 r 4 5 % % Dlr/Yen 108,3 108,1 +0,18 -1,72 6 7 % % Euro/Ye 120,8 120,8 +0,07 -4,22 n 9 0 % % <EURJPY => Dlr/CHF 0,987 0,985 +0,19 +0,60 3 4 % % Euro/CH 1,101 1,100 +0,08 -2,15 F 2 3 % % <EURCHF => Stg/Dlr 1,293 1,293 +0,00 +1,39 4 4 % % Indice 97,31 97,23 +0,07 +1,18 $ 00 90 % % TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Bund 10 ans -0,35 +0,02 50 20 Bund 2 -0,64 +0,01 ans 70 10 <DE2YT= RR> OAT 10 -0,04 +0,02 +31,3 ans 20 40 0 <FR10YT =RR> Treasury 10 1,757 +0,03 ans 6 00 Treasury 2 ans 1,584 +0,02 2 20 PETROL E (en Cours Précé Var Var.% YTD dollars dent ) Brut 56,06 56,20 -0,14 -0,25 +22,3 léger % 8% US Brent 61,56 61,69 -0,13 -0,21 +13,6 % 8% (édité par Jean-Michel Bélot)

