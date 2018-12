Point marchés-L'inquiétude sur la croissance a plombé Wall Street

NEW YORK, 14 décembre (Reuters) - La Bourse de New York a terminé en repli d'environ vendredi, dans le sillage des marchés européens, des indicateurs économiques décevants en Chine et en Europe ayant exacerbé l'inquiétude des investisseurs sur la croissance mondiale.

L'indice Dow Jones a cédé 496,87 points, soit 2,02%, à 24.100,51. Le Dow a cédé plus de 10% depuis son pic de clôture du 3 octobre, ce qui confirme une phase de correction boursière.

Le S&P-500, plus large, a perdu 50,59 points, soit 1,91%, à 2.599,95, à son plus bas depuis de 2 avril.

L'indice S&P des valeurs financières a perdu plus de 20% depuis son plus haut de clôture du 26 janvier.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 160,79 points (-2,27%) à 6.909,55 points.

Sur la semaine, le S&P a cédé 1,25%, le Dow 1,18% et le Nasdaq 0,84%. Les marchés américains ont été volatils cette semaine, au gré des nouvelles sur le commerce, les taux, l'aplatissement de la courbe des rendements ou encore le Brexit.

Des statistiques chinoises inférieures aux attentes ont confirmé le ralentissement de la deuxième économie mondiale. La croissance des ventes au détail du mois de novembre a été au plus bas en 15 ans et la production industrielle a progressé à son rythme le plus faible en près de trois ans.

En zone euro, le secteur privé a terminé l'année sur une note faible, la croissance de l'activité tombant à son plus bas niveau depuis plus de quatre ans, selon les premiers résultats des enquêtes IHS Markit auprès des directeurs d'achats. Et le début de l'année 2019 ne s'annonce guère meilleur.

La croissance du secteur privé a été à son plus bas depuis quatre ans en Allemagne et l'activité s'est contractée en France pour la première fois depuis deux ans et demi, pénalisée par les perturbations résultant des actions des "Gilets jaunes".

Ces données européennes ont amplifié la baisse de l'euro et des rendements obligataires en zone euro, déjà mis à mal par les annonces de la Banque centrale européenne (BCE) la veille.

L'institution de Francfort a confirmé jeudi son intention d'arrêter définitivement à la fin du mois ses achats de titres sur les marchés, mais elle s'est engagée à continuer à stimuler une économie de la zone euro confrontée à un ralentissement inattendu et à des turbulences politiques.

La BCE a également revu en baisse, jeudi, sa prévision de croissance de la zone euro, à 1,7% contre 1,8% en septembre.

Le dollar de son côté a profité de son statut de valeur refuge et de statistiques plus fortes que prévu sur les ventes de détail et la production industrielle aux Etats-Unis au mois de décembre. .

"L'attention, qui était focalisée jusqu'ici sur la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, s'est portée sur l'évolution générale de l'économie mondiale et ses conséquences pour les résultats des entreprises américaines en 2019", dit Art Hogan, responsable de la stratégie chez B. Riley FBR.

"Lorsque vous êtes confrontés à des ralentissements en même temps en Chine et en Europe, qu'ils soient liés au non, cela va avoir un impact sur les ventes des sociétés du S&P-500."

VALEURS

La plus forte baisse du Dow revient à Johnson & Johnson qui chute de 10,04% après la publication d'informations de Reuters selon lesquelles le conglomérat de la santé américain savait depuis des décennies que son talc pour bébé contenait de l'amiante. J&J a pesé sur l'indice de la santé (-3,37%), plus net repli sectoriel du S&P-500.

Le secteur technologique a perdu 2,48%: Apple a abandonné 3,2%, parmi les plus fortes baisses du Dow. L'éditeur de logiciels Adobe a cédé 7,29% après avoir révisé à la baisse sa prévision de bénéfice ajusté pour 2019.

Starbucks se replie de 3,35% après des prévisions à long terme moins bonnes que prévu et le groupe de magasins d'entrepôt Costco Wholesale lâche 8,59% après l'annonce d'une baisse de sa marge brute trimestrielle.

LES INDICATEURS DU JOUR

La production industrielle a augmenté plus que prévu en novembre aux Etats-Unis, portée par les secteurs minier et des services aux collectivités, mais les biens d'équipement et le bâtiment ont ralenti sa croissance.

Parallèlement, les ventes au détail de base ont augmenté le mois dernier, de 0,9% après 0,7% en octobre.

LA SÉANCE EN EUROPE

Les Bourses européennes avaient terminé en baisse après les indicateurs d'activité décevants en Europe et en Chine.

À Paris, l'indice CAC 40 a terminé en repli de 0,88% à 4.853,7 points. Le Footsie britannique a cédé 0,47% et le Dax allemand a perdu 0,54%. L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 0,63%, le FTSEurofirst 300 de 0,73% et le Stoxx 600 de 0,63%. Sur la semaine, le Stoxx a néanmoins gagné 0,42% et le CAC 0,84%.

Une majorité des indices sectoriels a terminé dans le rouge. Le secteur des ressources de base a perdu 1,16% et le secteur automobile a lâché 1,29%.

Le secteur du luxe, très dépendant de la croissance chinoise, a également été délaissé par les investisseurs. Kering a abandonné 1,7% et LVMH 1,52%.

A SUIVRE LUNDI: (Avec Chuck Mikolajczak, Juliette Rouillon pour le service français)