Point marchés-L'optimisme de Trump sur le commerce fonctionne encore

* Les Bourses européennes attendues en hausse * Nouveaux records de clôture à Wall Street, Tokyo a fini en hausse * USA et Chine dans "la dernière ligne droite" des discussions, assure Trump * PIB et consommation des ménages aux USA à l'agenda du jour PARIS, 27 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mercredi dans le sillage de Wall Street et de la plupart des grandes places asiatiques, l'humeur générale étant de nouveau à l'optimisme sur le commerce entre les Etats-Unis et la Chine, déterminant clé du sentiment de marché. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 14 points, soit environ 0,25%, à l'ouverture, le Dax à Francfort 30 points (0,2%) et le FTSE à Londres 12 points (environ 0,15%). Les investisseurs ont apprécié les dernières déclarations de Donald Trump mardi assurant que Washington était "dans la dernière ligne droite" de ses négociations commerciales avec la Chine, même si le président américain a réaffirmé son soutien aux manifestants pro-démocratie à Hong Kong. Le conflit commercial entre les deux premières économies du monde continue par ailleurs de peser sur l'activité: en Chine, les bénéfices du secteur industriel ont subi en octobre leur plus forte baisse depuis huit mois selon les statistiques officielles. Si le début de journée s'annonce calme en Europe, la séance à Wall Street sera animée par une série d'indicateurs économiques, avec entre autres la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) du troisième trimestre à 12h30 GMT et les chiffres mensuels des revenus et dépenses des ménages à 15h00 GMT. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Wall Street a clôturé à de nouveaux plus hauts historiques mardi grâce aux déclarations de Donald Trump sur les négociations avec la Chine et malgré un recul inattendu de l'indice de confiance du consommateur du Conference Board. L'indice Dow Jones a gagné 55,21 points (+0,2%) à 28.121,68, le Standard & Poor's 500 a pris 6,88 points, soit 0,22%, à 3.140,52 et le Nasdaq Composite a avancé de 15,45 points (0,18%) à 8.647,93 points. Le Dow a notamment profité de la hausse de 2,04% de Walt Disney après des informations de presse sur le succès commercial de son nouveau service de vidéo en ligne Disney+. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en hausse mercredi pour la quatrième séance consécutive, une progression favorisée par les espoirs de voir les Etats-Unis et la Chine trouver enfin un terrain d'entente sur leurs relations commerciales. L'indice Nikkei a gagné 0,28% à 23.437,77 points et le Topix a pris 0,31% à 1.710,98 points. En Chine, le SSE Composite de Shanghai recule en revanche de 0,22% après les chiffres des bénéfices industriels. CHANGES Le dollar est orienté à la hausse face aux autres grandes devises, porté lui aussi par les espoirs de trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. L'euro revient ainsi autour de 1,1010 dollar, la livre sterling vers 1,2850. "Le marché est fatigué de jouer au ping-pong sur le commerce", note Ray Attrill, responsable de la stratégie devises de National Australia Bank à Sydney. "Le marché actions semble avoir encore envie d'aller de l'avant et joue l'optimisme sur la possibilité d'un accord commercial mais je crois que le marché des changes et le marché obligataire ont cessé de jouer à ce jeu-là." A noter par ailleurs, le recul marqué du dollar australien après que Westpac, l'une des principales banques du pays, a dit s'attendre à deux baisses de taux et au lancement d'un plan d'assouplissement quantitatif (QE) par la Reserve Bank of Australia l'an prochain. TAUX Sur le marché obligataire américain, les rendements des Treasuries ont reculé mardi, un mouvement favorisé entre autres par les indicateurs économiques du jour mais aussi par le repli des rendements britanniques à l'approche des élections législatives du 12 décembre. Celui des titres à dix ans a fini à 1,741%, en baisse d'un peu plus de deux points de base. PÉTROLE Les cours du pétrole reculent après les chiffres hebdomadaires de l'American Petroleum Institute (API) montrant une hausse inattendue de 3,6 millions de barils des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière. Les espoirs d'accord commercial USA-Chine modèrent toutefois le repli. Le Brent perd 0,17% à 64,16 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,22% à 58,28 dollars. L'Energy Information Administration (EIA) doit publier ses propres chiffres sur les stocks américains à 15h30 GMT. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 NOVEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 Indice de confiance des novembre 103 104 ménages USA 12h30 PIB (annualisé, 2e T3 +1,9% +1,9% estimation) Indice des prix PCE +1,5% +1,5% Indice "core PCE" +2,2% +2,2% USA 13h30 Commandes de biens durables octobre -0,8% -1,2% - hors transports +0,1% -0,4% - hors défense et -0,3% -0,6% aéronautique USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 221.000 227.000 23/11 USA 13h30 Revenus des ménages octobre +0,3% +0,3% Dépenses de consommation des +0,3% +0,2% ménages USA 15h00 Promesses de vente octobre +0,8% +1,5% immobilières LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23437,77 +64,45 +0,28% +17,10% Topix 1710,98 +5,27 +0,31% +14,52% Hong Kong 26895,61 -18,31 -0,07% +4,06% Taiwan 11647,46 +70,64 +0,61% +8,75% Séoul 2128,44 +7,09 +0,33% +4,28% Singapour 3210,64 +2,79 +0,09% +4,62% Shanghaï 2901,13 -5,93 -0,20% +16,33% Sydney 6850,60 +63,10 +0,93% +21,33% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 28121,68 +55,21 +0,20% +20,55% S&P-500 3140,52 +6,88 +0,22% +25,28% Nasdaq 8647,93 +15,44 +0,18% +30,33% Nasdaq 100 8385,75 +13,82 +0,17% +32,48% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1597,86 -0,09 -0,01% +20,02% 300 Eurostoxx 3705,55 -2,13 -0,06% +23,46% 50 CAC 40 5929,62 +4,76 +0,08% +25,34% Dax 30 13236,42 -10,03 -0,08% +25,36% FTSE 7403,14 +6,85 +0,09% +10,03% SMI 10506,93 +38,31 +0,37% +24,65% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1007 1,1018 -0,10% -4,03% Dlr/Yen 109,15 109,03 +0,11% -1,01% Euro/Yen 120,16 120,18 -0,02% -4,80% Dlr/CHF 0,9980 0,9969 +0,11% +1,69% Euro/CHF 1,0989 1,0989 +0,00% -2,35% Stg/Dlr 1,2844 1,2865 -0,16% +0,68% Indice $ 98,3690 98,2520 +0,12% +2,28% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,3680 +0,0090 Bund 2 ans -0,6290 +0,0030 OAT 10 ans -0,0560 +0,0050 +31,20 Treasury 10 ans 1,7414 +0,0010 Treasury 2 ans 1,5919 +0,0060 PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 58,28 58,41 -0,13 -0,22% +27,22% US Brent 64,15 64,27 -0,12 -0,19% +18,47% (Marc Angrand)